「ITmedia デジタル戦略EXPO 2026 冬」開催 -経営×IT×事業のコラボレーションで導くデジタル基点のビジネス変革-
アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2026年1月27日（火）～2月25日（水）に「ITmedia デジタル戦略EXPO 2026 冬」を開催します。本イベントは、「ITmedia ビジネスオンライン」「ITmedia NEWS」が主催するオンライン展示会で、今回は「デジタル経営戦略」「AI活用」「業務効率化」など10のテーマを設定しました。テーマに沿ったセミナーや展示を通じて昨今のビジネストレンドを整理し、経営×IT×事業のコラボレーションで全社の変革を進めるためのヒントをお届けします。
■開催概要
名称：ITmedia デジタル戦略EXPO 2026 冬 -経営×IT×事業のコラボレーションで導くデジタル基点のビジネス変革-
URL：https://members15.live.itmedia.co.jp/library/OTQzMTI%253D?group=DS2026W&np_source=itm_pr&utm_source=itm_pr&utm_medium=Referral&utm_campaign=email
開催日時：2026年1月27日（火）～2月25日（水）
形式：オンライン展示会（セミナー／展示）
主催：ITmedia ビジネスオンライン、ITmedia NEWS
参加費用：無料
対象者：企業のデジタル戦略を担う経営層、経営企画、情報システム部門／営業、マーケティング、総務・財務経理・法務領域等で自業務における業務改革や、ITツールの導入を推進している方
■プログラム
【デジタル経営戦略】
・基調講演 学研が挑む"真のDX"："本当に使われるデジタル"で目指す教育価値のバリューアップ
・セッション AIを経営の"参謀"へ。意思決定を高速化する次世代の経営戦略
・セッション 制度開始に向けた事前準備を サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度
【AI活用】
・基調講演 生成AI活用によるDX推進の本質「現場の内発的動機と経営のエンパワーメントの融合」
・セッション Gemini Enterprise がビジネスを変える -すべての従業員にGoogle の AIを-
・セッション 4,000社が導入したAIツール活用術「利益を生む業務」へシフトする方法
・セッション マルチエージェント時代に必要とされるガバナンス戦略
【業務効率化】
・基調講演 「全社員AIワーカー化」を通じた業務効率化と生産性向上の取り組み
・セッション 「人がつなぐ帳票業務」からの脱却――ツール投資効果を最大化する業務効率化とは
【IT戦略】
・基調講演 日本DX大賞受賞｜抵抗、戸惑い、そして覚悟-老舗企業がDXを受け入れるまでの700日
・セッション 価値あるオフィスは"データ×AI"でつくる DXで実現する業務効率化と生産性向上
【営業・マーケティング・CX戦略】
・基調講演 継続的に利益貢献する「良い売上」へのマーケティング
・セッション 組織に隠れた未来の顧客情報を可視化する方法 ～案件化しなかった見込み客情報の活用～
【経理・財務戦略】
・基調講演 AIによる財務経理業務の革新を見据え、いま取り組むべきことを考える
【人事・組織・EX戦略】
・基調講演 AI時代に人間らしい働き方を再設計する「ジョブ・クラフティング」のすすめ
【BCP・DR】
・基調講演 今こそ見直すBCP対策──安否確認からマルチクラウド運用までの道筋
【システム運用管理】
・基調講演 地方発DXのリアルストーリー 地方中小企業でもできる！小柳建設の情シス改革と運用管理
