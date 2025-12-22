海賊料理レストラン「海神人（あまん）の食卓」内の2階「-桟敷-」では、新しい年の幕開けと共に、淡路島ならではの美しい静けさに囲まれた場所で、熟練の料理人が冬の恵みを活かした『睦月・如月限定 季節の鉄板 焼きコース』を2026年1月14日（水）から2月28日（土）の期間限定で提供いたします。-桟敷- 睦月・如月限定 季節の鉄板焼きコース：https://amannoshokutaku.jp/news/sajiki/2745/

「海神人の食卓」の２階「-桟敷-」では、この季節だけの計4種のスペシャルコースを用意。淡路島の上質な山海の幸を堪能しながら、優雅なひとときをお過ごしいただけます。本コースでは、冬の淡路島ならではの食材を随所に取り入れ、魚介・肉それぞれの持ち味を最大限に引き出した一皿一皿を丁寧に提供。その中でも、素材の良さと調理技術が際立つ一品としておすすめしたいのが「坊勢鯖の炙り」です。淡路島近郊に位置する坊勢島で水揚げされる新鮮な坊勢鯖は、締まった身とほど良い脂を備え、その炙りは香ばしく深い旨味が際立ちます。また、コースには時季を代表する高級食材“淡路島３年とらふぐ”も登場。通常より１年長く育てることで弾力と旨味を増したふぐを、聖護院かぶと合わせた一皿やキャビアを添えたカルパッチョなど、贅沢な味わいをご堪能いただけます。メインには、淡路ビーフや淡路牛、椚座牛など淡路島が誇るブランド牛を用いたサーロインステーキや、名物リブロースすき焼きを提供。「冬至」「神無月」コースではタラバガニや蝦夷鮑、活けオマール海老など贅沢な海の幸が並びます。「海神人の食卓 -桟敷-」でしか味わえない、淡路島の冬の恵みと料理人の技。心地よい時間を過ごしたい皆様にこそ体験していただきたい、特別な祝宴です。冬の限定コースで、淡路島ならではの美食のひと時を心ゆくまでご堪能ください。

■ 海神人の食卓 -桟敷-『睦月・如月限定 季節の鉄板焼きコース』 概要

提供期間：2026年1月14日（水）～ 2月28日（土）メニュー：・【厳冬】8,000円（税込）～／名前菜／坊勢鯖の炙り温菜／タイラギ貝のソテー 淡路島マイヤーレモンバターサラダ／島サラダ 自家製玉ねぎドレッシング主菜／淡路牛サーロインステーキ 季節野菜御飯／鮎原米、赤出汁、香物甘味／淡路島フルーツ・【立冬】13,000円（税込）～／名アミューズ／旬彩前菜／坊勢鯖の炙り 生姜の雪温菜／淡路島３年とらふぐと聖護院かぶのヴァポーレ 黄柚子の香り魚／えびす鯛と海老のバロティーヌ アンチョビクリーム 唐墨サラダ／島サラダ 自家製玉ねぎドレッシング主菜／椚座牛サーロインステーキ 季節野菜御飯／鮎原米 又は 焦がし醤油のガーリックライス 又は ビーフカレー（＋500円）甘味／淡路島苺のクープ・【冬至】17,000円（税込）～／名前菜／淡路島３年とらふぐとキャビアのカルパッチョ温菜／淡路牛リブロースのすき焼き活け／蝦夷鮑の鉄板蒸し 黄柚子の香り魚／えびす鯛と海老のバロティーヌ アンチョビクリーム 唐墨お口直し／淡路島マイヤーレモンのグラニテ主菜／椚座牛サーロインステーキと焼き野菜御食事／鮎原米 又は 焦がし醤油のガーリックライス 又は ビーフカレー（＋500円）甘味／淡路島苺のクープ・【大寒】22,000円（税込）～／名前菜／坊勢鯖の炙り 生姜の雪温菜／淡路牛と雲丹の寿司活け／タラバガニと蝦夷鮑の鉄板蒸し 黄柚子の香り魚／活けオマール海老のロティ ビスクソースサラダ／島サラダ 自家製玉ねぎドレッシングお口直し／淡路島マイヤーレモンのグラニテ主菜／淡路ビーフサーロインステーキ 焼き野菜御食事／鮎原米 又は 焦がし醤油のガーリックライス 又は ビーフカレー（＋500円）甘味／淡路島苺のクープ備 考：仕入れ状況により、内容の一部を変更する場合がございますので、予めご了承ください。詳細・予約：https://amannoshokutaku.jp/news/sajiki/2745/H P：https://amannoshokutaku.jp/sajiki/Instagram：https://www.instagram.com/aman_awajishima/お問合せ：海神人の食卓 桟敷（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9090