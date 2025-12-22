Changsoft I&I、現地合弁会社とBIMローカライズを通じ、日本での事業拡大

東京およびソウル（韓国）、2025年12月22日 /PRNewswire/ -- 建設業界向けビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）ソリューションを提供するChangsoft I&Iは、日本の規格や建設慣行との整合性に焦点を当てた現地統合型合弁戦略を通じて、日本での事業拡大を進めています。

2008年に設立されたChangsoft I&Iは、設計、施工、維持管理データを単一の3Dモデルに統合するBIMソフトウェアを開発しています。同社のソリューションは、2D建築図面から詳細な3D構造モデルを自動変換し、鉄筋、コンクリート、型枠の数量を精密に算出し、高度な鉄筋詳細設計も含まれます。これらの機能は、複雑な建設プロジェクト全体における精度と効率の向上を支援します。

国際的な成長戦略の一環として、Changsoft I&Iは持続的な都市再開発活動と先進建設技術への需要を背景に、日本を主要市場と位置付けました。現地協力の重要性を認識し、同社は直接参入ではなく合弁事業モデルを選択。これにより、現地の技術基準や業界慣行との緊密な連携を確保しています。

2023年6月、Changsoft I&Iは日本の東京工業大学発のエンジニアリング・ベンチャーであるBSIと合弁会社BnB Solutionsを設立しました。この合弁会社は、両社が均等出資で設立し、日本市場における製品のローカライズ、顧客エンゲージメント、市場開発を担当する現地法人として運営されています。合弁会社は、韓国科学技術情報通信部、NIPA、GDINが共同運営する海外進出支援プログラムの支援を受け、法務、知的財産、市場参入活動に対する体系的な支援を提供しました。

BnB Solutionsの核心的な優先事項は、Changsoft I&IのBIMソリューションを日本の構造設計基準、用語、文書フォーマット、建設ワークフローに完全に適合させるローカライズです。建設規制はどの市場でも類似しているように見えるものの、設計ロジックや現場プロセスの差異により、包括的な再開発が必要でした。合弁会社は1年近くにわたり、複数の開発段階を経てソフトウェアを改良し、昨年7月に日本向けに最適化したバージョンを完成させました。

ローカライズされた機能の中には、配筋詳細設計段階で鉄筋同士の干渉を自動的に検出し、視覚的に識別する機能があります。従来、この問題は建設現場で手作業による修正が必要でした。干渉箇所の早期発見を可能にすることで、このソリューションは手戻りの削減を支援し、設計チームと施工チームの間の効率的な連携を促進します。この機能は日本の建設/エンジニアリング企業から注目を集めています。

BnB Solutionsは現在、複数の日本企業と協議を進めており、既に初期購入の問い合わせを受けています。合弁会社は来年3月までに約10社の顧客企業を確保し、日本市場で安定した収益基盤を確立することを目指しています。

Changsoft I&IのCOOであるJongeun Parkは次のように述べています。「私たちは、合弁事業を通じ、現地に根差したパートナーとして活動し、確立された基準に合わせて当社のソリューションを適応させることができます。長期的な協業を通じて、より効率的で信頼性の高い建設プロセスを支援することを目指しています。」

日本での進展を基盤に、Changsoft I&Iは合弁事業に基づく拡大モデルを他の地域へ拡大する計画であり、同時に地域に根差したパートナーシップと持続可能な成長を優先し続ける方針です。

（日本語リリース：クライアント提供）

