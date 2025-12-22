64タイプの恋愛性格キャラを完全収録「ラブキャラフレンズ」LINEスタンプ正式リリース

株式会社ラブキャラ

64タイプの恋愛性格キャラクターを完全収録

「ラブキャラフレンズ」LINEスタンプを正式リリース

診断結果キャラクターで“会話する”新しいコミュニケーション体験

株式会社ラブキャラ（本社：東京都、代表取締役：平山英司）は、恋愛性格診断「ラブキャラ診断64（LoveCharacter64）」の世界観をもとにしたLINEスタンプ 「ラブキャラフレンズ」 を、LINEスタンプショップにて正式リリースいたしました。

本スタンプは、6つの性格軸から分類される全64タイプの恋愛キャラクターを完全網羅し、日常会話で使いやすいセリフを中心に全40種類のスタンプを収録しています。

LINEスタンプショップで「ラブキャラフレンズ」と検索することで購入可能なほか、公式診断サイトからも直接購入できます。

▪️全64タイプをスタンプ化

“自分の恋愛性格で会話する”という新しい体験

「ラブキャラ診断64」は、恋愛傾向を6軸で分析し、64タイプに分類する独自の恋愛性格診断です。

今回のLINEスタンプでは、その64タイプすべてのキャラクターをIPとしてビジュアル化。

・自分の診断タイプ

・恋人や友人のタイプ

・推しキャラクター

など、診断結果をそのまま日常のコミュニケーションに落とし込める点が大きな特徴です。

第一弾として使用しやすいセリフにしています!!

▪️総勢10名のイラストレーターによる制作体制

ラブタイプキャラクター開発者がディレクションを担当

本スタンプは、ラブタイプキャラクターの開発者であり、株式会社ラブキャラ取締役兼イラストディレクターの「すだたく」を中心に、総勢10名のイラストレーターがチームを組んで制作。

キャラクターごとの性格設定・表情・しぐさまで、診断ロジックとの整合性を重視しながら、一体感のある世界観を構築しています。

▪️セリフ監修は有名アパレルブランド出身のクリエイティブディレクター

スタンプ内のセリフは、クリエイティブディレクター・Haru（有名アパレルブランドのディレクター経験者）が監修。

若い世代が

「今すぐ使いたくなる」

「感情をそのまま送れる」

と感じられる言葉選びにこだわり、可愛さと実用性を両立したスタンプ表現を実現しています。

▪️商品概要

商品名：ラブキャラフレンズ

スタンプ数：40種類

価格：300円

購入方法：

・LINEスタンプショップにて「ラブキャラフレンズ」と検索

・ラブキャラ診断64 公式サイトより購入可能

【LINEスタンプ販売ページ：https://line.me/S/shop/sticker/author/5788217 】

■ 今後の展開

株式会社ラブキャラでは、LINEスタンプを起点に、

4コマ漫画、アニメーション、AIチャットボット、SNSコンテンツ、グッズ展開など、

「恋愛 × 性格診断 × キャラクターIP」を軸としたIP事業を多角的に展開してまいります。

▪️会社概要

会社名：株式会社ラブキャラ

事業内容：恋愛性格診断IPの企画・開発・運営、キャラクターIP事業、AIサービス開発

公式サイト：https://lovecharacter64.jp