【AI博覧会 Osaka 2026】第2弾スピーカー7名を発表！6,000人が挑むAI組織変革、次世代の人材マッチング革命！人とAIの共創がビジネスを加速
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年1月21日（水）・22日（木）の2日間、マイドームおおさかにて「AI博覧会 Osaka 2026」を開催します。
2025年1月の大阪初開催では、2日間で3,393名の来場者を記録し、関西圏におけるAI導入意欲の高さを証明しました。2回目となる今回は、最新のAI製品50社 / 100製品の展示に加え、ビジネスの最前線を語るトップランナーによる30以上のカンファレンスを実施。本イベントを通じてAIの「社会実装」を強力に推進します。
本日カンファレンス第2弾のスピーカー7名を公開しました。ビジネス変革のカギとなる最先端のAIトレンドを一挙に収集できる絶好の機会です。ぜひご参加ください。
■無料で申し込む
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/#conference-area
■人とAIの共創で拓く次世代の人材マッチング革命
日時：2026年1月22日（木）11:00～11:40
CRMとデータ基盤を活用し、AIエージェントを組み込んで少数精鋭ながら急速に業績を拡大している事例をご紹介します。
田中 夏美 氏
株式会社セールスフォース・ジャパン マーケティング統括本部 デマンドジェネレーション グロースマーケティングスペシャリスト
2020年にSalesforceへ入社。パートナーマーケティング担当として、AppExchange上のISV・OEMアプリに関するマーケティングを推進し、共同施策やイベント企画など多様な業務に従事。2025年からは中小・成長企業向けのデマンドジェネレーションを担当し、関心層の拡大や新たなお客様との接点づくりに向けた施策を推進している。
渡部 琢実 氏
株式会社デザイナー プロジェクトマネージャー
立命館大学へ進学後、EC事業を展開する合同会社を創業。その後、メディア/ASP領域での業務経験を培ったのちに、Z世代のキャリアや価値観に焦点を当てたメディア「ZiSEDAI MEDIA」を立ち上げ。「情報だけでなく体験を通じた変化」を重視し、1人ひとりが意志を持って主体的にキャリアを築ける社会の実現を目指して、同メディアを株式会社デザイナーへ事業譲渡。現在は新卒紹介事業部の責任者として事業推進を行いながら、テクノロジーを活用した会社全体の業務効率化/イネーブルメントにも従事しています。
石井 良馬 氏
ジャングルジム株式会社 開発プロジェクト責任者
2020年に人材サービス企業に入社し、社内のSalesforceアドミンとして業務プロセスの最適化に従事。Salesforceの可能性に魅了され、営業支援から顧客管理まで様々なソリューションを展開した。その後、ジャングルジム株式会社ではAI開発責任者として企業のデジタル変革を推進している。
■AIを使いこなす組織へ：6,000人が挑む組織変革
日時：2026年1月22日（木）15:00～15:40
従業員意識・行動の変容を経て、一人ひとりが主役としてAIを使いこなす組織への変革事例を紹介します。
出光 啓祐 氏
大阪ガス株式会社 DX企画部 / 戦略企画チーム 課長
2021年12月より大阪ガス企画部DX推進室、2022年4月よりDX企画部戦略企画チームで全社のDX推進、特に組織変革を担う。前職は経済産業省でエネルギー、人材、デジタルなどの政策領域を担当。