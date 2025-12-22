家づくりのマッチングサイト《SUVACO》にて、2025年の住宅事例ランキングTOP15を発表

株式会社ミラタップ

住宅設備機器のインターネット販売を行う株式会社ミラタップ（所在地：大阪市）は、家づくりマッチングプラットフォーム《SUVACO（スバコ）》にて、2025年の住宅事例ランキング「いい家・オブ・ザ・イヤー2025」を発表しました。本ランキングでは、2025年新たに同サイトで公開した750件の住宅事例の中から、サイト閲覧ユーザーによる「いい家！数」や「お気に入り数」をもとに、反響の大きかった上位15件の事例を選出しました。

「いい家・オブ・ザ・イヤー2025」ランキング結果[表: https://prtimes.jp/data/corp/16209/table/198_1_974e9cbd272caa73fe6e215e083094c6.jpg?v=202512220252 ]

※掲載ページではTOP15の全事例を紹介しています：https://suvaco.jp/doc/house-of-the-year-2025-251222

※集計期間：2024年11月16日～2025年10月31日（2024年の集計日以降を対象期間としています。）

2025年の家づくりの需要と今後の傾向

「いい家・オブ・ザ・イヤー2025」の結果や《SUVACO》の専門家紹介サービスへのご相談内容を踏まえ、家づくりの需要と今後の傾向について、株式会社ミラタップ住宅事業部長・會田敦史の解説は以下の通りです。

１.親族などの所有する不動産、土地活用が増加

親族の所有する不動産や土地を活用した新築やリノベーションは今後も増加すると考えます。不動産や土地の費用を抑えられることで、場合によっては建物や内装費用に充当できるためです。

２.空間を最大限に活用するスペースパフォーマンスが重要に

都市部では不動産価格の高騰が続いており、限られたスペースを効果的に活用することが重要になっています。部屋を区切らず、家具や仕切りを工夫して、一つの空間を複数用途に使えるようにする設計プランが注目されています。

３.住宅性能は不可欠、居住性を重要視する傾向に

住宅では耐震性や断熱性が必要不可欠な要素として定着しています。住まいのスペックだけでなく、住まい手の快適性を重視した提案が求められています。見た目やデザイン性だけでなく、住宅の本質的な価値を考える姿勢が消費者に広がっています。

上記以外にも、不動産価格の上昇に伴い、若年層の住宅ローンが長期化する傾向にあります。最近では「50年固定金利ローン」への関心も高まっており、ライフプランやキャリア形成を長期的に検討する動きが広がっています。こうした背景から、ファイナンシャルプランニングやライフプラン設計、キャリア支援を総合的に提供する専門家や企業へのニーズが、今後さらに拡大すると予測しています。

「いい家・オブ・ザ・イヤー2025」1位～3位の紹介

1位 「708号室（マンションリノベ）」

化学物質の影響が無い素材と防音対策を重視し、SUVACOの無料専門家紹介サービス《すばこと》をご利用いただいた施主夫婦。リビングから水回りまでを緩やかにつなぐ壁や、慎重に選ばれた床材・壁材がマンションリノベーションの魅力を高めています。30年後も古びない普遍的でシンプルな空間と、コントラバスをイメージした木のルーバーが印象的な住まいです。

（写真/吉田誠）

1 位 「708号室（マンションリノベ）」／360°納谷 新1 位 「708号室（マンションリノベ）」／360°納谷 新

2位 「森に佇む別邸 斜面地に建てた二拠点住宅」

昭和40年代の高度経済成長期終盤、別荘地として開発がされたものの、手つかずだった土地を両親から受け継いだ施主。最大の特徴である吹き抜けは、南側の木々から差し込む光を取り入れ、非日常的な空間を演出しています。

2位「森に佇む別邸 斜面地に建てた二拠点住宅」エキップ2位「森に佇む別邸 斜面地に建てた二拠点住宅」エキップ

3位「+Outdoor Living」

生まれ育った実家の土地の一角に、子世帯の住居と両親が使う農業用倉庫を新築した事例です。親子世帯のちょうど良い距離感、次世代への継承、プライバシーの保たれた半外空間（＝Outdoor Living）など、家族がつながる一体感を実現した住まいです。

3位「+Outdoor Living」こぢこぢ一級建築士事務所 小嶋良一3位「+Outdoor Living」こぢこぢ一級建築士事務所 小嶋良一「いい家・オブ・ザ・イヤー2025」とは

《SUVACO》には、国内の家づくりのプロによる優れた住宅事例を多数掲載しています。「いい家・オブ・ザ・イヤー2025」では、2025年新たに公開した750件の住宅事例（注文住宅・リフォーム・リノベーションを含む）の中から、サイト閲覧ユーザーによる「いい家！数」や「お気に入り数」をもとに、反響の大きかった上位15事例を選出しました。

掲載ページ：https://suvaco.jp/doc/house-of-the-year-2025-251222

《SUVACO》とは

株式会社ミラタップが運営する、リノベーション・リフォーム・注文住宅のプロに出会えるマッチングプラットフォーム。日本国内の専門家（設計・デザインや施工のプロ）の住宅事例やトレンド・お役立ちアイデアを特集・記事として配信しています。ご要望に合った家づくりのプロを無料で紹介・提案する専門家紹介サービス《すばこと》も展開しています。

