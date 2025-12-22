アブダビが中東初開催となるグランツーリスモ ワールドシリーズ 2026開幕戦を主催

・PlayStation 4および5用ソフトウェア「グランツーリスモ7」に、象徴的なヤス・マリーナ・サーキットが登場。世界中のプレイヤーに、首長国を代表するフラッグシップコースを体験し、レースを繰り広げる機会を提供

・日本・福岡で開催されたグランツーリスモ ワールドシリーズ 2025 ワールドファイナルにて発表

アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年12月21日 /PRNewswire/ -- 中東初開催となる、グランツーリスモ ワールドシリーズ 2026の開幕イベントがアブダビで主催されることが決定しました。同大会は2026年3月28日にSpace42 Arenaにて開催される予定です。この記念すべきイベントでは、世界トップクラスのグランツーリスモのドライバーたちが一堂に会し、エリートによるライブ形式のチャンピオンシップで競い合い、首長国内のファンを魅了するとともに、アブダビのeスポーツ分野における実力を世界数百万人に向けて発信します。



For the first time in the Middle East, Abu Dhabi will host the Gran Turismo World Series 2026 opening event, scheduled for the 28th of March 2026 at the Space42 Arena.



この発表は、日本の福岡国際会議場で開催されたグランツーリスモ ワールドシリーズ 2025 ワールドファイナルの会場にて行われ、アブダビ文化観光局（DCT Abu Dhabi）の戦略担当エグゼクティブ・ディレクターであるSaeed Al Fazari閣下が登壇し、このニュースを共有しました。

グランツーリスモ ワールドシリーズ 2026の開幕イベントは、グランツーリスモシリーズの開発・発売元であり、Sony Interactive Entertainmentの子会社であるPolyphony Digital Incと、首長国を世界的なゲーム拠点へと変革する取り組みを統括する、DCT Abu Dhabiが主導するイニシアチブであるAbu Dhabi Gamingによって主催されます。



At the Gran Turismo World Series 2025 World Finals, held at the Fukuoka International Congress Centre in Japan, H.E. Saeed Al Fazari, Executive Director of Strategic Affairs at the Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi, and Kazunori Yamauchi, Gran Turismo series producer, announce that Abu Dhabi will host the Gran Turismo World Series 2026 opening event, for the first time in the Middle East.



Al Fazari閣下は次のように述べました。「グランツーリスモ ワールドシリーズの開幕戦を主催することは、アブダビおよびより広いMENA地域にとって名誉ある瞬間であり、可能性に限界のない目的地を目指す当方の野心を反映するものです。この大会は、eスポーツおよびモータースポーツ分野における重要な節目となり、世界トップレベルの競技を首長国にもたらすとともに、世界水準のeスポーツおよびモータースポーツ体験を提供してきたアブダビの確かな実行力を示すものです。アブダビは、イノベーション、エンターテインメント、ゲーム、モータースポーツにおけるグローバルハブとなるというビジョンの下、企業、投資家、人材にとって安全で将来を見据えた環境を継続的に提供しています。」

グランツーリスモ ワールドシリーズは、世界最高のグランツーリスモプレイヤーを決定するために毎年開催される大会であり、すべてのプレイヤーが参加可能なオンライン予選と、選ばれたトップレーサーが世界各地の象徴的な開催地に集い競い合うワールドシリーズのライブイベントで構成されています。

グランツーリスモシリーズのプロデューサーであるYamauchi Kazunori氏は、次のように述べています。「2026年3月に開催されるグランツーリスモ ワールドシリーズ 2026の開幕戦をアブダビが主催することを大変うれしく思います。これは、本大会が中東で開催される初めての機会となります。これは、当チャンピオンシップにとって歴史的な節目であり、グローバルなモータースポーツおよびeスポーツの分野において、この地域の存在感が高まっていることを示す証でもあります。さらに、世界でも屈指の個性を誇るモータースポーツ会場の一つであるヤス・マリーナ・サーキットが、グランツーリスモ7に登場することを大変喜ばしく思います。私たちは常に、レースが持つ興奮と伝統をプレイヤーと結びつけることを目指してきましたが、ヤス・マリーナ・サーキットは、世界中のモータースポーツファンおよびゲームコミュニティの共感を呼ぶ、唯一無二の体験を提供してくれるでしょう。」

ヤス・マリーナ・サーキットがグランツーリスモ7に収録されることで、アブダビが築いてきたモータースポーツのレガシーはデジタル領域へとさらに拡張され、世界中の人々が首長国に根付く競争的卓越性の文化とつながる新たな機会が創出されます。

「今回の発表は、この地域および世界のモータースポーツとeスポーツのファンにとって刺激的な瞬間であり、Abu Dhabi Gamingを世界のシムレーシング界の最前線に位置づけるとともに、世界クラスのパートナーと機会を繋ぐ存在としての我々の役割を反映するものです」と、Abu Dhabi Gamingのセクター推進担当ディレクターであるMarcos Muller-Habig氏は述べました。「当首長国を、世界有数の目的地であり、ゲームおよびeスポーツ産業における主要なハブとするというビジョンの実現を引き続き推進する中で、グランツーリスモ ワールドシリーズ 2026のようなイベントは、成長を促進する触媒となるとともに、人材を支援し、パートナーシップを呼び込み、事業開発を加速させるエコシステムを構築していく当方の歩みにおける重要な節目となります。」

Sony Interactive Entertainmentの子会社であるPolyphony Digital Incが開発するグランツーリスモは、視覚表現および挙動の再現性において最も高精度なドライビングシミュレーターの一つとして高く評価されており、シリーズ累計販売本数は最近1億本を突破しました。

アブダビで開催されるグランツーリスモ ワールドシリーズ 2026開幕戦およびチケットに関する詳細は、www.ticketmaster.ae/event/1588346815 をご覧ください。

Abu Dhabi Gamingに関する詳細は、Instagram、YouTube、TwitchにてAbu Dhabi Gamingをフォローしてください。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2850031/Abu_Dhabi_Gaming_1.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2850032/Abu_Dhabi_Gaming_2.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com