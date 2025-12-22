リーガルテック社 × AIデータ社、ロボット技術の「発明→保護→販売」を循環させるIPaaSモデルを共同発表

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（東京都港区：代表取締役 平井 智之、以下リーガルテック）およびAIデータ株式会社（東京都港区：代表取締役 佐々木 隆仁、以下AIデータ）は、日本のフィジカルAI（ロボット）技術を世界市場で活用するため、新たな知財運用モデル「IP as a Service（IPaaS）型プラットフォーム」を共同で発表する。本モデルは、ロボット開発過程で生まれる発明・ノウハウ・制御データを体系化し、テンプレート化・保護・販売・改良までを連続的に運用するものである。あわせて、技術評価やコンタミネーション防止に配慮したデータルームも備え、M&A、資金調達、技術デューデリジェンスでの活用を可能とする。

■背景

ロボット企業が生み出す設計ノウハウ、動作アルゴリズム、制御データなどの知的成果は、競争力の源泉でありながら、社内に埋もれたまま十分に活用されていない例が多い。従来の「作った時点で完結する」モデルでは、技術の再利用や収益化が難しく、知財運用の仕組みも整備されていなかった。

リーガルテックとAIデータは、これらの無形資産を循環的に活用し続けられる環境の必要性を共有し、発明から販売までの知財プロセスを継続的に運用するIPaaSモデルを構築した。

■課題

・ロボット開発で蓄積された知見が知財化・事業化されにくい

・収益化よりも開発業務が優先され、知財運用が後回しになる

・発明・特許化・ライセンス化の各工程が分断されている

・技術評価やデューデリジェンスに必要なデータ整理の負荷が大きい

■解決策（サービス・技術のポイント）

●自動知財ループの構築

以下の工程を連続的に運用するモデルを提供する：

1.発明：ロボット制御・設計・動作の知見を抽出

2.保護：Tokkyo.Ai により特許化・テンプレート化

3.販売：API または文書形式でSaaSライセンスとして提供

4.利用ログ：VDRで導入企業ログを管理し、ROIを可視化

5.改良：利用データを次の発明工程に反映

このプロセスにより、発明資産が継続的に活用される循環型モデルを整える。

●AI Robotics on IDX によるデータ基盤

制御データ、試験データ、動作ログを整理し、知財テンプレート化に必要な素材を一元管理する。

●技術評価・データルーム機能

ロボット技術の評価に必要な情報を安全に共有できるデータルームを提供し、コンタミネーション防止に配慮した運用を可能とする。M&A、資金調達、技術デューデリジェンスへの利用を想定している。

■期待される効果

・発明・保護・販売が分断せず、ロボット技術を継続的に活用できる環境が整備される

・無形資産をテンプレートとして再利用し、技術価値を説明しやすくなる

・資金調達・アライアンス検討で必要な技術評価が効率化される

・中小ロボット企業における知財運用の負荷軽減と、事業化の選択肢拡大に寄与

■今後の展開

本モデルは、以下の分野での適用を予定している。

・製造業向け協働ロボット

・高齢者介護・見守りロボット

・配送・清掃・インフラ点検ロボット

・医療補助ロボット（AI孔明連携）

まず日本国内のロボット企業への導入を進め、テンプレート整備や実務運用の知見を蓄積したうえで、アジア・欧米市場への展開も検討する。

■リーガルテック株式会社について

名 称：リーガルテック株式会社

設 立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役CEO：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL：https://www.aidata.co.jp/