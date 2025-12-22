学校法人順正学園（本部：岡山県岡山市北区岩田町2-5/理事長：加計 勇樹、以下「本学園」）は、高等教育の発展を目的として、ウズベキスタン共和国と学術協力協定を締結いたしました。

2025年12月19日、本学園の加計勇樹理事長がウズベキスタン共和国 シャフカト・ミルジヨーエフ大統領との「ウズベキスタン・日本ハイレベル円卓会議」に参加し、大統領立ち合いの下、協定を結んだことを披露しました。

また、それに先立ち、東京都内にてウズベキスタン高等教育・科学・イノベーション省 シャリポフ・コングラトバイ大臣と学術協力協定書に署名を交わし、今後のウズベキスタン共和国における高等教育の充実と国際的な学術交流を推進するための協議を行いました。これらの取り組みを基盤として、2027年9月には同国に新大学設立を計画、また同法人設置校「吉備国際大学」の新キャンパスとしても開設を予定しています。

※ウズベキスタン共和国において日本の大学を運営する学校法人が大学を設置することは初めての事例となります。さらに日本側におきましても私立大学が海外にキャンパスを開設することは前例のない試みになります。

学校法人順正学園HP；https://junsei.ac.jp/edu/

吉備国際大学HP； https://kiui.jp/

トピックス（重要事項）

◎学校法人順正学園 ウズベキスタン共和国との連携協定を締結

◎ 2027年9月 ウズベキスタン共和国に新大学設立を構想

◎日本の学校法人が同国での大学設立は初

◎同法人設置校「吉備国際大学」の新キャンパスとしても開設予定

◎海外キャンパスの開設は日本国内の私立大学として初の試み

学校法人順正学園 概要

理事長：加計 勇樹 本部所在地：岡山県岡山市北区岩田町2-5

設置校：吉備国際大学・九州医療科学大学・九州医療科学大学専門学校