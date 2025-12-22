BIGLOBEプレスルーム

https://www.biglobe.co.jp/pressroom/release/2025/12/251222-a





ビッグローブ株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：山田 靖久、以下 BIGLOBE)は、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、シャープ製スマートフォン「AQUOS sense10」、ソニー製スマートフォン「Xperia 10 VII」、Xiaomi製スマートフォン「REDMI 15 5G」の提供を2025年12月22日より開始いたします(注1)。

https://join.biglobe.ne.jp/mobile/device/





端末画像





■AQUOS sense10

シャープ独自の機能「Vocalist」(注2)を搭載。AIが周囲の雑音を消し、人の声だけを抽出することで快適な会話をサポート。

また、デュアルボックススピーカーにより音量・音質が改善。前モデルから体感音圧約25％増。(注3)

さらに、Pro IGZO OLEDによるリアルな映像体験、2日間がっつり楽しめる電池もち(10時間×2日間)(注4)により日常を彩る。





■Xperia 10 VII

広角カメラには前モデルから約1.6倍に大型化した進化したカメラセンサーを搭載。加えて、即撮りボタンやVideo Creatorにより手軽な撮影/編集をサポート。

また、ディスプレイは19.5:9比率でリフレッシュレート120Hz駆動対応。見やすく快適なコンテンツ視聴が可能。

4年長寿命バッテリー(注5)・長期間のアップデートに対応しているため長く安心して利用可能。





■REDMI 15 5G

超大容量7,000mAhバッテリーを搭載した大画面スマートフォン。

33W急速充電と、18Wのリバース充電に対応し、モバイルバッテリーの代わりとしても利用可能。

最大144Hz駆動リフレッシュレートに対応した6.9インチFHD+ディスプレイを備え、大画面での動画視聴が可能。









BIGLOBEモバイルのエンタメフリー・オプション(注6)で動画を長時間お楽しみいただくのに最適です。









(注1)

BIGLOBEモバイルの契約が必要となります。

(注2)

事前に設定が必要です。スマホ本体での通話時のみ対応。

(注3)

メーカー調べ

(注4)

1日当たり動画視聴4時間、音楽ストリーミング3時間、SNS閲覧2時間、ゲーム1時間の計10時間利用すると想定したメーカー独自基準に基づく試算値です。電池の持ち時間は、ご利用環境やご利用状況によって異なります。

(注5)

メーカーにおいて、同タイプのバッテリーで充放電を繰り返すシミュレーション(USB充電の場合)に基づいています。バッテリーの寿命は使用状況によって変化します。

(注6)

エンタメフリー・オプションについては下記Webページをご覧ください。

https://join.biglobe.ne.jp/mobile/option/entamefree.html









※ 記載されている会社名、商品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。









(別紙)





新端末スペック表

新端末料金表

BIGLOBEモバイル プラン月額料金