2025年、あなたの毎日に寄り添ってくれた“推しキャラクター”は誰でしたか？パーフェクトワールド(株)では、「パーフェクトワールドトーキョー」をご愛顧いただいている皆さま、当社メディア・SNSをご覧の皆さま、そしてキャラクター商品の企画・製造・販売に携わるメーカー各社の声をもとに、“2025年を象徴するキャラクター”を決定する企画《推しキャラ大賞2025》を実施しました。

たくさんのご応募、ありがとうございました！

本企画は、単なる人気投票ではありません。ファンの熱量や日常への浸透度、SNSやリアルの場での話題性、そして商品展開・イベント展開など、現場のリアルな実感を重ね合わせて選出しています。そのため今回は、1位・2位といった順位づけは行っていません。それぞれのキャラクターが、それぞれの場所で、多くの人の心を動かしていた--そんな想いから、選ばれた7キャラクターすべてを「大賞」として発表します。

2025年を語るうえで欠かせない、7組の“推しキャラ”たち。ここからは、それぞれのキャラクターがなぜ《推しキャラ大賞2025》に選ばれたのか、選出理由とともにご紹介します。

🧸 パペットスンスン

アニメ放送開始をきっかけに、TV出演・歌手デビュー・企業コラボと大きく飛GUやコンビニコラボは即完売が続出し、「今年、どこへ行っても見かけたキャラ」としてファン・企業双方から圧倒的な支持を集めました。2025年はまさに“スンスンの年”。

🐰 ミッフィー

誕生70周年を迎え、イベント・展覧会・限定商品が各地で開催。世代や国境を越えて愛されるシンプルで完成されたデザインが、改めて注目された一年でした。記念イヤーを象徴する存在感が評価されました。

🐶 スヌーピー

PEANUTSコミック生誕75周年。記念グッズや多彩なコラボが次々と展開され、可愛さと名言が今の時代にも刺さるキャラクターとして再評価。癒しとメッセージ性を併せ持つ存在として選出。

🎀 ハローキティ

50周年を経た後も勢いは衰えず、新商品は即完売、平成リバイバルや日焼けキティも話題に。懐かしさと今っぽさを両立し、世代・国を超えて支持を集めた一年でした。

🐒 モンチッチ

昨年の50周年以降、人気が再燃。街中で身につけている人も多く、長年ファンにも新しいファンにも寄り添う存在に。昭和から続く日本発キャラクターの底力を感じさせました。

🌱 ちいかわ

2025年も圧倒的な売上と話題性を記録。ポップアップ、施設展開、海外人気など、1年を通して見ない日はないほどの存在感。“一過性ではない強さ”が決め手となりました。

🔵 ミャクミャク

大阪・関西万博の公式キャラクターとして、2025年を象徴する存在に。独特なビジュアルと「脈々と受け継がれる」というメッセージ性が多くの人の記憶に残りました。その年を語る上で欠かせないキャラクターです。

2025年、あなたの毎日に寄り添ってくれた“推しキャラ”はいましたか？💭改めて、たくさんのご応募をありがとうございました！2026年も皆様にキャラクターグッズとの素敵な出会いがありますように！！！

＼キャラ特集はこちら／https://perfectworld.shop/https://www.instagram.com/perfect_world_official/https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=830hmism