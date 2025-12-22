³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¹¤¬¤ä ¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¿·¥ª¥Õ¥£¥¹½êºßÃÏ
¢©110-0016ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì4-33-1 ¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¸æÅÌÄ® 6F¡ÔºÇ´ó±Ø¡ÕÆüÈæÃ«Àþ Ãç¸æÅÌÄ® ÅÌÊâ1Ê¬JR»³¼êÀþ ¸æÅÌÄ® ÅÌÊâ2Ê¬Âç¹¾¸ÍÀþ ¾åÌî¸æÅÌÄ® ÅÌÊâ3Ê¬
°ÜÅ¾¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¿·½»½ê¤Ç¤ÎÍ¹ÊØÊª¼õÉÕ³«»Ï¡§12·î27Æü¡Ê¶â¡ËËÜ¼Ò Ç¯ËöÇ¯»ÏµÙ¶È´ü´Ö¡§12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î±Ä¶È³«»ÏÆü¡§1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨12·î27Æü°Ê¹ßÅþÃå¤ÎÍ¹Á÷Êª¤Ï¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨Á´¹ñ¤Î¤µ¤¹¤¬¤ä/¥¹¥Þ¥Û½¤ÍýSHOP ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ¶È´ü´Ö¤Ï³ÆÅ¹¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÜÅ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤Ï¡¢ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¦¿Íºà¤Î³È½¼¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ç½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¼Ò°÷°ìÆ±¤µ¤é¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â°ìÁØ¤Î¤´»Ù±ç¡¦¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92110-0016+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%8F%B0%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E5%8F%B0%E6%9D%B14-33-1+%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E5%BE%A1%E5%BE%92%E7%94%BA+6F
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¹¤¬¤äËÜ¼Ò¡§¢©110-0016ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì4-33-1 ¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¸æÅÌÄ® 6FTEL¡§03-5816-6362½¾¶È°÷¿ô¡§191Ì¾¡Ê2025Ç¯4·î»þÅÀ¡ËÀßÎ© ¡§2018Ç¯7·îhttps://sasugaya.co.jp/https://recruit.sasugaya.co.jp/