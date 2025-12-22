TROIAREUKEが「美的年間韓国ベストコスメ」第1位を獲得！

株式会社JULIA IVY

株式会社JULIA IVY（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：福井仁美）は、韓国発パーソナルスキンケアブランド TROIAREUKE（トロイアルケ） が、美容雑誌『美的』における 「年間韓国ベストコスメ」第1位 を獲得し、代表製品である 「ACSEN オイルカットクレンジング」 を中心に、2025年下半期および年間ベストコスメにて 計8冠 を受賞したことをお知らせいたします。

トロイアルケは、韓国で40年以上蓄積された肌管理理論を礎に、

“RESET（肌の炎症・攻めすぎをリセットする）”

“BUILD（肌を育て、理想のツヤやハリを求めていく）”

という二軸のアプローチを一貫して提唱してきました。

日本正式上陸から わずか4か月 にして主要美容誌・ファッション誌から高い支持を得た今回の受賞は、同ブランドが掲げる科学的かつプロフェッショナルなメソッドが、日本の美意識・スキンケア基準に新たな指標をもたらしたことを示しています。

■ベストコスメを続々受賞！トロイアルケの実力派アイテムたち

美容の3大誌である美的「年間韓国ベストコスメ」クレンジング編にて「ACSEN オイルカットクレンジング」が第1位を受賞。ACSEN オイルカットクレンジングは、SNS上では「AIクレンジング」と話題になり、まるで知能があるかのようにただ落とすのではなく、必要な汚れだけを落とし潤いはそのままという新概念を提示し、敏感肌・ゆらぎ肌・大人ニキビといった複合悩みに対するアプローチが高く評価されました。

株式会社JULIA IVYは、ブランド総代理店として、今後もトロイアルケの RESET & BUILD メソッドを軸に、日本における肌管理の新たなスタンダードを構築してまいります。

＜受賞アイテム概要＞〇アクセン オイルカットクレンジング（クレンジング）

全2サイズ｜税込 6,600円 / 120ml｜14,300円 / 300ml｜発売日 2025/7/22

メイクオフと美肌ケアを一度に。365日これだけでいいマイルドピールクレンジング。

マイルドな肌あたりでメイクや毛穴汚れなどの不要物を一掃し、透明感あふれる素肌へとリセットするクレンジングジェル。酵素を含むパパイア果実エキスのマイルドピーリング効果で、古い角質や毛穴の汚れをオフ。オイルフリーなのでダブル洗顔不要です。ゆらぎ肌や乾燥肌、混合肌まで、一度使えばきっと手放せなくなる満足感。「しっかり落とせるのに、洗い上がりは爽やかなしっとり感」、「低刺激だから肌が揺らぐときも使える」といった評価コメントをいただいています。

【受賞タイトルの紹介】

美的「美容賢者が選ぶ2025年間韓国ベストコスメ」スキンケア＆ライフスタイル部門 クレンジング編 第1位

mini「2025 mini的 ベスト韓コス」スキンケア編 クレンジング 第1位

sweet「韓国ベストコスメ」クレンジング＆フェイスウォッシュ部門 第2位

〇AGT ハイドロエッセンス（美容液）

全１サイズ｜税込 7,700円 / 100ml｜発売日 2025/7/22

まるで肌の経口補水液。日々の乾燥SOSに応える発酵アロエジェルエッセンス。

発酵により分子が細かくなったアロエベラ発酵培養液が、まるで経口補水液のように肌へ水分を送り込む。美容液としても保湿パックとしても使える、日々のケアに欠かせないエッセンスです。美容成分をアミノ酸で包み込んだ独自のAGT製法により、角層のすみずみまでうるおいを届けます。爽やかで清涼感のある香りも韓国で人気。

「どんな肌質の人でも水分が満ちたプルモチ肌に。１度使ったらもうトリコ！」といった評価コメントをいただいています。

【受賞タイトルの紹介】

ViVi「2025年下半期 Z世代のための ViViコスメアワード」保湿ケア部門 第2位

〇アクセン リニュー（クリーム）

全２サイズ｜税込 8,800円 / 25ml｜17,600円 / 80ml｜発売日 2025/7/22

40カ国以上で愛されるCICA配合乳液状クリーム

柔らかいテクスチャーで肌にたっぷりの水分と適度な油分を補い、閉じ込める、乳液のようなクリーム。CICA成分とスベリヒユエキスが肌を穏やかに整えます。各国のエステサロンで愛されるベストセラーのクリーム。

「スッと肌に馴染むクリーム。揺らいでいるときもなめらかでキメの整った肌に」といった評価コメントをいただいています。

【受賞タイトルの紹介】

美ST「下期SSTベストコスメ」美STモデルズの推しベスコス 受賞

〇SEOUL エステティッククッション（クッションファンデ）

SPF50+・PA+++ 全2色｜税込 7,700円 / 15ｇ｜21 ライトベージュ / 22 イエローベージュ｜発売日 2025/7/22

素肌を磨き、自分史上最高の美を目指す「花嫁クッション」

6種のペプチド、アデノシン、ナイアシンアミド…。まるで塗る美容液と言えるほど、美容成分を贅沢に配合。韓国では挙式の決まった花嫁が当日まで使い続けるという逸話をもった、色つき美容液クッションです。落とすときはクレンジング料を使用します。

「美容サロン発のさすがの処方。薄膜なのに肌にぴったりと密着して、重ねても素肌感を損なわず１日中キレイ！」といった評価コメントをいただいています。

【受賞タイトルの紹介】

mini「美容賢者が選ぶ!! 私的 ベスト韓コス」 受賞

SPURデジタル「2025年の偏愛ベストコスメ」 受賞

■ブランドメッセージ

SKIN IS THE BEST DRESSTHAT WE CAN WEAR.

肌はあなたがまとう最高のドレス。

どんなに素敵な服やジュエリーよりも価値があり、

しかも、一生でたった1枚のもの。

40年間、3700万人以上※1の肌を美しくしてきた

韓国トップエステ※2の肌管理理論に基づくトロイアルケが、

日々ゆらぐ大切な肌をサポート。

ひとりひとりがなりたい理想の美しさへと導きます。

※1 施術延べ人数

※2 世界47カ国のエステテサロン・スパ導入実績5,200店以上（2025年4月）

■TROIAREUKE（トロイアルケ）とは

トロイアルケは、韓国で40年の歴史をもつビューティ企業・MKグループに属するMKユニバーサルが展開する、韓国トップエステ発のコスメブランドです。

「エステティシャンが最も会いたいエステティシャン」と称されるグレース・リーとそのファミリーが開発を手がけ、精密なカウンセリング理論に基づき、その日の肌状態に合う組み合わせを導き出す豊富なラインアップを揃えています。現在は、韓国のアルケスパをはじめ、5,200店のエステサロン・スパ・美容クリニック、さらに世界47カ国で導入され、ホームケア用としても高い支持を獲得。日本では2025年7月22日より日本正式上陸しました。

肌は本来の肌質に加え、外的環境や体調、感情のゆれなど多彩な要因によって日々変化します。トロイアルケは、こうした一人ひとり異なる肌状態に対し、パーソナライズされた解決策を導き出すことを目指して開発されました。サロンでは本物の知識をもつエステティシャンが肌状態を見極めてカスタマイズ提案を行い、同時にプロユースとホームケアのプロダクトが全く同じであることにもこだわっています。1カ月720時間のうち、エステを受ける1時間よりも、残り719時間のホームケアが肌に与える影響は絶大。エステとホームケアの両輪、あるいはホームケアだけでも、肌を根本から理想の状態へ導くことを目指しています。

ブランド名のTROIAREUKEは、ギリシャ神話の「トロイの木馬」に由来するTROIと、「始まり」「土台」を意味するAREUKEを組み合わせたもの。肌に刺激を与えることなく穏やかに浸透し、戦略的に肌悩みを攻略しながら、土台から美しく整えるという思想を表しています。

「求める結果を、ダウンタイムなしで。」というコンセプトのもと、日本では現代のゆらぎ肌・こじらせ肌に必要なプロダクトを厳選し、2シリーズ・全14品を展開。韓国40年の発酵技術と確かな肌管理理論を取り入れ、正しい知識とともに提案するスキンケアブランドです。

TROIAREUKE SALON

肌トラブルを抱える方からさらなる美しさを目指す方まで、さまざまな方のニーズにお応えするトロイアルケのエステティック。本部の技術審査や面接を経て合格した精鋭のエステティシャンが、豊かな経験と知識をベースにひとりひとりへ最適な施術プランをご提案します。導入サロンについてはトロイアルケ公式サイト(https://troiareuke.jp/)をご参照ください。



OFFICIAL SHOP

トロイアルケは公式オンラインサイト、Amazon・Qoo10公式ショップで全国どこでも購入できます。トロイアルケ導入エステサロンでエステティシャンが今の肌状態に必要なものを見極め、実際にお試しいただいた上での購入も可能です。

■運営会社

株式会社JULIA IVY

所在地：〒153-0043 東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル4F

事業内容：アイブロウソリューション「HOLLYWOOD BROW LIFT(R)」の提供

アイブロウ商材の開発、製造、販売、マーケティング、ブロウアーティスト教育、運営

その他アイブロウコスメの卸売業、スキンケア製品の販売、セラピストの教育

スキンケアブランド「TROIAREUKE」日本総代理店

EMAIL： info@juliaivy.co.jp