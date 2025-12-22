映画公開40周年『ビー・バップ・ハイスクール』純金カードが発売中！伝説の不良たちが、黄金に甦る。

BICO・GHI株式会社

BICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんでは、映画公開40周年を記念して、『ビー・バップ・ハイスクール 40周年純金カード』を12月12日より、発売いたしました。

ビー・バップ・ハイスクール40周年 純金カード キービジュアル

ビー・バップ・ハイスクールとは、1985年に公開され、当時の若者たちを熱狂させた伝説の不良映画です。

映画・コミック・音楽とメディアを横断してブームを巻き起こし、昭和の青春を象徴する金字塔として今なお語り継がれています。

2025年12月――映画公開から40周年を迎える節目に、あのツッパリたちの魂を“純金”で封じ込めた記念アイテムが誕生しました。

永遠に輝きを失わない素材「純金」は、不良たちの熱く不滅な青春を象徴するにふさわしい存在。

当時の空気感と時代の輝きを、手のひらサイズの純金カードとして再現することで、昭和カルチャーとラグジュアリーの融合を実現しました。

ビー・バップ・ハイスクール純金カード 3種類

■商品ラインナップ

ビー・バップ・ハイスクール(1985)純金カードビー・バップ・ハイスクール(1985)純金カード 0.5g

映画公開当時のポスタービジュアルを純金で再現。トオルとヒロシ、そしてマドンナの熱い青春の始まりを刻みました。

ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎哀歌 純金カード 0.5g

シリーズ屈指の人気作『高校与太郎哀歌』のポスターデザインを採用。

トオルとヒロシの再会と絆、激しい喧嘩と友情が交錯する青春の続章を、黄金の輝きで表現しました。

ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎哀歌 純金カード

ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎完結篇 純金カードビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎完結篇 純金カード 0.5g

シリーズのクライマックスを飾る『高校与太郎完結篇』のポスタービジュアルを採用。

伝説の終焉を純金に封じ込めた、メモリアルアイテムです。

3種類桐箱40周年オリジナルケースカバー

