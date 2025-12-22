内田有紀の“20歳年下”妹、きれい好きすぎる姉の自宅について証言「ショールームのようで…」板野友美の実妹、家賃＆生活費全額姉負担でタワマン生活を送っていたことを告白｜『ななにー 地下ABEMA』#99

株式会社AbemaTV

「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月21日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#99を無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始いたしました。

（放送URL：https://abema.go.link/b2YYF）

#99は、「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」と内田有紀の妹・澪奈、板野友美の妹・板野成美、エルフ荒川の妹・みなみ＆かんな、カノックスターの弟・しゅうや、Travis Japan・松田元太の妹・KOKOROが登場し、きょうだいだからこそ知るスターの素顔を大暴露しました。

俳優・内田有紀の20歳年下の妹である澪奈は、姉・有紀の知られざる素顔を暴露。潔癖症の姉・有紀の自宅はショールームのようにきれいでどこに座っていいのか分からないほどだといい、ベッドシーツもシワひとつない状態でないと眠れないそう。また、実家で飼っている大型犬4匹と触れ合う際には、汚れてもいい服に雨ガッパ、マスク、フードを着用するほどの潔癖ぶりで、「本当に犬が好きなのか分からない」といい、笑いを誘いました。

さらに、姉・有紀の結婚式には、田中邦衛、いしだあゆみ、岩城滉一らテレビドラマ『北の国から』の超豪華俳優陣が集結したそうで、当時6～7歳だった澪奈は子どもながらに「ここ、異次元？と感じた」と規格外のエピソードを披露しました。

元AKB48・板野友美の妹・成美は、「姉が有名人でよかったこと」として、タワーマンションでの生活を挙げます。大学生の4年間と、姉が結婚するまでの間、姉が一人で住んでいたタワーマンションに居候していたといい、「家賃だけでなく、外食や買い物の費用もすべて姉持ちだった」と、セレブな生活を送っていたことを明かしました。現在は、ぎりぎり東京23区内の家賃9万円のワンルームに住んでいるそうで、それを聞いたEXIT・兼近は「夢から覚めましたね」とコメントしました。

さらにスタジオでは、きょうだいからもらったプレゼントの話に。Travis Japan・松田元太の妹で、アイドルグループ『UN1CON』のメンバー・KOKOROは、「お兄ちゃんが、UN1CONのメンバー全員に『これから頑張れ』という応援の気持ちを込めてサングラスをくれた」「お小遣いもちょくちょくくれる」と暴露。板野成美は、20歳の誕生日に姉・友美よりロレックスの時計をもらったことをぶっちゃけ、あまりの高額プレゼントにスタジオは騒然に…。さらに、お笑いコンビエルフ・荒川の妹で3児の母・みなみは、「子どもたちにプレゼントを買ってあげて」とお金を渡してくれることや、相方のはるからもお祝いをもらっていることを明かしました。

一方、人気YouTuber・カノックスターの弟・しゅうやは、現在兄の動画編集や、娘・みにっくの世話をしているものの、上京してからほとんど兄と食事に行ったことがなく、「誕生日プレゼントをもらったこともない」と告白。すると、スタジオにはカノックスターと娘・みにっくが登場。カノックスターは弟について「自分の思い通りに動いてくれる人」と語ります。みちょぱが「誕生日プレゼントを買ってあげればいいじゃん」と勧めるも、カノックスターは「お金がもったいない」と即答し、スタジオをザワつかせました。

ほかにも、Travis Japan・松田元太の妹・KOKOROが、「兄が小学5年生から芸能界にいるので友だちが家に来たがる」「勝手にルームツアーをされる」と有名人のきょうだいならではの悩みを告白した『ななにー 地下ABEMA』#99は、現在「ABEMA」にて無料で見逃し配信中です。

（放送URL：https://abema.go.link/b2YYF）

次週12月28日（日）夜8時より放送の『ななにー 地下ABEMA』#100は、「放送100回記念！バズった人大集合！」と題し、過去のバズった瞬間をプレイバック。日本一のイケメンティーン・植野花道は「番組放送後、フォロワーが1万人以上増えた」と反響を告白。さらにななにーメンバー待望の33歳差カップル・歩夢＆ちかこが登場し、近況を報告すると、香取は「1年頑張ってよかった」と大喜び。果たして2人の現在の関係は…！？放送をお楽しみに。



■『ななにー 地下ABEMA』#99番組概要

放送日時：2025年12月21日（日）夜8時～

放送URL：https://abema.go.link/b2YYF

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#100放送日時：2025年12月28日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

放送URL：https://abema.go.link/lIYQN

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。