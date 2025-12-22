株式会社シーズマーケット（本社：東京都中央区入船、代表：福元雄一）がブランド契約をしている韓国発 スパ・エステブランド 「SHANGPREE（シャンプリー）」 は、韓国コスメセレクトショップ 「Yep’s by SEEDS MARKET（イェップス バイ シーズマーケット）」伊勢丹新宿店 本館1階にて、12月8日（月）より製品の取り扱いを再開いたします。 「SHANGPREE」は韓国・ソウルで創業したスパブランドです。長年の施術を通じて培われた専門的な肌知識と独自のスキンケアメソッドを強みに、国内外で高い評価を獲得してきました。プロフェッショナルスパならではの技術と知見を結集した製品は、多様な肌悩みに応える処方が特徴で、韓国のみならず、グローバル市場においてもその品質が認められています。 伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティ コスメティックス/イェップス バイ シーズマーケットでは、ブランドを象徴する代表的なフェイスマスクをはじめ、クレンジング、セラム、クリームなど多彩なラインナップを展開し、スパ発想のスキンケアを日常に取り入れていただけます。

■ SHANGPREEとは

「SHANGPREE」は、1990年に韓国・ソウルで誕生したスパ・エステ発のプレミアムスキンケアブランドです。創業以来30年以上、トップクラスのエステティシャンが在籍するスパとして数々の受賞歴を持ち、その技術とノウハウを基盤に製品開発を行っています。「肌本来の力を引き出す“本質的な美しさ”の追求」 を理念に掲げ、厳選成分の組み合わせと独自処方によって、プロフェッショナルレベルのスキンケア体験を家庭でも再現できる製品を提供しています。 ブランドの象徴でもあるフェイスマスクをはじめ、クレンジング、セラム、クリームなど多岐にわたるラインナップを展開。肌悩みに応じて選べる「AAプログラム」「CCプログラム」などのプログラム別ケアは、韓国国内はもちろん、海外の高級ホテルスパやビューティーサロンでも採用されています。また、敏感肌から エイジングケアまで対応できる高い汎用性と、スパ由来の心地よい使用感が支持され、世界中の美容愛好家から注目を集める存在となっています。

■商品ラインナップ

「SHANGPREE」の原点である “肌をすこやかに保つ”という理念を軸に、年齢に応じたお手入れをサポートするベーシックケアライン「AA PROGRAM」と、変化しやすいお肌のコンディションを整え、健やかな状態を保つためのリバランシングケアライン「CC PROGRAM」の2ラインから、計7製品を展開いたします。 製品を通じて、スパブランドならではの長年の知見を活かした“肌状態に寄り添うケア”を、日常のスキンケアとして取り入れていただけます。

■ウェルエイジング*：【AA PROGRAM（AAプログラム）】

「SHANGPREE」が展開するスキンケアラインの中でも、健やかな肌の基盤（ベース）を整えることに着目したシリーズです。ブランドが30年以上のスパ施術で培ってきたノウハウを基盤に、肌に必要な油分と水分のバランスを整えます。豊かな保湿力で肌を健やかに保ち、今ある美しさを守りながら心地よく時を重ねる「ウェルエイジング（Well-aging）*」な肌作りをサポートします。乾燥による肌の悩みに配慮したスキンケアを提案し、豊富な保湿成分とスパ発の独自ブレンド処方により、角質層までうるおいを届け、なめらかな肌を保ちます。リッチなテクスチャーと心地よい使い心地で、毎日のケアを通して肌を健やかに保つスキンケア体験を提供します。*年齢に応じたお手入れのこと

◆AAクレンジングオイルお肌の汚れをきちんと落としながら、うるおいを保ち、洗顔後もしっとりとした肌へ仕上げます。容量200ｍL 価格4,730円（税込み）

◆AAウォーターセラムアロエベラ葉水（保湿成分）がうるおいを守り、心地よい使用感を演出します。さらに、アデノシン（保湿サポート成分）でハリのある印象へ導きます。容量30ｍL 価格3,190円（税込み）

◆AAモイスチャライザーシイタケ菌糸体エキス（整肌成分）やトゥルーローズオブエリコエキス（保湿成分）のWケアで、うるおいに満ちた健やかな肌印象へ。角質層までうるおいを届け、肌表面をやさしく守る保湿エマルジョンです。容量50ｍL 価格3,960円（税込み）

◆AAウォータークリームトリプル保湿処方で角層までうるおいを届け、なめらかな印象へ。うるおいを保ち、やさしい使い心地にこだわった保湿クリームです。 容量60ｍL 価格4,180円（税込み）

◆AA Cフォグミスト肌にうるおいを与える保湿ケアに加え、やさしい使い心地にこだわったスキンケアミストです。容量100ｍL 価格3,300円（税込み）

■トーンケア：CC PROGRAM（CCプログラム）

「SHANGPREE」が展開するスキンケアラインの中でも、肌のトーンケア（Color Control / Clear & Clean）に 特化したシリーズです。くすみ、色ムラ、透明感不足など、肌印象に配慮したスキンケアを目指して開発されています。SHANGPREEがスパ施術の中で長年培ってきた角質ケア・保湿・肌を健やかに保つためのノウハウを取り入れ、乾燥や古い角質による肌印象に着目。肌に不要な負担をかけずに表面をなめらかに整え、自然で健康的な透明感を演出します。 軽やかなテクスチャーや肌なじみの良い処方を採用したアイテムが多く、デイリーケアに取り入れやすい点も特徴で日常のスキンケアで心地よく使えます。

◆CCシルキーエッセンスミネラルの力で肌をすこやかに整え、うるおいとハリのある肌印象へ導きます。洗顔後のスキンケアを心地よくサポート。多くのリピーターに愛されるプレケアエッセンス。 容量250mL 価格5,280円（税込み）

◆CCフィットマスク肌の汚れを取り除き、すっきりとした肌印象へ。うるおいを保つヴェールが、キメを整え、なめらかな肌へ導きます。「汚れすっきりケア」「保湿」「角質ケア」をサポートする、スキンケア発想のクレイマスクです。容量70g 価格4,620円（税込み）

■スペシャルノベルティ

SHANGPREEの再販を記念し、伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティ コスメティックス/イェップス バイ シーズマーケットにてSHANGPREEを含む店頭製品をご購入いただいたお客様 へ、先着50名様限定にスペシャルノベルティをご用意しました。

▼8,000円（税込）以上ご購入の方 SHANGPREE オリジナルスカーフをプレゼント

▼15,000円（税込）以上ご購入の方 スカーフ＋ミラーのセットをプレゼント

■スペシャルギフトボックス

SHANGPREE 製品を1点以上ご購入いただいた方には、無料でギフトボックスにてお包みいたします。こちらも数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

【Yep’s by SEESDS MARKET（イェップス バイ シーズマーケット）】

「Yep’ｓ」(イェップス)とは、韓国で仲のいい友達と話す際によく使われる「Yep」（英語でYESの意味）と、 韓国語で「綺麗」を意味する「イェップダ」の2つの言葉をかけ合わせた造語です。 2025年2月に3周年を迎えた「Yep’s by SEESDS MARKET（イェップス バイ シーズマーケット）」では、美容大国・韓国から“新しくて面白い、そしてキレイになれる”アイテムを厳選し、常に最新のトレンドとともにご紹介する韓国コスメのセレクトショップです。韓国製の肌測定器を用い、測定後の肌状態に相応しいスキンケアをブランドの垣根を越えてご提案するカウンセリングや 韓国のトレンドを取り入れたメイクアップ体験など、“大人が楽しめるリアルな美容体験の場”を提供しています。 ◆伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス/イェップス バイ シーズマーケット住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目14－1電話番号：03-6273-0702 Yep’s公式Instagram：https://www.instagram.com/yeps_official/◆会社概要 会社名：株式会社SEEDS MARKET 代表者名：福元 雄一 設立日：2016年12月7日 本所所在地：東京都中央区入船2-3-7, TSUKIJI EAST SQUARE 7F ◆メディア（店舗情報・商品掲載）のお問い合わせ先担当窓口：中台 紫寿 shizu_n@seedsmarket.net◆お客様からのお問い合わせ先 株式会社シーズマーケット yeps@seedsmarket.net