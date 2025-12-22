共感度MAXの新たんていヒーロー誕生！ 絵本『めいたんていオレ』12月25日発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社 (東京都千代田区) は、人気絵本作家・澤野秋文さんの新作絵本『めいたんていオレ』を12月25日（木）に発売いたします。

♦「オレの真実はコレだ！」日常にひそむ謎に挑む、ドキドキの事件簿！

緻密な描き込みとユーモアあふれる展開の作品が人気の澤野秋文さん。そんな著者の画力と物語力が融合した、初の探偵ストーリーです。幼児向けでは珍しい本格謎解き（暗号＆探し絵）で、子どもも大人もお楽しみいただける絵本です。

♦『めいたんていオレ あかい ての あんごうじけん』のあらすじ

ぼくは一見ふつうの男の子。でも、パパの帽子をかぶって、マントをはおれば、たちまち「めいたんていオレ」に変身！ ご近所で起こる不思議な事件もオレの捜査にかかればたちまち解決。

ある日、オレの事務所がある喫茶店「ハッピー」に謎の手紙が届きます。そこには不気味な赤い手形があって……。「オレの真実はコレだ！」暗号を解いて、たどりついた事件の結末とは―!? きみもオレと一緒に謎解きに挑戦だ！

♦一足早くお読みいただいた方からのお声、続々！

発売前に公開した「ネットギャリー」に、図書館関係者や一般読者の方から、たくさんのご感想をお寄せいただきました。ありがとうございました。（以下、一部抜粋)

・かわいい探偵さんのお話です。幼い子が探偵を楽しんでいる様子がとても良くて、謎解きお手紙もちょうどいい難易度でした。澤野さんの細かく描き込まれた絵が大好きで、いつも、後から何度も細かい絵を楽しみます。次の謎もありますか!? 楽しみにしています!!（図書館関係者)

・ぼうしをかぶると「めいたんていオレ」に。商店街でのいろんな事件を捜査している。しかも、めいたんていには事務所まである！ マスターが出してくれる甘いホットミルクが似合っている。ほのぼのとした事件と謎の真相が、絵本のすみずみにまで描かれていて、じっくり見ているだけでもとても楽しいです。私も「めいたんていオレ」の見習いになりたいです。（レビュアー）

・いつもこまやかな描き込みが楽しみな澤野秋文さんのお話。果たしてこのお話も、探し絵などのしかけもあり、隅々まで目を凝らしました。すわ重大事件か!?︎と意気込むめいたんていオレ。緻密な推理と足で稼ぐ徹底ぶり。くすっと笑える部分もあり、追求した犯人とその答えにほっとするやら、拍子抜けするやら。続編があったらいいな。（レビュアー）

・そうきたかと楽しめました。今後の展開の可能性がたくさん詰め込まれた物語で、子どもたちはとびつくんじゃないのかなあと思います。もっともっと謎がちりばめられていてもよかったな。あれって伏線？というのもいろいろあったし、ひとつの謎で終わったのはもったいないような、でも、子どもには適度かもと思ったりしました。絵柄がとってもいいですね。見ていてほのぼのしちゃいます。（レビュアー）

♦著者プロフィール 澤野秋文 (さわの あきふみ)

1981年生まれ。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。デザイナー、絵本作家。絵本作品に『ししにゃいとおしょうがつ』『スイカワンときもだめし』（ともに世界文化社）、『かいじゅうたくはいびん すききらいはだめ！』(講談社)、『ナンデコンナでんしゃ』 (ひさかたチャイルド）などがある。

♦刊行概要 『めいたんていオレ あかい ての あんごうじけん』

■発売日：2025年12月25日 (木)

■定価：1,650円（税込）

■仕様：A４変型判／24ページ

■発行：株式会社世界文化ワンダーグループ

■発行・発売：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10152870.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418258450/sekaibunkacom-22