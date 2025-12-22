名古屋発・ニュージェネレーションが挑んだ30-DELUX NAGOYA『贋作 義経千本桜』

ぴあ株式会社

1747年の初演以来、日本演劇史に燦然と輝く名作『義経千本桜』。その壮大な物語に、現代的な視点と大胆な再構築を加えた30-DELUX NAGOYA New Generation Theater The 3rd 『贋作 義経千本桜』が、12月18日から21日まで中川文化小劇場にて上演され、全6公演の全日程を終えました。

「贋作」という挑発的なタイトルを掲げた本作は、「名古屋にアクションエンターテインメントを！」をテーマに2020年に立ち上がった30-DELUX NAGOYAの節目となる公演です。

脚本・演出を手がけたのは、30-DELUX作品を数多く支えてきた斎藤美七海。疾走感のある殺陣とアクションを軸に、登場人物たちの葛藤や選択を丁寧に描き、現代を生きる観客の心に強く訴えかける内容です。

源九郎判官義経を演じたのは、カラフルダイヤモンドの設楽賢。本作が初主演となった設楽は、若さとひたむきさを武器に、内面の揺らぎと成長を丁寧に体現し、これまでにない義経像に挑みました。弁慶役には同じくカラフルダイヤモンドの内海太一、静御前役に元SKE48の岡本彩夏、いがみの権太役にカラフルダイヤモンドの関優樹と、名古屋を拠点に活躍するフレッシュな若手キャストが集結し、舞台に確かな熱量をもたらしました。

本作は、30-DELUX NAGOYAメンバーが中核となって制作・進行を担った作品でもあります。さらに、村瀬文宣、ごとーあきら、村井雅和、我膳導、清水順二らのベテラン勢が脇を固め、名古屋発エンターテインメントの厚みを示しました。

12月20日（土）18:00公演は、30-DELUX NAGOYAメンバーが物語の中心を担う、一夜限りのスペシャル公演として上演。静香御前役を池谷優奈、佐藤忠信役を眞野颯が演じ、30-DELUX NAGOYAの確かな存在感と勢いを印象づけました。

公演期間中に一部キャスト変更がありましたが、座組一丸となって全日程を無事に完走。30-DELUX NAGOYAが牽引していく、名古屋発エンターテインメントの新たな展開を感じさせます。

公演を終えたキャストからコメントが寄せられました。

義経 役／設楽 賢

「人とうまく話せなくなるほど役作りにのめり込みました。その時の感情によって芝居が変わっていく感覚が新鮮で、毎公演、全力で気持ちをぶつけました」

弁慶 役／内海 太一

「もっとできる、もっと挑めると自分に言い聞かせながら、全力で暴れ切りました。全身全霊で仲間と向き合い、最後まで戦い抜けたことを誇りに思います」

静御前 役／岡本 彩夏

「前回の小せん役と比べると、出番の数もセリフの量も違い、大きな挑戦でした。初ヒロインとして務め切ることができました」

いがみの権太 役／関 優樹

「ずっと観ていた30-DELUXの作品に初めて出演でき、この座組の一員として舞台に立てたことを心から嬉しく思っています」

平維盛 役／J

「地元の名古屋で、振り付けや音楽の面でも作品に関わることができたのは、大きな経験になりました」

河連法眼 役／清水順二

「30-DELUX NAGOYAも5周年。地元で活躍する若手を応援し、名古屋のエンタメを盛り上げ、次世代へと繋ぐことを目指して歩んできました。本作は、その節目を象徴する作品となりました」

【公演概要】

『贋作 義経千本桜』

脚本/ 演出:斎藤美七海

【原作概要】

源義経は、兄・頼朝の追討を受け、都を落ちる身となる。忠臣・弁慶や恋人の静御前と別れ、各地を転々とする逃避行の中で、義経は、滅びたはずの平家一門がなお生き延び、復讐の機会を狙っていることを知る。

平家の遺臣たちは姿を変え、義経の行く先々で暗躍し、源氏と平家の因縁は新たな形で再燃していく。忠義と復讐、虚と実、人と人ならざるもの。さまざまな思惑が交錯する中、義経は逃れ得ぬ宿命と向き合ってゆく。

【出演】

設楽 賢（カラフルダイヤモンド）

内海 太一（カラフルダイヤモンド）

岡本 彩夏

亀田 結心

村瀬 文宣

関 優樹（カラフルダイヤモンド）

J（KoRocK）

杉山 愛佳

木実 あみ（演劇組織KIMYO）

ごとーあきら（劇団←甘さ控えめ。）

村井 雅和（B-ST）

小嶋 隆之(DEARS RISE)

金谷 春来（B-ST）

伊藤 温規（B-ST）

木下 竜真

池谷 優奈

高澤了輔

眞野 颯

林 ちり

南 勇大

山室 祐太

稲山 紗希

山田奈美

永易大空

花野きみどり

青山栞奈

我 膳導（WAHAHA本舗）

清水 順二

主催：30-DELUX NAGOYA/サンデーフォークプロモーション/TOKAI RADIO/ぴあ

企画・制作：ジェイズプロデュース/30-DELUX NAGOYA

