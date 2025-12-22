ミニストップは年末の繁忙期に合わせ、人気のお弁当、サンドイッチの値引きセールを開催します。何かと忙しい年末、ミニストップの人気商品で、手軽におトクに、お食事をお楽しみください。

【商品情報】対象のお弁当４品 ５０円引きセール

●期間： ２０２５年１２月２２日（月）～１２月２６日（金） ●発売地区：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）

●商品名：唐揚弁当 ●本体価格：５９８円（税込：６４５．８４円）※1→本体価格から５０円引きで ５４８円（税込５９１．８４円）※１●唐揚げの味付けベースは生姜醤油で爽やかな味付け。隠し味でにんにく、ごまを加えて味わい良く仕上げました。

●商品名：炒飯＆麻婆豆腐 ●本体価格：５９８円（税込：６４５．８４円）※1→本体価格から５０円引きで ５４８円（税込５９１．８４円）※１●玉子、野菜、胡椒の風味を効かせたチャーハンに山椒、ラー油のピリリと辛みを効かせた麻婆豆腐の組み合わせ。

●商品名： タルタルチキン南蛮弁当 ●本体価格：５９８円（税込：６４５．８４円）※1→本体価格から５０円引きで ５４８円（税込５９１．８４円）※１●卵黄ソースを加え、より玉子の風味、旨味を引き立たせて、濃厚なタルタルソースを薄衣に仕上げたチキンにたっぷりかけました。

●商品名：ねぎ塩グリルチキン弁当 ●本体価格：５９８円（税込：６４５．８４円）※1→本体価格から５０円引きで ５４８円（税込５９１．８４円）※1●鶏肉は漬け込みで柔らかくし、オーブンで香ばしく焼き上げました。長葱は加熱をせず処理し、シャキシャキ感を出しています。ごま油を加えて香りを効かせました。

【商品情報】対象のサンドイッチ３品 ２０円引きセール

●期間： ２０２５年１２月２２日（月）～１２月２８日（日） ●発売地区：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）

●商品名：３種のミックスサンド ●本体価格：２９８円（税込：３２１．８４円）※1→本体価格から２０円引きで ２７８円（税込３００．２４円）※1●人気具材のたまご、ハム、ツナサラダの組み合わせ。人参と玉葱の甘みとコクのある野菜ソースに、白ぶどう酢で酸味をプラスし隠し味にアンチョビソースを使用しています。

●商品名：香ばしい照焼きチキンとたまごサンド●本体価格：３５８円（税込：３８６．６４円）※1→本体価格から２０円引きで ３３８円（税込３６５．０４円）※1●香ばしい照焼きソースの照焼きチキン、タマゴサラダ、ゆでたまごを合わせた食べ応えのあるサンドです。

●商品名：トマトレタスサンド●本体価格：３５８円（税込：３８６．６４円）※1→本体価格から２０円引きで ３３８円（税込３６５．０４円）※1●厚切りトマトと隠し味にアンチョビペーストを加えたコクのあるすりおろし野菜ソースと、ゴロゴロ感のあるたまごサラダとハムを組み合わせたサンドです。

※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。