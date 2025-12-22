英国オーガニックコスメブランド ニールズヤード レメディーズから、ヴィーガン ワイルドローズ ビューティバーム新発売

株式会社ニールズヤード レメディーズ

日英で10＊1のビューティアワードを受賞し、デビュー20周年を迎えた「ワイルドローズ ビューティバーム」。世界で３分に１個売れている*２ブランドNo.1*３の人気アイテムから、2025年12月26日（金）よりヴィーガン処方が登場します。

ヴィーガン ワイルドローズ ビューティバーム

「ヴィーガン ワイルドローズ ビューティバーム」は、入手が難しくなりつつあるオーガニックミツロウの代わりに、２種の植物由来ワックスを採用。ビタミンの宝庫と呼ばれるローズヒップ＊４を惜しみなく配合した濃密なうるおいはそのままに、軽やかな使用感とよりサステイナブルな処方を実現しました。

使うたびに肌をもっちりと柔らかく明るい印象のツヤ肌へ導き、乾燥ダメージや季節の変わり目でゆらぎがちな肌にも、たっぷりのうるおいを届けます。デイリーケアからスペシャルケアまで、肌状態に合わせてマルチに使用できるのも魅力です。

製品名称 ：ヴィーガン ワイルドローズ ビューティバーム

発売日 ：2025年12月26日（金）

容量/価格 ：50g 税込9,900円（税抜9,000円）/ 15g 税込4,510円（税抜4,100円）

＊１ 2016年～2022年の受賞歴、＊２ニールズヤードレメディーズの2024年3月～2025年2月におけるグローバル販売実績に基づく、＊３ニールズヤード2024年売上において、＊４カニナバラ果実油（保湿成分)

【ニールズヤードのSAVE THE BEE キャンペーン】

「SAVE THE BEES キャンペーン」は、ニールズヤードのオーナー、アナベル・キンダースリーが2011年に立ち上げました。みつばちの急激な減少に危機感を抱き、環境保護と持続可能な農業の実現を目指して始まった活動です。キャンペーンの一環として、ニールズヤードは2012年に「Bee Lovely」コレクションを発売。製品売上の一部をみつばち保護団体や養蜂活動支援に寄付しており、その額は総額250,000ポンド以上、ウガンダでは1,000以上の養蜂箱を設置しました。さらに2013年にはアナベルが11万7,000筆の署名を集め、イギリス政府に提出。わずかな量でも大量のミツバチに被害を与える危険性のあるネオニコチノイド系農薬3種類の、EUでの使用禁止を実現しました。

ニールズヤード レメディーズは、製品販売を通じた寄付活動にとどまらず、政策改革や市民参加型プロジェクトを通じて、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを継続しています。そして、ご愛用者に長く愛されてきた製品の品質や使用感を大切にしながら、環境や生態系への配慮を重視した製品づくりに努めています。

【お客様窓口】 Tel： 0120-316-999

https://www.nealsyard.co.jp