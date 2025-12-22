「糖」との上手な付き合い方を提案する新WEBページ「適糖生活」をオープン！

DM三井製糖株式会社

「スプーン印」「ばら印」のお砂糖でおなじみのDM三井製糖株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO 森本卓）は、当社サステナビリティホームページ内に、糖との新しい付き合い方を提案する新ページ「適糖生活」をオープンしたことをお知らせいたします。

昨今、糖質は過剰摂取による肥満などの懸念から敬遠されがちな側面もあります。しかし、糖は本来、私たちの活動に欠かせない大切なエネルギー源であり、適切な量を摂取することは健康維持に不可欠です。「糖の本当の価値を、もっと正しく知ってもらいたい」という想いから、この度「適糖生活」ページを開設いたしました。

「適糖生活」ページURL：https://sustainability.msdm-hd.com/tekitou-seikatsu/

■適糖生活とは

「適糖生活」とは、「自分に合った糖質を、適量摂って、からだを元気にする」という考え方です。本ページでは、この「適糖生活」をテーマに、糖の魅力や役割について、専門家の知見を交えながら分かりやすく発信してまいります。

＜キャッチフレーズ＞ 適糖生活をはじめよう！ 糖質は種類や量の選びかた次第で、元気なからだの大きな味方に！ 食事のバランスを整えて適量の糖質を摂り、ほどよくからだを動かす… そんな“適糖生活”で健康的な毎日を！

■主なコンテンツ「適糖タイムズ」について

ページ内では、メインコンテンツとして「適糖タイムズ」を毎月更新します。糖の魅力や役割はもちろん、健やかな生活に役立つ耳寄りな情報をお届けします。 12月は、先日開催し大変ご好評をいただいた特別トークショーのレポートを掲載。料理研究家のコウケンテツ氏と、糖尿病の栄養療法の第一人者である西村一弘教授（駒沢女子大学）が語る、「適糖生活」のヒントが満載です。

■参考：特別トークショーイベントについて

「適糖タイムズ」でレポートするトークショーは、「幸せの ちからになる ～適糖生活～」と題し、2025年11月6日(木)に東京で、12月10日(水)に福岡で開催いたしました。本トークショーでは、コウケンテツ氏、西村一弘教授にご登壇いただき、それぞれの年代や活動量に合った「糖」と「栄養」の正しい知識と、日常生活で実践できる具体的な方法についてお話しいただきました。

DM三井製糖は、これからも事業活動を通じて、みなさまの「食生活」がより健やかで豊かなものになるよう貢献してまいります。

DM三井製糖株式会社 概要

DM三井製糖は、「姿かたちを変えながら一生に寄り添い、幸せの時を広げる。」を企業理念に掲げ、事業ポートフォリオの変革を進めています。特に、ライフ・エナジー事業を成長領域の一翼と位置づけ、「栄養」・「健康」をキーワードに、グループ各社の持つ知見や技術を活かしながら、若年層からシニア層までそれぞれの世代に合った形で商品とサービスを提供する“Nutrition By Life Stage”を実現し、“人と社会の幸せの ちからになる”ことを目指しています。

■会社名 ：DM三井製糖株式会社

（Mitsui DM Sugar Co.,Ltd.）

■所在地 ：東京都港区芝五丁目26番16号

Mita S-Garden

■代表者 ：代表取締役社長CEO 森本 卓

■設 立 ：1947年9月4日

■事業内容 ：精製糖、砂糖関連商品及び機能性食品の製造・販売並びに不動産事業

■公式サイト：https://www.msdm-hd.com/