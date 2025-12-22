投資熱が高まる現在、特に成長性の高い米国株に焦点を置き、初級者でもわかるよう優しく解説したのが本誌『米国株大全2026　ビリオネア銘柄概観』です。米国株の魅力がすべてわかるムック誌となっています。

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は12月22日（月）、『米国株大全2026 ビリオネア銘柄概観』を刊行いたしました！ S&P500、NASDAQ100、米国著名投資家のポートフォリオ、高配当株のほとんどすべてと直近話題の銘柄がすべてわかります!

巻頭では2025年末から2026年の米国株全体の概観を見ます。セクター別の成長率や大型グロース、また５年、10年スパンの成長性を見ていきます。超有名企業から日本であまり知られていない銘柄まで、痒いところに手が届く構成となっています。

バフェット、ソロス、ドラッケンミラー、レイ・ダリオからビル・アックマン、キャシー・ウッドまで、伝説的投資家とウォール街現役組12人のポートフォリオを解説いたしました。また、4Qごとのヘッジファンド、大口機関投資家の保有銘柄とその動きを確認する方法も、初級者にもわかるよう解説しました。

S&P500(SPY)の上位100銘柄とNASDAQ100(QQQ)銘柄を完全網羅しました。このコーナーだけでアメリカの有名企業や人気銘柄はほとんどわかります。S&P500銘柄はQQQ銘柄と配当貴族銘柄がわかるようにしてありますので、投資戦略を練る上で参考になる構成としました。

特別企画では、米国株の指標や財務、会計基準、経済指標、アノマリーまで簡単に解説。日本株との比較で解説しましたので、体感的に理解ができます。米国株投資の参考にしてください。

連続増配銘柄や高配当銘柄をほとんどすべて網羅しました。好配当ETFの解説もしてありますので、銘柄選びの参考になります。連続増配50年以上の企業もありますので、安定成長を志す投資家は、こちらを参考にしてください。

巻末には、米国株式市場を読むための経済指標事典を付けました。景気判断や株の買い時、セクター選びなどにご活用ください。

【ムック誌概要】

誌名：『米国株大全2026 ビリオネア銘柄概観』

発行・発売：大洋図書

発売日：2025年12月22日（月）

価格：1,180円（税込）

判型：A4判（210×297mm）

仕様：総96頁／4色、２色

株式会社：大洋図書

商品ページＵＲＬ：https://taiyohgroup.jp/magazine-mook/finance/id005622/