提携のコンビニ・カフェなど使える「QUOカードPay」をビットコインで購入可能に
ビットコイン決済専用ECサイト「UseBitcoin（ユーズビットコイン）」を運営する株式会社カシェイ（本社：東京都大田区、代表取締役：岡田 淳）は、2025年12月22日より株式会社クオカード（本社：東京都中央区、代表取締役社長：近田 剛）が発行するデジタルギフト「QUOカードPay」の販売を開始します。
提携のコンビニエンスストア、ドラッグストア、カフェ、書店など、全国の身近な店舗で使えるQUOカードPayを、ライトニングネットワーク* によるビットコイン決済でスピーディに購入できるようになります。
*ライトニングネットワーク：ビットコインを高速かつ低手数料で送金する技術
サービス提供の背景
ビットコインを「投資資産」から「日常で使えるお金」へ。
カシェイは、ビットコインを日常で使える決済手段として広げるべく、UseBitcoinでの取り扱い商品を拡大してきました。
今回「QUOカードPay」の販売開始により、リアル店舗で利用できる商品ラインナップがさらに強化され、ビットコインを「街で使える通貨」として普及させる大きな一歩となります。
今後も、生活に密着した商品を拡充し、ビットコインをより身近に使える世界の実現を目指します。
サービス概要
提供開始日：2025年12月22日
販売商品：QUOカードPay
決済方法：ライトニングネットワークによるビットコイン決済
利用方法：UseBitcoinでQUOカードPayを購入 → URLリンクを受け取る → 対応店舗で画面を表示して支払い
QUOカードPayの特長
面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能 「QUOカードPay」は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、 専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。
※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。
詳しくはQUOカードPayが「使えるお店」(https://www.quocard.com/individual/store/quopay/)ページをご参照ください。
より便利にご利用いただける「QUOカードPay専用アプリ」
iOSはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/id1435761397)
Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.quodigital.android.quocardpay)
UseBitcoinについて
UseBitcoinは、ビットコイン決済専用のオンラインストアです。
ビットコインを高速かつ低コストで決済できるライトニングネットワークを活用し、ビットコインを日常的に使う手段として普及させることを目指しています。
現在は、QUOカードPayのほか、Vプリカギフト、DMMポイントコードなど、生活に役立つデジタルコードを中心に販売しており、今後もラインアップの拡充を予定しています。
UseBitcoinサービスサイト :
https://usebitcoin.jp/
QUOカードPayについて
QUOカードPayは、株式会社クオカードが発行するスマートフォンで使えるデジタルギフトです。
スマートフォンに届いたURLをタップして表示するだけで、全国のQUOカードPay加盟店で利用できます。
贈る人にも、贈られる人にも使いやすく、企業キャンペーン、福利厚生、個人ギフトなど、幅広い用途で採用が広がっています。
会社概要
■株式会社カシェイ（Cachet Inc.）
カシェイは、「世界中のストリートにビットコイン決済を ― Bitcoin on every street.」を掲げるビットコイン特化型フィンテック企業です。
ビットコインを活用した国境や通貨の壁を感じさせないシームレスな価値交換を提供し、キャッシュレス社会のさらなる進化に貢献します。
【所在地】東京都大田区大森東3-27-13
【事業内容】ビットコイン決済専用EC「UseBitcoin」ほか、ビットコイン関連事業の企画・開発・運営
【代表者】代表取締役 岡田 淳
【URL】https://cachet.jp/
■株式会社クオカード（QUO CARD Co., Ltd.）
【所在地】東京都中央区日本橋本町2-4-1 日本橋本町東急ビル内
【事業内容】QUOカードの発行・精算業務、関連機器の販売並びに保守業務、カードを媒体とした広告事業およびQUOカードPayの開発、発行・精算などに関する事業
【代表者】代表取締役社長 近田 剛
【URL】https://www.quocard.com/