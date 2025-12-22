全国高等学校バスケットボール選手権大会「SoftBank ウインターカップ2025」を全試合速報
スポーツナビは、2025年12月23日（火）より開催される、令和7年度 第78回 全国高等学校バスケットボール選手権大会「SoftBank ウインターカップ2025」特集をリリースしました。
特集ページ：https://sports.yahoo.co.jp/basket/wintercup
ウインターカップは夏のインターハイと並ぶ高校バスケの主要大会で、全国47都道府県の予選を勝ち抜いたチームのほか、開催地枠やブロック推薦枠などから男女各60チーム（計120チーム）が参加し、トーナメント方式で優勝を争います。
男子はインターハイ王者の鳥取城北高校（鳥取）、U18日清食品トップリーグ2025で連覇を果たした福岡大附属大濠高校（福岡）、ウインターカップ県予選で福岡大附属大濠高校を破った福岡第一高校（福岡）といった強豪校がそろって出場。
女子はウインターカップ3連覇中の京都精華学園（京都）や、インターハイを制した桜花学園（愛知）などが注目を集めます。
ウインターカップ特集では全118試合を無料でボックススコア＆テキスト速報するほか、出場校・注目選手ランキングや展望コラムなど魅力的なコンテンツも多数配信予定です。
【配信コンテンツ】
男女全118試合のボックススコア＆テキスト速報
ダイジェスト動画
出場校、注目選手ランキングおよび展望コラム ほか
【大会概要および配信コンテンツについて】
大会名：SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会
開催期間：2025年12月23日（火）～12月29日（月）