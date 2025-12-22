【岐阜県飛騨市】岐阜県飛騨市とさくらインターネット、行政業務へのAI活用に向けた実証実験を開始

岐阜県飛騨市

岐阜県飛騨市（市長：都竹淳也）とさくらインターネット株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：田中 邦裕、以下「さくらインターネット」）は、行政業務におけるAI活用の有効性検証を目的に、国内完結型の生成AI業務支援サービス「さくらのAIソリューション」を飛騨市へ提供する実証実験（以下、本実証実験）を、2025年12月22日（月）より開始します。

本実証実験は、「さくらのAIソリューション」が提供する、議事録作成アプリケーションや、RAG（Retrieval Augmented Generation）機能を備えたチャットアプリケーションなど、行政業務に直結する機能を飛騨市が活用し、業務効率化と職員のAIリテラシー向上を図ることを目的として実施します。

「さくらのAIソリューション」は、さくらインターネットが日本国内のデータセンターで運用する、専有GPU環境※を基盤とし、高いセキュリティ性、月額固定で利用できる明瞭なコスト設計、さらに業務アプリケーションの開発や導入を支援するサポート体制を備えた生成AI業務支援サービスです。国内のデータセンターで完結する国産サービスとしての信頼性が飛騨市から評価され、行政業務の現場で効果を検証する目的から、本実証実験での採用に至りました。

飛騨市ではこれまでも、行政業務の効率化や住民サービスの質向上を目的に、書かない窓口システムの導入や、さまざまなデジタル人材育成研修など、デジタル技術の積極的な導入・活用を進めてきました。また、2025年6月に、さくらインターネットが実施した「自治体向けクラウド勉強会」を飛騨市で初開催したことがきっかけとなり、本実証実験の実施へとつながりました。

今後も飛騨市は、本実証実験を通じて得られた知見をもとに、行政業務のさらなる効率化と住民サービス向上へ向けた取り組みを検討していきます。さくらインターネットは、国産クラウド基盤を生かしたソリューションの提供を通じ、行政業務の効率化と住民サービス向上に資する自治体DX支援に貢献してまいります。

※ 第三者と共有しない、お客さま専用のGPU環境

実証実験について

概要

さくらインターネットは行政業務におけるAI活用の有効性検証を目的に、飛騨市へ「さくらのAIソリューション」を無償提供します。導入研修から業務利用、検証までのプロセスを通じて、議事録作成や文書検索といった日常業務の効率化を図り、AI導入における課題や効果を総合的に確認します。

目的

・行政業務の効率化および高度化

・AI活用の有効性検証

・職員のAIリテラシー向上

提供内容

１. 生成AI業務支援サービス「さくらのAIソリューション」より、以下機能

・議事録作成アプリケーション

・RAG機能付きチャットアプリケーション「InfiniCloud(R) AI パッケージ」

・利用環境一式（アカウント、管理画面、UI、説明資料、付帯サービス）

２. クラウド基盤

さくらインターネット責任にて準備および管理を実施

期間

2025年12月22日（月）～2026年3月31日（火）

各者からのコメント

岐阜県飛騨市 市長 都竹 淳也

飛騨市は、さくらインターネット株式会社様のご協力のもと、国産生成AIを活用した実証実験を開始できることを大変意義深く感じております。

人口減少社会において、行政サービスの質を維持・向上させるためには、生成AI等の先端技術による業務効率化が不可欠です。一方で、行政情報は極めて高い機密性が求められ、海外サーバーへのデータ送出に対するセキュリティ面の懸念が導入の障壁となっていました。 本実証実験では、国内データセンターで完結するセキュアな環境を提供いただくことで、全職員が安心してデジタル技術の可能性を探求できます。

この取り組みを通じ、職員のデジタルスキル向上を図るとともに、市民の皆様に寄り添う、より質の高い行政運営の実現を目指してまいります。

さくらインターネット株式会社 副社長 上級執行役員 舘野 正明

飛騨市様との取組みは、自治体における生成AI活用とDXを両輪で進める、実践的なモデルケースとなると考えています。

本実証実験では、行政現場の実務に寄り添いながら、議事録や条例関連の文書作成といった日常業務の効率化にAIがどのように貢献できるかを検証するとともに、安全・安心な生成AI活用の在り方について、飛騨市職員の皆さまと共に知見を蓄積してまいります。

また、さくらインターネットは、国産クラウド基盤と専有GPU環境を生かしたAIソリューションの提供を通じて、公共分野のDXを力強く支えていきます。本実証実験で得られる知見を全国の自治体と共有し、住民サービスの向上につながるクラウド・AI活用を今後も多くの自治体の皆さまに積極的にご相談いただけるような取り組みを進めてまいります。

「さくらのAIソリューション」について

国内完結型の生成AI業務支援サービス「さくらのAIソリューション」は、生成AI向けクラウドサービス「高火力」上で、基盤モデルと業務アプリケーションを組み合わせた各種生成AIパッケージを提供します。さらに、お客さまのご要望に応じた生成AI活用の実現に向けて、コンサルティングからシステム開発、導入支援、検証（PoC）、運用サポートなど総合的に支援するサービスです。

https://www.sakura.ad.jp/aipf/ai-solution/

