Cohesity、Google Cloudとの複数年にわたる戦略的パートナーシップにより、　サイバーレジリエンスの強化とエンタープライズ企業のAI導入を促進

AIを活用したデータセキュリティのリーダーであるCohesity(https://www.cohesity.com/) (日本法人: Cohesity Japan株式会社(https://www.cohesity.com/jp)、東京都港区、以下「Cohesity」) は、本日、Google Cloudとのパートナーシップ拡大を発表しました。このコラボレーションにより、人工知能（AI）、サイバーセキュリティ、データ保護のための新しい統合ソリューションの提供に重点を置いた取組みを促進します。

Cohesityが提供するこれらの最新ソリューションは、すでに高い効果を発揮している一連の製品統合を基盤にしたもので、お客様のサイバーレジリエンス強化に貢献するとともに、機密情報の安全性、コンプライアンス、データ主権の確保を目指します。また、エンタープライズ企業のAI導入を通じてデータ主導のビジネストランスフォーメーションを実現します。

CohesityのCEO（最高経営責任者）であるSanjay Poonen（サンジェイ・プーネン）は、次のように述べています。

「Google Cloudとのコラボレーションは、エンタープライズ企業の皆様がデータを安全に保護してインサイトを引き出す方法を再定義すると同時に、データ主権を “規制遵守に伴う負担” から ”信頼と優位性の源泉” へ変革する大胆な一歩となるものです。AI、サイバーレジリエンス、クラウドイノベーションの力を1つに合わせることで、当社は単に今日の諸課題を解消するだけではなく、よりスマートでより安全なデジタルの未来に向けた基盤を構築しています」

Google Cloud社のCEO（最高経営責任者）であるThomas Kurian氏は、次のように述べています。

「Cohesity社とのパートナーシップがより深さを増したことは、お客様が安全かつ大規模にデータから最大の価値を引き出すことをお手伝いするという、当社とCohesity社が共有している取組みの姿勢が反映された結果です。AIとセキュリティにおける当社のイノベーションとCohesity社のサイバーレジリエンス基盤を組み合わせることで、私たちはエンタープライズ規模のお客様によるAIのトランスフォーメーションを加速させながら、世界中のお客様にとってよりレジリエントでコンプライアントな未来づくりを進めています」

Cohesity Japan の代表執行役員社長である金光 諭佳は、次のように述べています。

「Google Cloudとのパートナーシップの拡大は、多くのお客様のニーズであるAI導入とレジリエンス強化の両方を満たすソリューションの提供を可能にします。エンタープライズ企業の変革は、技術革新の中で共に進めていく必要があります。そのご支援をすることをお約束します」



両社のコラボレーションでは、以下の分野に重点が置かれています。



AI対応エンタープライズデータからより迅速にインサイトを引き出す

すでに多くの企業が、クラウド環境とオンプレミス環境の両方でGoogle Geminiを使ってCohesityのエンタープライズAIアシスタント「Cohesity Gaia(https://www.cohesity.com/solutions/ai-conversational-search/)」を活用しています。Cohesity Gaiaによって、ユーザーは自然言語による検索で非構造化エンタープライズデータから価値を引き出すことが可能になります。



Cohesityは、このCohesity GaiaプラットフォームにGoogle CloudのVertex AI Search機能を組み込む予定です。これによって、構造化されたユーザークエリに対して、Cohesityのイミュータブル（変更不可能）なAI対応データレイクに格納されているさまざまなソースファイルから引き出した適切な関連情報とともに、確固とした根拠に基づく回答を即座に提供できるようになります。

Google AIの能力をすべての従業員とワークフローがフル活用できるように設計・構築されている新しいエージェンティックプラットフォームGemini Enterpriseとの統合も予定されています。この統合によって、GoogleおよびGoogleパートナーエコシステムで作成されたエージェントからCohesity Data Cloud(https://www.cohesity.com/platform/)に格納されている履歴エンタープライズデータへ安全にアクセスできるようになり、既存のワークフローとのシームレスな統合が可能になります。

すでに提供を開始しているCohesity GaiaプラットフォームのGoogle Cloudホスト版は、Google Cloudのハイパフォーマンスなグローバルインフラを活用することで、提供するレスポンスのスピード、可用性、価値の向上を実現します。

サイバーセキュリティの強化と脅威の根絶

今日、Cohesity Data CloudプラットフォームはGoogle Threat Intelligenceとの統合によって、お客様がエンタープライズデータストアに侵入した可能性のある最新の脅威を検知してこれらに対応し、根絶することをサポートしています。Google Threat Intelligenceの高精度なIoC（セキュリティ侵害インジケーター）は、Cohesityプラットフォームでの予防的な脅威ハンティングと事後対応的な脅威スキャンの両方を実現し、高い信頼性でクリーンなサイバーリカバリの実行を促進します。



Cohesity CERT (サイバー事案対応チーム)(https://www.cohesity.com/support/cyber-events-response-team/)は、Google CloudのMandiantインシデント対応チームと協力して、両社のお客様が破壊的な結果をもたらす恐れのあるサイバーインシデントから迅速に復旧できるようサポートします。

Cohesity Data CloudプラットフォームとGoogle Security Operations（SecOps）の深いレベルの統合は、セキュリティオペレーションワークフローを接続して自動化を支援することで、バックアップデータに潜んでいる潜在的脅威を表面化させるとともにレスポンスタイムの短縮を実現します。リリースが予定されている、Google Cloudからのクラウド分離リカバリ機能を実装したサイバーレジリエンスSaaSソリューションは、たとえお客様のプライマリシステムがサイバー攻撃に遭ったとしてもこれらの攻撃から迅速かつ安全に復旧することを支援し、信頼できるクリーンルーム環境から重要なデータを迅速かつ安全に復旧することが可能になります。

デジタル主権に対して高まっている要件に対応

データ主権およびコンプライアンスの要件が世界的に高まっている中、エンタープライズ企業はサイバーレジリエンスと各国・地域におけるデータガバナンスのバランスが取れたソリューションを必要としています。Cohesityは、すでにGoogle社から「Google Cloud Ready - Regulated & Sovereignty Solutions」パートナーの認定を受けています。お客様は高い信頼性でCohesity Data CloudソリューションをGoogle Cloud Data Boundary内に展開して、データレジデンシーおよびデータ主権管理の要件を満たすことができます。

数々の賞に輝くCohesityのサイバー保管庫「Cohesity FortKnox(https://www.cohesity.com/platform/fortknox/)」をGoogle Cloudに展開することで、エンタープライズ規模のお客様は重要なデータの隔離されたイミュータブル（変更不可能）コピーを指定の地理的リージョン内に置き、データ主権の要件に応えることができます。さらに、Cohesity FortKnoxは認められた管轄領域内のみにサイバー保管庫の格納と復旧を制限するための、ポリシーベースの管理機能を提供します。Cohesity FortKnoxとGoogle Cloudのグローバルインフラの統合は、ローカルデータレジデンシーの信頼性と世界水準のサイバーレジリエンスの保証の両方をお客様に提供します。

データ保護の拡大

Cohesity DataProtect(https://www.cohesity.com/platform/dataprotect/)では、Google Cloudを導入しているお客様は、Google Cloudやお客様独自のインフラに格納しているイミュータブルバックアップによって、Google Compute EngineやGoogle Cloud Storage、複数のデータベースを含む最も重要なサービスを保護できます。また、サポートの対象がGKE、BigQuery、その他の数多くのデータ中心サービスにまで広げられたとともに、リージョンのストレージオプションが強化されたことで、レジリエンスに対して高まるニーズへ応えるための柔軟性が高まっています。Cohesity Data CloudのすべてのコンポーネントはGoogle Cloud Marketplaceで入手できるので、お客様はこれまでのクラウドへの投資から最大の投資効果を簡単に引き出すことができます。



他にも、両社のパートナーシップには新しい共同GTM（GoToMarket）プログラムや共同販売イニシアチブ、統合マーケティングキャンペーンなども含まれています。

当報道資料は、Cohesity Inc. が2025年12月16日（現地時間）に発表したプレスリリースに基づいて作成した参考訳であり、記載および解釈はすべて原文が優先します。原文はこちら(https://www.cohesity.com/newsroom/press/cohesity-and-google-cloud-strategic-partnership/)をご参照ください。

Cohesity について

Cohesity(https://www.cohesity.com/jp/)は、世界中のデータを保護し、セキュリティを強化し、インサイトを提供します。AI を活用したデータセキュリティのリーダーとして、Cohesity は企業のレジリエンス強化、復旧の高速化、IT コスト削減を支援します。Zero Trust セキュリティと高度な AI/ML を備えた Cohesity Data Cloud は、Global 500 の 70％を含む、140 以上の国の顧客に信頼されています。また、Cohesity は NVIDIA、Amazon、Google、IBM、Cisco、HPE といった業界リーダーからも支援を受けています。

Cohesityは、複数の国において「Great Place to Work」（働きがいのある会社）の1社に認定されています。詳細は、LinkedInでCohesityをフォロー(https://www.linkedin.com/company/cohesity/)するとともに、www.cohesity.com(https://www.cohesity.com/)をご覧ください。