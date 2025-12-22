コンタクトレンズのシード　創立70周年記念ロゴマークを募集　募集期間：2026年1月5日～2026年2月16日

株式会社シード

コンタクトレンズの製造販売を行う株式会社シード（本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐藤 隆郎、東証プライム市場：7743）は、2026年1月5日(月)～2月16日(月)の期間、創立70周年を迎える記念事業として70周年ロゴマークのデザインを募集いたします。

当社は、2024年に制定した、「まだみぬ、世界は、美しい」というパーパスのキャッチコピーのもと企業活動を行っており、おかげさまで2027年10月9日(土)に創立70周年を迎えます。

皆さまに支えられて70周年を迎えられることへの感謝の思いと、更なる企業価値向上への思いを込めて、「ありがとう70年 まだみぬ、世界へ、これからも共に」を70周年のキャッチコピーとして掲げました。

これまで以上に皆さまとの交流を深めるべく、新たな試みとして、70周年のロゴマークのデザインを募集いたします。

大賞となったデザインは、2027年度に行う予定の70周年事業に用いられ、受賞者には、賞金7万円をお渡しいたします。また、佳作の受賞者10名様には、QUOカードPay 5,000円分をプレゼントいたします。

皆さまのご応募を心よりお待ちしております。

募集要項

■募集するデザインのイメージ

爽やかで透明感にあふれ、創立100年へと未来に向けて進んでいくイメージ

■デザインの要件

・上記募集するデザインのイメージに沿っていること

・70周年であることが分かるデザインであること

・キャッチコピー「ありがとう70年 まだみぬ、世界へ、これからも共に」をイメージできるデザインであること

・シードのパーパスをイメージできるデザインであること

・既存のキャラクター、デザイン、人物を使用し、又はこれを想起させ若しくはこれらに依拠したデザインではないこと

・正方形サイズで縮小してもデザインが認識できること

・その他公序良俗に反しないこと

■応募期間

2026年1月5日(月)10:00～2月16日(月)9:59

■応募要項

・応募期間内に、シード特設サイトからご応募ください。

・応募資格の制限はありません。どなたでも自由に参加可能です。（但し、国内在住の方に限ります。）

・デザインはお一人様あたり3案までとしてください。

・応募はデータ形式(jpg/png/pdf)のみとし、1件あたり10MB以内とします。

・応募に際し、ペンネーム、メールアドレス、氏名、電話番号の情報をご提供いただきます。

■選考方法

シードにて厳正なる審査を行い、選定いたします。

■表彰および公表

大賞受賞者には賞金7万円をお渡しいたします。

佳作受賞者10名様にはQUOカードPay5,000円分をプレゼントいたします。

大賞と佳作は、シード特設サイトでの公表を予定しております。

■応募規約

詳細はシード特設サイトをご確認ください。

■シード特設サイトはこちら

シード特設サイト :https://www.seed.co.jp/enjoy/70th-logo/

■その他

・本キャンペーンの詳細は、シード特設サイトに掲載している募集要項をご覧ください。

・本キャンペーンはやむを得ない事情により、中止または内容が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

株式会社シード 会社概要

代表：代表取締役社長 佐藤 隆郎

本社：〒113-8402 東京都文京区本郷2-40-2

電話：03-3813-1111（大代表）

設立：1957年10月9日

資本金：35億3,231万円（東京証券取引所プライム市場：証券コード7743）

事業内容：（1）コンタクトレンズ事業 （2）コンタクトレンズケア事業（3）その他事業（医薬品・眼科医療機器等）

ホームページ：https://www.seed.co.jp

シード企業 X (公式)：https://x.com/SEED_koho

シード広報 TikTok(公式)：https://www.tiktok.com/@seed_koho

シード YouTube(公式): https://www.youtube.com/channel/UCOCIN1Lb3yq6T_LiHDB4YVA

シード LinkedIn(公式) : https://www.linkedin.com/company/seedcontactlens