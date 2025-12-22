【真冬の愛媛を彩る食の祭典】愛媛最大級の食イベント　＜foodiscovery＞（フード・ディスカバリー）

愛媛県（えひめ愛フード推進機構）

新たな愛媛のおいしさ発見！

愛媛県（えひめ愛フード推進機構）では、３年目を迎える県内最大級の食イベント＜foodiscovery＞（フード・ディスカバリー）を2026年1月31日～2月28日の約１か月間開催します。

■えひめ愛ある食の市（フードストリートマルシェ）

愛媛県松山市中心部・大街道商店街のアーケード内に期間中毎週土曜日（1月31日・2月7日・14日・21日）限定で「市場」が出現。市場では鮮度バツグンのお魚やブランド肉、旬の高級かんきつがお得に購入でき、本格的な競りも楽しめるほか、「活き・炊き・焼き」３種の鯛めし食べくらべや一流シェフの調理パフォーマンスなど、コンテンツも充実。さらに市場で選んだお好みの食材を提携飲食店に持ち込めば、あなただけの期間限定スペシャルメニューとして堪能いただけます。また、会場にはご当地グルメや地元の人気スイーツまで、愛媛の「おいしい」が一堂に集まり、「えひめの食」の新たな魅力に出会えること間違いなし♪

■えひめ愛あるメニューフェア

愛媛の美味しさ食び巡り！1月31日～2月28日の約1カ月間、旬の愛媛県産食材や地元ならではの逸品など、産地の魅力が体験できる飲食店フェア「えひめ愛あるメニューフェア」を同時開催。今回は愛媛県内全域にエリアを拡大し、参加店舗数も増加するなど更に充実、グレードアップ。

真冬の愛媛を、食で熱く盛り上げましょう！

えひめ愛ある食の市（フードストリートマルシェ）詳細

【開催日時】

2026年1月31日、2月7日、14日 、21日（期間中毎週土曜日）

11：00 - 16：00 ※雨天催行

【開催場所】

愛媛県松山市大街道商店街・松山三越

【イベント内容】

■市場体験エリア

愛育フィッシュやブランド肉、旬の高級かんきつなど、鮮度バツグンの食材が並ぶ「市場」が松山市の街中に出現！ご家族・ご友人で楽しめるイベントが盛りだくさん♪愛媛の旬をこころゆくまで味わってください。

■競り体験

市場で本格的な競りも楽しめます。貴重な鮮魚や高級かんきつなどがお得に手に入るチャンス！

時 間：各日13：30-

参加費：無料

※競りイベントは15分程度の予定ですが、状況により変更となる場合がございます。

■市場スペシャルメニュー

「市場」で購入した食材を提携飲食店に持ち込めば、料理人があなただけの「スペシャルメニュー」にアレンジ！産地ならではの鮮度を堪能してください。

瀬戸内蜜柑香る 洋風土鍋鯛めし（OKUe.the CRAFT DINING BAR）

瀬戸内鯛めし風パエリア（CHARLIE’S VEGETABLE with petit cerise チャーリーズベジタブル ウィズ プチスリーズ）

※調理代金が別途必要となります。

■愛媛の鯛めし「活き・炊き・焼き」の食べくらべ

東予・中予・南予の各地域を代表する鯛めしが一度に味わえる特設ブースを設置します。味付けや調理法が異なる３種類の鯛めしを食べくらべて、お気に入りを見つけてみてください。

■グルメ/産直・物販ブース

とれたての新鮮な魚介類やかんきつをはじめ、人気の特産品やできたてグルメなど、県内各地の「おいしい」が大集結！新たな愛媛のおいしさを発見してください。

出展ブースの一例 ※予定

・真鯛（マダイ）、鰤（ブリ）、鯖（サバ）など、瀬戸内&宇和海のおさかなメニュー

・愛媛あかね和牛や媛っこ地鶏など、愛媛のブランド肉メニュー

・三津浜焼きや八幡浜ちゃんぽん、じゃこ天・じゃこカツなど愛媛のご当地グルメ

・愛媛の地酒飲みくらべ

■日替わりイベント

１.【スペシャル企画】 「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」オーナー 落合 務 シェフ 来場

日本イタリア料理の先駆者で、えひめ食のアンバサダー（大使）でもある落合務シェフが来場します。

開催日：2026年2月21日（土）

場 所：松山市大街道商店街（市場体験エリア）

○落合シェフ考案スペシャルメニューの限定販売（デモンストレーション実施予定）

愛媛県産真鯛フリットのせ トマトピリ辛パスタ 500円（税込）※数量限定

○著書「プロの味が最速でつくれる！落合式イタリアン」などの販売＆サイン会

「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」オーナー

落合 務

日本人向けに生魚を使ったカルパッチョを考案するなど、日本イタリア料理界の先駆者として知られている。

令和２年「黄綬褒章」受章

現・日本イタリア料理協会名誉会長

２.宇和島水産高校「フィッシュガール」による愛媛県産養殖生本まぐろ解体ショー

開催日：2026年1月31日（土）

時 間：解体ショー11：00-、即売会11：30-

場 所：コープ松山三越（松山三越地下1階）

３.一流シェフによる調理パフォーマンス

和食・洋食・中華の一流シェフが「愛あるブランド産品」を使った料理を来場者に振る舞います。

開催日：2026年1月31日（土）、2月7日（土）、2月14日（土）

時 間：各日13：15-

場 所：松山市大街道商店街（市場体験エリア）

※時間は試食提供（数量限定）の開始予定時間

えひめ愛あるメニューフェア詳細

【開催期間】

2026年1月31日(土)～2月28日(土)

【開催場所】

愛媛県内の飲食店 約４００店舗（予定）

【イベント内容】

えひめの美味しさ食び巡り！

愛媛県内の各エリアで、食材を知り尽くした料理人が生産者の想いをつなぎ、記憶に残る逸品を提供します。ぜひ各エリアを巡り、地域独自の風土と歴史に根ざした「えひめの食」をご堪能ください。

＜foodiscovery＞（フード・ディスカバリー）

＜foodiscovery＞ は、愛媛県産食材のブランド価値を高め、食を通じた交流人口の拡大につなげるため、本県ならではの食材の新鮮さや品質、食文化を堪能できるイベントを飲食店等と連携して開催し、「えひめ＝食」のブランディングを図る取組みです。

■公式サイト

＜foodiscovery＞公式サイト https://foodiscovery.jp/

えひめ愛フード推進機構公式サイト https://www.aifood.jp/