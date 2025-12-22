株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）が発行する旅行情報誌『北海道じゃらん』は、2026年1月号（2025年12月20日（土）発行）にて、特集記事「ALL1,000円以下！海鮮＆肉の豪華どんぶり28」を掲載いたします。本レターではそのなかから一部を抜粋して、ボリューム満点の海鮮丼＆肉丼を5つ紹介いたします。

■北海道で堪能！赤字覚悟の高コスパ海鮮丼＆肉丼が大集合

食費が高騰する今だからこそ、値段を気にせず北海道の海鮮＆肉グルメを楽しんでみませんか？ 今回は北海道を知り尽くす『北海道じゃらん』編集部が、このご時世に満足度の高い1,000円以下のどんぶりをピックアップ。豪華食材や道産食材、ネタ数豊富な期間限定の丼を中心にご紹介します。また、『北海道じゃらん』2026年1月号では今回ご紹介した5つ以外にも、破格のワンコイン海鮮丼や希少なブランド豚を使用した肉丼なども掲載していますので、こちらもぜひご覧ください。

※価格は全て税込

【苫小牧市】マルトマ食堂

苫小牧漁港にあり、目利きの漁業関係者も常連という漁師食堂。苫小牧産活ホッキをはじめ、増毛産エビ、カニ、イクラ、マグロ、サーモン、白身と高級ネタ満載の丼ぶりが驚き価格で大盤振る舞いされています。そのほか「ホッキカレー」（1,500円）や、ボリューム満点の海鮮丼「マルトマ丼」（1,800円）もおすすめです。

幸せわっしょい丼 777円（提供期間：2025/12/20～2026/1/19、 1日10食限定）

【札幌市】鰻のひつま屋 札幌本店

北海道で初のひつまぶし専門店で、本格的な味をリーズナブルに味わえます。紹介するのは、元々まかないメニューだった丼ぶり。利尻昆布と国産鰹節からとる特製の黄金だしと、うなぎのタレでうなぎの切れ端をじっくり煮込み、卵でとじています。うなぎのうま味を存分に堪能できる一品です。

賄い丼 1,000円（提供期間：2025/12/20～2026/1/19、1日10食限定）

【札幌市】里山製麺

道産牛ステーキ＋そばで大満足間違いなしの、超コスパメニュー。ステーキは北海道産の牛ロースを使用し、醤油ベースの少し甘めの特製ダレと北海道産山わさび醤油漬けがポイントです。自家製そばは細めでキレがあり喉越しも抜群。ほかにも1,000円以下のボリューミーなメニューが多く、手仕込みのメンチカツや牛カツも人気です。

牛ステーキ丼 900円（提供期間：通年）

【函館市】つきじ喜代村すしざんまい マグロ大王の店

すしざんまいの新業態のお店で、丼中心のメニューをさっと立ち寄れる市場スタイルで楽しめます。今だけの期間限定で味わえる、バチマグロを200g使い山のように盛り付けた丼は木村社長の旗も付いて「映え」も抜群。函館朝市エリアにあるので、観光途中に気軽に立ち寄ってみては。

マグロ祭り丼 1,000円（提供期間：2025/12/20～2026/1/19）

【帯広市】居酒屋 あまやどり

帯広名物の豚丼と海鮮丼を一度に味わえる超お得セット！豚丼は肩ロースを使っているので軟らかく、辛さが後 から追ってくる味付けが楽しめます。魚介類は鮮度を保つため、オーダーが入ってから調理するこだわり。昼は海鮮ランチ、夜は刺身や炭火焼きなど居酒屋メニューも充実しています。

甘辛豚丼ちらし寿司セット 1,000円（提供期間：2025/12/20～2026/1/18）

※紹介している内容は2025年12月3日時点の情報です

※本リリースをご紹介いただく際は、必ず下記クレジットを記載してください。

「北海道じゃらん 1,000円以下で満足！北海道の海鮮＆肉を味わう豪華どんぶり5選」

※おでかけの際には、ホームページなどで最新の情報をご確認ください

※価格は全て税込です

■今回紹介した記事は『北海道じゃらん』2026年1月号で！：媒体概要

日帰り温泉&ランチお手軽ドライブ、いいお湯たくさん！冬の日帰り温泉決定版、ALL1,000円以下！海鮮＆肉の豪華どんぶり28、コスパ抜群！工場直売＆アウトレットグルメ、【全道】500円台～うまい定食 厳選20、初詣にも♪神社＆温泉＆ランチドライブ、3月まで使える！全道・冬のイベント51、ニューオープン・リニューアルの温泉宿&ホテル７選…など今月も旬の情報が満載です。ぜひご覧ください。

［発売日］2025年12月20日（土）発売

［価格］400円（税込）

［販売］北海道・青森の各書店、北海道・青森のコンビニエンスストア、インターネット販売、北海道どさんこプラザなど

