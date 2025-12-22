【新刊】まるごと一冊クーポンたっぷり「関西（得）サウナ&スーパー銭湯2026」が12月22日（月）発売！表紙は橋本涼さん（B&ZAI）

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『KansaiWalker特別編集 関西（得）サウナ&スーパー銭湯2026』を12月22日（月）に発売しました。

関西のサウナやスーパー銭湯が、お得に楽しめると大好評！「まるごと1冊クーポンBOOK」の2026年最新版が登場です。ニューオープン施設の体験レポートをはじめ、期間中何度もサービスが受けられる（得）パスポートや入浴料・岩盤浴などが割引になるクーポンが満載。主な内容を紹介します。

（得）パスポート＆（得）クーポン

最新サウナの注目の設備をレポートスーパー銭湯の楽しみ方を詳しく紹介

期間中繰り返し使えるパスポートや、切り取り式で割引や無料などのサービスが受けられるクーポンが123枚付いています。掲載施設で使えるので（一部除く）、有効活用してお得に楽しんでください。

メイン特集「関西サウナ最前線」

新しくなったスーパー銭湯や自然の中の隠れ家など、注目のサウナを体験レポート。

【おもな掲載施設】

・「天然温泉スパ＆サウナ awa awa KOBE」（神戸市）日本初!?ビール醸造所併設の次世代施設に一新！

・「SECRET SAUNA KAIHO」（三重県）森に囲まれたサウナですべてをカイホウ！

・「六角スパサウナ」（京都市）町家をリノベ。設備が充実した隠れ家的プライベート空間

・「さふぃスパ舞子」（神戸市）未知の体験が続々の男性専用サウナ登場！

ほか

「ふらっと“サウナ”旅」

山を望む開放的なロケーションやアウトドアが楽しめる郊外サウナ。大阪から泊まりや日帰りで行ける施設と周辺の観光＆グルメスポットを紹介します。

超お得！「入浴料や入館料が半額！ 人気スーパー銭湯最強活用術」

クーポンやパスポートを使うことで、入館料などが「半額」で楽しめる施設を掲載しています。

【おもな掲載施設】

・「リーベルホテル大阪 リバーサイドスパ」大人入浴料が半額

・「天然露天温泉 スパスミノエ」大人入浴料が半額

・「天然温泉 湯快のゆ 寝屋川店」（期間中何回でも）大人入館料が半額

ほか

超お得！「（得）関西のスーパー銭湯」

クーポンやパスポートを使うことで、割引などの特典が付く施設です。

【おもな掲載施設】

・「SPAWORLD HOTEL ＆ RESORT」大人入館料が\200引き（小人\100引き）

・「空庭温泉OSAKA BAY TOWER」大人入館料が\500引き

・「ホテル阪神大阪 天然温泉 スパ＆サウナ」大人入浴料が\500引き

ほか

カバーインタビュー＆グラビア「橋本涼（B&ZAI）」

「素顔でととのうひととき」と題して、橋本涼さん（B&ZAI）が登場します。サウナが大好きな橋本さんは25歳になったばかり。しっとりとしたグラビアに注目です。

「関西（得）サウナ＆スーパー銭湯2026」をご覧になって、この冬のサウナ＆温泉ライフをお得に楽しんでください。

■書籍情報

書名：KansaiWalker特別編集 関西（得）サウナ&スーパー銭湯2026

定価：1100円（本体1000円＋税）

発売日：2025年12 月22日（月）

判型：Ａ４判

ページ数：96

ISBN： 9784049026146

https://www.kadokawa.co.jp/product/322506001157/

Amazonでのご購入は

https://amzn.asia/d/4RhxFde