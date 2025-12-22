Epic エコシステム全体でテキストチャットが利用可能に

Epic Games, Inc.

Epic Games（本社:アメリカ合衆国、CEO:Tim Sweeney）は、プレイヤーがより多くのデバイスで、いつでもフレンドとつながることができる、新たなテキストチャット体験の提供を開始いたします。

会話は『フォートナイト』、Epic Games Store、および新登場のiOS用Epic Gamesモバイルアプリで同期されるようになりました。また、1月にはEpic Games LauncherとAndroidアプリにもテキストチャットが実装されます。

これは、Epic エコシステム全体で10億人近くのユーザーがゲームやアプリの垣根を越えてつながることができるソーシャル体験を実現するための重要な一歩です。

来年には、『ロケットリーグ』と『Fall Guys』にも本機能を導入し、Epic Online Services（EOS）のソーシャル オーバーレイを利用しているデベロッパーに対しても提供し、Epicの自社タイトル以外のゲームでも、テキストチャットを開放します。

アセットのダウンロードはこちら(https://epicgames.ent.box.com/s/6krumku0hu3ewiumob2rdaturz2vml5c/folder/354865244706)、詳細に関してはEpicブログ(https://store.epicgames.com/ja/news/connecting-players-in-more-places-text-chat-now-available-across-the-epic-ecosystem)、フォートナイトブログ(https://www.fortnite.com/news/keep-the-text-chat-going-in-fortnite-and-beyond)よりご覧ください。

◆Epic Gamesについて

Epic Gamesは、1991年にCEOのティム・スウィーニーによって設立されたアメリカの会社です。 ノースカロライナ州ケーリー市に本社を置き、世界各地に50以上のオフィスを構えています。 現在、Epicはインタラクティブ・エンターテインメントを牽引し、3Dエンジンテクノロジーを提供する企業です。 Epicは世界最大級のゲームのひとつ『フォートナイト』を運営しており、『フォートナイト』、『Fall Guys』、『ロケットリーグ』、Epic Games Storeにおいて、60億を超えるフレンド接続数を持つ8億以上のアカウントを有しています。

また、Epicは世界有数のゲームの原動力となるUnreal Engineを開発し、映画、テレビ、建築、自動車、製造、シミュレーションなどの業界でも採用されています。 Epicは、Unreal Engine、Epic Games Store、Epic Online Servicesを通じて、開発者やクリエイターがゲームやその他のコンテンツを構築、配信、運営するためのエンドツーエンドのデジタルエコシステムを提供しています。

◆フォートナイト について

全世界で5億人以上の登録アカウントを持つ『フォートナイト』は、象徴的なバトルロイヤルやアクション満載のゼロビルドで、自分だけの体験を作ったり、チームを組んだりすることができるゲームです。『フォートナイト』は、文化が息づく、常に進化する空間であり、プレイヤーは友だちと一緒にグローバルなコミュニティの作成、視聴、プレイをすることができます。『フォートナイト』は、PlayStation、Xbox、Switch、Android、PC、クラウドベースのゲーム配信サービスでご利用いただけます。詳細は、www.fortnite.comをご覧ください。