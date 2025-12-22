あなたの物流経営を加速させる、海外の最先端事例を体験「物流先進モデル企業視察セミナー in 米国アトランタ・フロリダ」を2026年4月12日（日）~ 4月19日（日）開催｜船井総研ロジ株式会社

船井総研ロジ株式会社

日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、2026年4月12日（日）~ 4月19日（日）に『物流先進モデル企業視察セミナー in 米国アトランタ・フロリダ』を開催いたします。

セミナーの詳細・申込はこちら :https://lp.f-logi.com/seminar/overseas-Inspection2026/未来を切り拓く新たな一手を見出す場！

物流先進モデル企業視察セミナーとは

１．先進モデル企業から学ぶ物流

AIやロボティクスを駆使して物流を劇的に変えている海外の先進モデル企業を視察します。国内ではまだ浸透していない物流DXの成功事例を直接学び、自社の未来を切り拓くための第一歩を踏み出せます。

２．企業視察で実際の現場が見られる

企業視察だけでなく、実際の現場も数多く視察します。そのため経営陣の意図するところがどのように現場に反映されているか、感じ取っていただけます。

３．物流専門コンサルタントによる解説付き

船井総研ロジを代表するトップコンサルタントが独自の視点で解説いたします。またただ視察するだけでなく参加者が帰国後になにをすべてきとう落とし込みをしっかり行います。

視察地域

１. Atlanta アトランタ

アトランタは、世界トップクラスの国際空港と主要な高速道路・鉄道が交差する「陸・空の結節点」です。人件費や労働力不足の課題を抱える中、この地で学ぶべきは、巨大なサプライチェーンを支える多層的なインフラ活用戦略です。

２. Jacksonville ジャクソンヴィル

ジャクソンヴィルは、パナマ運河に対応する深水港と広大な土地を有する、東海岸の戦略的ゲートウェイです。人件費や労働力不足の課題を抱える中、本視察では、強靭なサプライチェーンと長期的な拡張戦略を学びます。

セミナーの詳細・申込はこちら :https://lp.f-logi.com/seminar/overseas-Inspection2026/未来を切り拓く新たな一手を見出す場！

視察先

１．ボルボ パーツ ノースアメリカ

スウェーデンに本拠を置く世界的自動車メーカーであり、「安全」と「品質」を中核に、電動化と自動運転技術で業界をリードしています。事業は、乗用車、トラック、建設機械、船舶用エンジン（ボルボ・ペンタ）など多岐にわたります。

2.MODEX26

アトランタで開催される北米最大の物流展「MODEX２6」は、1,000社以上の出展とAI・ロボティクス等の実演を通じ、次世代のサプライチェーン技術を直接体験できる絶好の機会です。

3.エスエスエー マリーン ジャクソンヴィル港湾物流視察

SSA Marineが運営するジャクソンヴィル港は、大型船対応の港湾設備と高速道路・鉄道が直結する「マルチモーダル輸送」の最適地であり、北米・中南米をつなぐフロリダ最大の物流拠点です。

4．Aqua Gulf Transport Inc.

ジャクソンビル港に隣接する広大な保税倉庫と高度な配送網を誇り、港湾から最終目的地までを一気通貫で担う北米屈指の3PLプロバイダーです。

その他、全米屈指の大手物流企業や最先端3PLなど、米国ロジスティクスの未来を体現する企業を視察予定です。

日時・会場

- ご旅行期間 2026 年 4 月 12 日（日）～4 月 19 日（日）＜8日間＞- 添乗員 全行程、添乗員が同行します。- 食事条件 食事条件(機内食を除く)朝：5回- 最少催行人員 最少催行人員は15名です。旅行開始日の前日から起算して33日前までに催行人数に満たない場合、催行を中止することがあります。- 旅行代金（一名様）会員企業様：通常 165万円→早割 155万円 ※早割は12月31日まで一般企業様：通常 170万円→早割 160万円 ※早割は12月31日まで

旅行条件書について

本ツアーは海外募集型企画旅行(https://www.his-j.com/company/yakkan/boshu_j_2009.pdf)の旅行形態でございます。

詳細は上記をクリックいただき、旅行条件書を事前にご確認の上、お申込みください。

取消料について

旅行代金については、

3月13日から4月8日まで：旅行代金の20%

4月9日から旅行開始時まで：旅行代金の50%

旅行開始後：旅行代金の100%

の取消料がかかります。

その他費用について

・一人部屋追加代金：120,000円(6泊分)

・燃油サーチャージ／航空保険料：50,000円

・国内空港諸税：3,180円

・現地空港諸税等：13,400円

(2025年12月19日現在)

セミナーの詳細・申込はこちら :https://lp.f-logi.com/seminar/overseas-Inspection2026/申込期日：2026年3月12日（水）17:00まで

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

物流業界の最新動向を配信中です

船井総研ロジのX（旧Twitter）をみる

≫ https://x.com/Funaisoken_logi(https://x.com/Funaisoken_logi)

船井総研ロジのFacebookをみる

≫ https://www.facebook.com/funai.logistics(https://www.facebook.com/funai.logistics)

船井総研ロジのメールマガジンに登録する

≫ https://www.f-logi.com/newsletter/(https://www.f-logi.com/newsletter/)