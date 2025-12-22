俳優・カルマ、快進撃の第1章を刻む、初の写真集発売！大人の色香漂うアンニュイな表情で魅了

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2026年4月3日（金）に『カルマ1st写真集』（仮）を発売いたします。

(C)KADOKAWA／写真：桑島智輝

役者を目標として16歳の若さで上京し、数々の下積みから、100万人級YouTubeチャンネルを経て、満を持して俳優デビュー。テレビ朝日「伝説の頭 翔」やTBS「シンデレラ クロゼット」などのドラマ作品、映画「ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ」に出演するほか、テレビ朝日「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」のクオン役で人気を博すなど快進撃が止まらない“俳優”カルマ。

常に挑戦を続けてきたカルマが、俳優として初めての写真集を発売する。もがきながら理想の俳優に昇り詰める彼の第1章として、すべてをさらけ出し、スタイリッシュな姿から大人の色香を感じさせる表情まで、多彩な魅力を凝縮した。

★Amazonでは限定カバー付の限定版を発売予定

カルマコメント

今の僕が持てるすべてを曝け出した、挑戦的な一冊が完成しました。

「ありのままの姿や想いを知ってほしい」 その一心で、持てる力のすべてをこの写真集に叩きつけました。撮影が終わった後、ぶっ倒れました笑

曝け出すまでの葛藤、感情の爆発、そしてその先に見えた景色。一人の人間として成長させてもらった僕自身のストーリーも、この一冊に凝縮されています。

今後の決意と覚悟を込めた、100%嘘偽りのない作品です。

ぜひ、僕の生き様をその目に焼き付けてください。

(C)KADOKAWA／写真：桑島智輝

発売記念イベント開催！

本書の発売を記念し、下記日程でカルマ本人が登壇する発売記念イベントの開催が決定！

※イベント内容は変更になる場合がございますのでご了承ください

開催予定日：2026年4月4日(土)大阪、4月5日(日)東京

詳細は右記のリンクへ：https://lit.link/krm1st

(C)KADOKAWA／写真：桑島智輝(C)KADOKAWA／写真：桑島智輝(C)KADOKAWA／写真：桑島智輝

＜書誌データ＞

書名：カルマ1st写真集（仮）

価格：3520円（10％税込）

発売日：2026年4月3日（金）予定

仕様：A4正寸／96頁

発売・発行：株式会社KADOKAWA

◇そのほか、Amazonほかネット書店限定特典付きバージョンも発売！