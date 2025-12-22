スマホの画面を“そのまま車内へ”ワイヤレスで映せる！iPhone15以降＆DP対応Androidで使えるGetPairr Mirror Cast、クリスマス帰省をもっと快適にするミラーリングアダプター
■製品概要
スマホの映像をケーブルなしで車載ディスプレイへ映せる“ワイヤレスミラーリング”に特化したアダプター「GETPAIRR Mirror Cast」です。
本製品は、市場で増え続ける「車内でスマホ画面をそのまま映したい」というニーズに応えるために開発されたシリーズ唯一のワイヤレス投屏特化モデルです。iPhone 15以降およびDisplayPort Alt Mode対応Androidスマホに対応し、純正で有線CarPlayを搭載した車両でご利用いただけます。
■クリスマス・年末限定割引
【GETPAIRR Mirror Cast】
割引率：20％オフ（クーポン併用可）
クーポンコード：9XDJOUA8
有効期間：12月22日～1月31日
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JVNJ3G
※年末の帰省・旅行シーズンに向けた期間限定価格となります。
詳細を見る :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JVNJ3G
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H0HQ7k-Bi0I ]
■製品機能
■1. ワイヤレスミラーリング（スマホ画面をそのまま車内へ）
ケーブルを繋ぐ必要がなく、スマホの画面をリアルタイムで車載ディスプレイへ表示できます。
YouTube、ブラウザ、ライブ配信、スポーツ、写真アプリなど、スマホで見られるものはそのまま大画面に。
使用条件：
１.iPhone：15以降のモデル
２.Androidスマホ：DP Alt Mode（DisplayPort出力）に対応した機種
３. 純正で有線CarPlayを搭載している車載ナビ
年末のロングドライブや、家族とのクリスマス移動時間をより快適にします。
■2. 有線CarPlay → ワイヤレスCarPlay 化
普段のCarPlayをワイヤレス化したい方にも便利です。
車載ナビに挿し、スマホとBluetooth/Wi-Fi接続するだけで、自動的にワイヤレスCarPlayがスタート。
ナビ・地図・通話・音楽アプリなど、これまでの機能はそのまま“ケーブルフリー”で使用できます。
■注意事項（重要）
1.有線Android Auto → ワイヤレスAndroid Auto には非対応。
本製品はミラーリング専用モデルであり、Android Auto のワイヤレス化用途ではお使いいただけません。
2.使用中に本体が発熱する場合がありますが正常動作です。
出荷前に高温・低温の耐久テストを実施済みで、安全基準を満たしております。
■主な仕様
[表: https://prtimes.jp/data/corp/165291/table/41_1_8a6b34b4fd7589ef18bdbe6475174336.jpg?v=202512221122 ]
■まとめ
GETPAIRR「Mirror Cast」は、
“スマホ画面を車内へそのまま映したい”
というユーザーの声から生まれた、業界でも希少なワイヤレスミラーリング専用アダプターです。
2024年末～2025年のドライブシーズンをより快適に。
クリスマス限定価格も実施中の今、ぜひこの機会にお試しください。
🛡️ ご購入から1年間の製品保証付き！
万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください📩
📧 メールサポート：service@getpairr.com
💬 LINE公式アカウント：@getpairr
お電話でのお問い合わせ：050-5213-0336
🕒 受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）