スマホの画面を“そのまま車内へ”ワイヤレスで映せる！iPhone15以降＆DP対応Androidで使えるGetPairr Mirror Cast、クリスマス帰省をもっと快適にするミラーリングアダプター

スマホの映像をケーブルなしで車載ディスプレイへ映せる“ワイヤレスミラーリング”に特化したアダプター「GETPAIRR Mirror Cast」です。

本製品は、市場で増え続ける「車内でスマホ画面をそのまま映したい」というニーズに応えるために開発されたシリーズ唯一のワイヤレス投屏特化モデルです。iPhone 15以降およびDisplayPort Alt Mode対応Androidスマホに対応し、純正で有線CarPlayを搭載した車両でご利用いただけます。

■製品機能

■1. ワイヤレスミラーリング（スマホ画面をそのまま車内へ）

ケーブルを繋ぐ必要がなく、スマホの画面をリアルタイムで車載ディスプレイへ表示できます。

YouTube、ブラウザ、ライブ配信、スポーツ、写真アプリなど、スマホで見られるものはそのまま大画面に。

使用条件：

１.iPhone：15以降のモデル

２.Androidスマホ：DP Alt Mode（DisplayPort出力）に対応した機種

３. 純正で有線CarPlayを搭載している車載ナビ

年末のロングドライブや、家族とのクリスマス移動時間をより快適にします。

■2. 有線CarPlay → ワイヤレスCarPlay 化

普段のCarPlayをワイヤレス化したい方にも便利です。

車載ナビに挿し、スマホとBluetooth/Wi-Fi接続するだけで、自動的にワイヤレスCarPlayがスタート。

ナビ・地図・通話・音楽アプリなど、これまでの機能はそのまま“ケーブルフリー”で使用できます。

■注意事項（重要）

1.有線Android Auto → ワイヤレスAndroid Auto には非対応。

本製品はミラーリング専用モデルであり、Android Auto のワイヤレス化用途ではお使いいただけません。

2.使用中に本体が発熱する場合がありますが正常動作です。

出荷前に高温・低温の耐久テストを実施済みで、安全基準を満たしております。

■主な仕様

■まとめ

GETPAIRR「Mirror Cast」は、

“スマホ画面を車内へそのまま映したい”

というユーザーの声から生まれた、業界でも希少なワイヤレスミラーリング専用アダプターです。

2024年末～2025年のドライブシーズンをより快適に。

クリスマス限定価格も実施中の今、ぜひこの機会にお試しください。

