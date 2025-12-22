【市場調査レポート】「ブーム」から「文化」へ。なぜ今、人々は「高級食パン」ではなく「コッペパン」を選ぶのか？

株式会社オーケーウェブ

「世界中のありがとうの物語を蓄積し可視化する」をパーパスとし、法人・個人向けコミュニティサービスを展開する株式会社オーケーウェブ（東京都港区、代表取締役：杉浦 元、以下「オーケーウェブ」）は、パン業界の倒産が過去最多となる中、なぜ今「コッペパン」への投資が加速しているのか？高級食パンブームの終焉と「日常食」への回帰を、最新の市場データから徹底分析しました。

本レポートでは、2023年度に急増したパン製造小売業の倒産データと、消費者の志向変化（低価格・日常性へのシフト）を照らし合わせ、市場の構造変化を解説します。一過性のブームに依存した高単価モデルが淘汰される一方で、給食文化に根ざした「コッペパン」がなぜインフレ下の最強の防衛策となるのか。その理由を「飽きない需要」と「職人不要のFCシステム」の両面から紐解きます。

1.「高級食パンバブル」の崩壊と市場の適正化

ブームから文化へ ぜ今、人々は「高級食パン」ではなく「コッペパン」を選ぶのか？高級食パン

かつて行列を作り、メディアを席巻した「高級食パン専門店」。しかし今、その景色は一変しています。データは残酷なまでに「ブームの終焉」を示しています。

東京商工リサーチの調査によると、2023年度の「パン製造小売」の倒産件数は37件と前年度比で約2倍に急増し、過去最多を記録しました（※1）。特筆すべきは、その多くが「原材料高騰を価格に転嫁できなかった」こと、そして「ブームの沈静化による客数減」に起因している点です。

パン製造小売業の倒産件数推移グラフ

2020年～2021年はコロナ禍による「巣ごもり需要」で一時的に持ち直しましたが、2022年以降の急激な「原材料価格の高騰（小麦・油脂・電気代）」が経営を直撃しました。

特に注目すべきは、「薄利多売ができない小規模店」や、既に高単価でこれ以上の値上げが難しい「高級食パン専門店」の淘汰が進んでいる点です。これは一過性の現象ではなく、市場が「高付加価値・高価格」から「持続可能な適正価格」へと構造調整されていることを示唆しています。

2.消費者が戻ってきた場所「飽きない日常」と「コスパ」

パン屋さんの様子

高級ブームが去った後、パンの需要自体が消えたわけではありません。総務省統計局の家計調査（※2）を見ると、パンへの支出金額自体は底堅く推移しています。変化したのは「何にお金を使うか」という中身です。

日本フードサービス協会（JF）のデータ（※3）によると、キーワードは明確に「コストパフォーマンス」と「日常性」にシフトしました。

コロナ禍前（2019年）の売上を100とした場合、「ファーストフード（低単価・日常食）」業態は、2023年時点で120.5%という驚異的な成長を記録しました。一方で、高単価かつ非日常的な利用が多い「パブ・居酒屋」業態は、回復傾向にあるものの66.3%にとどまっています。

外食・中食市場における「低価格帯」vs「高価格帯」の業態別成長率比較

これは単なる「外食控え」ではありません。消費者は「ハレの日の贅沢（高級食パンや飲み会）」を切り捨て、「毎日の生活を支える、安くて満足感のある食事（コッペパンやファストフード）」へと移り変わっているのです。

3.なぜ「コッペパンFC」が"長く続くビジネス"なのか

コッペパン

個人経営のパン屋が次々と廃業に追い込まれる中、コッペパン専門店のフランチャイズ（FC）モデルが「安定収益の最適解」として注目されるには、明確な構造的理由があります。

１. 「選べる楽しさ」が"飽き"を防ぐ（需要の永続性）

高級食パンは「そのままで美味しい」が売りでしたが、それは裏を返せば「味の逃げ場がない」ことを意味します。 一方、コッペパンは様々な用途を持つ「器（プラットフォーム）」であり、下記のような豊富なバリエーションとその需要が強みです。

- 惣菜系（おかず）：ランチ需要- スイーツ系（おやつ）：ティータイム需要- 揚げパン：ノスタルジー需要

具材を変えるだけで無限のバリエーションが生まれ、顧客は「今日は何にしよう」と毎日通うことができます。これが一過性のブームで終わらない「日常食」の強みです。

２. 「職人不要」のFCシステムがリスクを破壊する

個人のパン屋が倒産する大きな要因の一つに「職人の後継者不足」と「早朝からの長時間労働」があります（※4）。 コッペパンFCの多くは、本部から供給される高品質な冷凍生地や、焼成済みパンを使用するオペレーションを確立しています。

- 高度な製パン技術が不要（アルバイトでも運営可能）- オーダーごとの調理（作り置き廃棄ロスの極小化）

これにより、職人に依存せず、かつ廃棄リスクを抑えた高収益体質を実現できます。

4.安定を求めるなら「日常」に投資せよ

高級食パンとコッペパンを比較

高級食パンなど高価格帯の華やかなブームは去り、「毎日の生活を支える、コスパが良く満足感のあるコッペパンなどの堅実な日常が残った」ということでしょうか。

インフレと人手不足が常態化する現代において、ビジネスに求められるのは「爆発力」ではなく「持続力」です。 老若男女に愛され、景気に左右されにくい低単価・日常食。そして、職人不足という業界の課題をシステムで解決した「コッペパンFC」。

一過性のブームではなく、「飽きない需要」と「職人不要のFCシステム」こそが、今の時代に選ばれる、長く続くビジネス（文化）と言えそうです。

