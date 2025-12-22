¥ì¥È¥í»¨²ßÅ¹½÷ÀÅ¹¼ç¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡¡·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÆüËÜÅá¤Î¸¦Ëá¡¦ÊÝÂ¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡¡Åá·õ¤ä¸Å¤¤Ê¸²½ºâ¤ÎÊÝÂ¸°Õ¼±¤Ø·¼ÌØ¤ÎÌÜÅª¤â
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ö¸ÅÌ±²È¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°ì¿¶¤ÎÆüËÜÅá¤«¤é¡¢¸Å¤¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿´¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¥á¥¤¥ó²èÁü
¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê»¨²ß¤ä¥ê¥æー¥¹ÃåÊª¤ò°·¤¦¡ÖÃ¸ÃÝ89¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ï¥Á¥¯¡Ë¡×¡Ê¼ÂÅ¹ÊÞ¡§·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¡¢Å¹¼ç¡§¹â°æÀé·Ã¡Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Î¸ÅÌ±²È¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿°ì¿¶¤ÎÅá·õ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤½¤Î¸¦Ëá¡¦ÊÝÂ¸¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤òÊç¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖCAMPFIRE¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶ÍÀ¸¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç¡¢Êç½¸¶â³Û¤Ï¡ÖCAMPFIRE¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶ÍÀ¸¡×¹ç¤ï¤»¤Æ50Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖCAMPFIRE¡×URL¡§https://camp-fire.jp/projects/908424/view
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶ÍÀ¸¡×URL¡§https://kiryu.fund/projects/wfc3qmcRBTxU/
Åá·õÈ¯¸«¤«¤é¤ÈÅá·õÅÐÏ¿¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ
2025Ç¯3·î²¼½Ü¡ÖÃ¸ÃÝ89¡×Å¹¼ç ¹â°æÀé·Ã¤Ë¶õ¤²È¤ÎÉÔÍÑÉÊ°ú¤¼è¤ê°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ËÆ±¹Ô¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤«¤é¡ÖÅ·ÂÞ¤«¤éÅá·õ¤é¤·¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Åá·õÅÐÏ¿¾Ú¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸åÆüÅá·õ½êÍ¼Ô¡ÊÅá·õ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²È²°¤Î½êÍ¼Ô¡Ë¤È¹â°æÀé·Ã¤¬¶ÍÀ¸·Ù»¡½ð¤ØÅá·õÈ¯¸«ÆÏ¤òÄó½Ð¡£È¯¸«ÆÏÄó½ÐºÑ¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯9·î¡¢Åá·õ¿³ºº²ñ¤Ë¤Æ¿³ºº¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÅá¤ÎÀ½Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤¿Åá¤Ç¤¢¤êÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤¿¤áÅá·õ¤ÎÅÐÏ¿¤ÈÅÐÏ¿¾Ú¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»ñ¶â¤òÊç¤ëÍýÍ³¤È¡¢È¯µ¯¿Í¤Î»×¤¤
º£²ó¸¦ËáÍ½Äê¤ÎÅá·õ¤Ï¡¢¾À®ÃÃÅá¾ì ¹©Æ£¾À®»á¤Ë¤è¤ê¡ÖÈþ½ÑÅá·õ¤È¤·¤Æ¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¾õÂÖ¤ÈºîÉÊÆâÍÆ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î²òÀâ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦Ëá¸å¤ËÇäÇã¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÇäµÑ³Û¤¬¸¦ËáÈñÍÑ¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¸¦Ëá¤äÊÝÂ¸¤ÎÉ¬Í×À¤ÏÄã¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤¢¤¨¤ÆÈþ½ÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÄã¤¤Åá·õ¤Î¸¦Ëá¤òÌÜ»Ø¤¹ÍýÍ³¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°È¯µ¯¿Í¤Î»×¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯µ¯¿Í¤¬Å¹¼ç¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÃ¸ÃÝ89¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥é¥¹¤äÆü¾ï»È¤¤¤Î¤ªÃãÏÒ¡¢À½Â¤Åö»þ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÌÃÀç¤ÎÃåÊª¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¿È¶á¤ÊÆ»¶ñ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
Åá¤âËÜÍè¤ÏÆü¾ï¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´í¸±À¤«¤é¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö½ÆË¤Åá·õÎà½ê»ýÅù¼èÄùË¡¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÈþ½ÑÉÊ¼ã¤·¤¯¤Ï¹ü¤È¤¦ÉÊ¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë²ÐÆì¼°½ÆË¤Åù¤Î¸Å¼°½ÆË¤Ëô¤ÏÈþ½ÑÉÊ¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÅá·õÎà¡Ê½ÆË¤Åá·õÎà½ê»ýÅù¼èÄùË¡ Âè14¾ò¤è¤ê¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð½ê»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åá·õ¤ÎÅÐÏ¿¤Ë¤ÏÅÐÏ¿ÎÁ¡Ê6,300±ß¡Ë¤ª¤è¤ÓÈ¯¸«ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤äÅá·õÅÐÏ¿²ñ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤Ê¤É¤ÎÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Èþ½ÑÅá·õ¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿°Ê³°¤ÎÅá¤ÏÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
È¯µ¯¿Í¤ÏÈþ½ÑÅª²ÁÃÍ¤¬Äã¤¤¤È¤µ¤ì¤¿Åá·õ¤¬ÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¸½¾õ¤Ë²ÝÂê°Õ¼±¤ò³Ð¤¨¡¢º£²ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤Éð»Î¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ä¡¢ÍÌ¾¤ÊÅá¹©¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Åá¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÅá¤Ï¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾Á°¤Ï»Ä¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤¿Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ÎËµ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤ªÌòÌÜ¤Ï²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ãå¼Â¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤É¤³¤«¤Î²È¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡ØÌ¾Åá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Åá¡Ù¤ò¡¢°ìËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯Ì¤Íè¤Ø»Ä¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÈ¯µ¯¿Í¡¡¹â°æÀé·Ã¥³¥á¥ó¥È¡Ë¡×
¡ÚÃ¸ÃÝ89¡¡Åá·õ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/174869/table/1_1_751404306651d394551f422ad2b5c311.jpg?v=202512221122 ]
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤¤¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¢£Åá·õ¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤òÅÁ¤¨¡¢Åá·õÊ¸²½·Ñ¾µ¤Î°ìÃ¼¤È¤Ê¤ê¤¿¤¤
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Åá·õÊÝÂ¸¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤òÊç¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸Åá·õ¤ÎÊÝÂ¸°Õ¼±¤äÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯¿®¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢Åá·õÎà¤ÎÅÐÏ¿¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Û¤«¡¢Åá·õ¤ÎÅá¿È¼«ÂÎ¤òÇÑ´þ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âÙÏ¡Ê¤³¤·¤é¤¨¡§¾ä¤Ê¤É¤Î³°Áõ¡Ë¤ÏÅÐÏ¿Åù¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤¯ÊÝ´É¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿È¯¿®¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃÏÊý¤Ë»Ä¤ëÊ¸²½ºâ¤ä¸Å¤¤Æ»¶ñ¤ÎÊÝÂ¸°Õ¼±¤ò¹¤²¡¢Ê¸²½¤äÎò»Ë¤Î·Ñ¾µ¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯µ¯¿Í¤Ï¡Ö°ÊÁ°¡¢ÊÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤â¡Ø¼Â²È¤«¤éÅá¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï»ä¤ÎÃÎ¼±¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÅÐÏ¿¼êÂ³¤¤ÎÊýË¡¤òÅÁ¤¨¤ë¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢¤½¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤³¤íÅá·õ¤òÇÑ´þ¤·¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢ÙÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð»Ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤Ë¤«»öÂÖ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èº£¤Ç¤â¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢instagram¡¦X¡ÊTwitter¡Ë¡¦YoutubeÅù¤âÍøÍÑ¤·¡¢Åá·õ¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡Åù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿¥Êª¤Î³¹¡¦¶ÍÀ¸¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»ËÅªÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤â
º£²ó¤ÎÅá·õ¤Ï·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Åá·õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅá¤òÄÌ¤·¤Æ¶ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»ËÅªÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÍÀ¸»Ô¤Ï¡Ö¿¥Êª¤Î³¹¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¡¢Á¡°Ý»º¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¿¦¿Íµ»¤Ïº£¤Ê¤ªÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éð»ÎÊ¸²½¤ÎÎò»ËÅªÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¤ÏÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£
¶ÍÀ¸¤Ë¤ÏÆîËÌÄ«»þÂå¤«¤éÀï¹ñ»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¶ÍÀ¸»á¡×¤È¤¤¤¦Éð²È¤¬¤¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¶ÍÀ¸¹ñ¹Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¡ÖÊÁ¼Ý»³¾ë¡Ê¶ÍÀ¸¾ë¡Ë¡×¤Î°ä¹½¤ÏÍ·ÊâÆ»¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¶ÍÀ¸¤Ë»Ä¤ë¶ÍÀ¸¤ÎÉð»ÎÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òº£²óÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Åá·õ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤âËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜÅª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¸¦ËáÍ½ÄêÅá·õ¤Î¾Ò²ð¤ª¤è¤ÓÅáÃÃÌê¡¦¹©Æ£¾À®»á¤Ë¤è¤ëÅá·õ²òÀâ¡¡¡¡
ÌµÌÃÃ»Åá¡¡Åá¿È
ÌµÌÃÃ»Åá¡¡Åá¿È¤ª¤è¤ÓÙÏ
ÌµÌÃ
¼ïÊÌ¡§Ã»Åá
Ä¹¤µ¡§28.1¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë
È¿¤ê¡§0.9¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë
ÌÜ¤¯¤®·ê¡§1¸Ä
»¬¤ÓÅù¤Ë¤è¤ê¿ÏÊ¸¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤ÊºîÀ®»þ´ü¤ä¾ì½ê¤Ê¤É¤Ï¸½¾õÉÔÌÀ¡£
2025Ç¯11·î²¼½Ü¡¡¾À®ÃÃÅá¾ì ¹©Æ£¾À®»á¤Ë¤è¤ë´Ê°×¤Ê»¬¤ÓÀÚ¤ê¡¢Áë³«¤±¡ÊÉôÊ¬¸¦Ëá¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Èþ½ÑÅª¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë·èÄêÅª¤ÊàìáÓ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸¦Ëá¡¢½¤Á¶¤ÎÂÐ¾Ý¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¢£ÅáÃÃÌê¡¦¹©Æ£¾À®»á¤Ë¤è¤ëÅá·õ²òÀâ
¶ÍÀ¸¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÈCAMPFIRE¤¬Äó·È¤¹¤ë»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ç¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÍÀ¸¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÈCAMPFIRE¤¬Äó·È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ãç²ð»ö¶È¡×¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ãç²ð»ö¶È¡×¤È¤Ï¡¢²ñµÄ½ê¤Î²ñ°÷»ö¶È¼ÔÅù¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢»ñ¶âÄ´Ã£À®¸ù»þ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
½áÂô¤Ê»ñ¶â¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ê¿ôÎÁ¤Î·Ú¸º¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯µ¯¿Í¤â¡Ö¶ÍÀ¸¾¦¹©²ñµÄ½ê¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶ÍÀ¸¡×¤ò³èÍÑ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶ÍÀ¸¡×¤ÏÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÖÂè4²ñ¡¡¶ÍÀ¸¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ä¡Ö¶ÍÀ¸¤Î¥Ë¥åー¥Òー¥íー¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤è¤¦¡ª·²ÇÏ¤Î¤´ÅöÃÏ¥Òー¥íー¡¢G-FIVE¤Ë¶ÍÀ¸¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÄÉ²ÃÀï»Î¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶ÍÀ¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Ù±ç¶âÊç½¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¶ÍÀ¸¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Åá·õ¤òÈ¯Ã¼¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶ÍÀ¸ºß½»¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶ÍÀ¸¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯µ¯¿Í¤Ï¡Ö°ÊÁ°¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶ÍÀ¸¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢º£²óÍøÍÑ¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¶ÍÀ¸¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤¬¤¢¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ë¿§¡¹¤È¤´ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÖÎéÉÊ°ìÍ÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/174869/table/1_2_2aaed8477ea7b8c60f0a5703b960ceeb.jpg?v=202512221122 ]
¡Ê¢¨¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÅá·õ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Þ¤¿¤Ï¸½Êª¡Ë¡Ü¤ªÎé¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ê¥¿ー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤ÏÊÑ¹¹¡¦ÄÉ²Ã¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤ÎÊÖÎéÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£·²ÇÏ¸©¤Õ¤ë¤µ¤ÈÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡Ö¶ÍÀ¸ÂÇ¿ÏÊª¡×¤ÎÀÚ¤ê½Ð¤·¾®Åá
¥ê¥¿ー¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢ÌîÃÃÌê¡¦Çß²§À½ºî¤ÎÀÚ¤ê½Ð¤·¾®Åá
·²ÇÏ¸©¤Õ¤ë¤µ¤ÈÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡Ö¶ÍÀ¸ÂÇ¿ÏÊª¡×À½Â¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢ÂÇ¿ÏÊª Çß²§¡¡Å·ÍøÊÝ±Ê»á¤Ë¤è¤ë¡¢ÀÚ¤ê½Ð¤·¾®Åá¤Ç¤¹¡£ÌÚ¹©²Ã¹©¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±¦Íø¤¡¦º¸Íø¤ÍÑ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡»¶ÍÀ¸ÂÇ¿ÏÊª¡¡ÆÃÄ§
¡ÖÆð¹Ý¤Ë¥Ï¥¬¥Í¤ò¤Ï¤ê¤Ä¤±¡¢²¿ÅÙ¤â¤Ä¤Á¤ÇÂÇ¤Á¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤Ê¤¬¤é¿ÏÊª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤é¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ÂÇ¿ÏÊª¤Ï¡¢¼ê¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢»È¤¤°×¤¯¡¢¤½¤Î¤¦¤¨Ä¹»ý¤Á¤·¡¢¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤äÂç¹©¿¦¿Í¤Ê¤É¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¡Ê¶ÍÀ¸»ÔHP¤è¤ê°úÍÑ¡§https://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/1012348/dentou/1002621.html¡Ë
ÌîÃÃÌê Çß²§ instagram¡§https://www.instagram.com/kajiya_baiou/
¢£¶ÍÀ¸¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¹Ô»ö¡¦¶ÍÀ¸º×¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¾à¡Ê¤«¤Í¡Ë¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×
¥ê¥¿ー¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¾à¡Ê¤«¤Í¡Ë¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー
¶ÍÀ¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶ÍÀ¸º×¤ê¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¬ÌÚÀá¤ò±éÁÕ¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë³Ú´ï¥Á¥ã¥«¥Ý¥³¡Ê¶ÍÀ¸¤Ç¤ÎÄÌ¾Î¡£Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¤¹¤ê¤¬¤Í¡×¡Ë¤ò¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤¿¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ç¤¹¡£
À©ºî¤Ï¡¢¶ÍÀ¸»ÔÉ©Ä®¤Ë¤Æ¶âÂ°À½ÉÊ¤ÎÀ©ºî¤ä¶âÂ°²Ã¹©¤ÎÂÎ¸³¹©Ë¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¼»³À½ºî½ê¤Ç¤¹¡£
²¼»³À½ºî½êHP¡§https://kakouya.shimoyamaseisakusho.com/
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁðÌÚÀ÷¤Î¸æÅáËí
¸æÅáËí¤Î»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¶ÍÀ¸¤ÎÁ¡°Ý»º¶Èµ»½Ñ¡ßÅá·õÊ¸²½¤ÎÀÜÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸æÅáËí¡ÊÅá·õ¤Î¼êÆþ¤ìÅù¤ÎºÝ¡¢°ì»þÅª¤ËÅá·õ¤òÃÖ¤¯Æ»¶ñ¡Ë¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£
À÷¿§¤Ç¤Ï¡¢¶ÍÀ¸»ÔËÜÄ®1ÃúÌÜ¤Ë¤ÆÀ÷¿§¤Î¸¦µæ¤äÀ÷¡¦¿¥¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼Åù¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅ·Á³À÷¿§¸¦µæ½ê¡×¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ë¥À½¤Ï¡¢¶ÍÀ¸»Ô¤òµòÅÀ¤ËË¹»Òºî²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëswingset»á¤Ë°ÍÍêÍ½Äê¡£
À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¸æÅáËí¤ÎºàÎÁ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÀµ¸¨¤Î±©Æó½Å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
Å·Á³À÷¿§¸¦µæ½êHP¡§https://shimiiru.localinfo.jp/
Swingset instagram¡§https://www.instagram.com/sewin_gset/
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¶ÍÀ¸¾ë¡×¸æ¾ë°õ
¤ª¾ë½ä¤ê¤Î¡È¾Ú¡É¤È¤·¤Æ¶áÇ¯¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¸æ¾ë°õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¾å½£·²ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤òÌÜÅª¤Ë¸æ¾ë°õ¤äÉð¾°õ¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö·²ÇÏ¸æ¾ë°õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¶ÍÀ¸¾ë¡×¸æ¾ë°õ¤òÀ©ºî¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶ÍÀ¸¾ë¡×¤Î¸æ¾ë°õ¤Ï¡¢¶ÍÀ¸»Ô´Ñ¸÷¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥·¥ë¥¯¥ë¶ÍÀ¸¡×¤Ë¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÍÀ¸´Ñ¸÷¤ä¶ÍÀ¸¾ë¡ÊÊÁ¼Ý»³¾ë¡ËÅÐ¾ë¤ÎµÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÀ©ºî¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸æ¾ë°õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤ª¤è¤ÓSNSÅù¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·²ÇÏ¸æ¾ë°õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈHP¡§https://gunma-gojyoin.com/
¶ÍÀ¸»Ô´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ ¥·¥ë¥¯¥ë¶ÍÀ¸ instagram¡§https://www.instagram.com/kiryu_tourism_association/
¢£ÅáÃÃÌê¡¦¹©Æ£¾À®»á¤Ë¤è¤ëÅá·õÊÙ¶¯²ñ¤Î»²²Ã·ô
¶ÍÀ¸»Ô¤òµòÅÀ¤ËÅáÃÃÌê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¾À®ÃÃÅá¾ì¡×¤Î¹©Æ£¾À®»á¤¬¹Ö»Õ¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÅá·õÊÙ¶¯²ñ¤Î»²²Ã·ô¤Ç¤¹¡£
ÊÙ¶¯²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸¦Ëá¸å¤ÎÅá·õ¤ò¼ÂºÝ¤Ë´Õ¾Þ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÅáÃÃÌê¤Îµ»½Ñ¤äÅá·õ´Õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹©Æ£»á¤è¤ê²òÀâ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÆüÄø¡§2026Ç¯7·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨»þ´ÖÌ¤Äê
²ñ¾ì¡§¶ÍÀ¸»Ô¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤«¸òÎ®´Û¡×¡Ê¶ÍÀ¸»ÔËÜÄ®°ìÃúÌÜ7ÈÖ4¹æ¡Ë¤òÍ½Äê
¾À®ÃÃÅá¾ì ¹©Æ£¾À® instagram¡§https://www.instagram.com/masashigekudoh/
¾À®ÃÃÅá¾ìHP¡§https://masashigesword.com/
Æü¾ï¤ÎÆ»¶ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤Åá¡×¤òµß¤¤¤¿¤¤¡ª¸Å¤¤Êª¤ò°¦¤¹¤ë¼Ô¤Î»×¤¤¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°È¯µ¯¿Í¡¡Ã¸ÃÝ89¡¡¹â°æÀé·Ã¥³¥á¥ó¥È
Ã¸ÃÝ89Å¹¼ç¡¡¹â°æÀé·Ã
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é»þÂå·à¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¸Å¤¤Æ»¶ñ¤Ë°¦Ãå¤¬¤¢¤êÃ¸ÃÝ89¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿»þÂå·à¤ÎÅá¤Ï¡¢Å·²¼¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¹ñÂçÌ¾¤¬»ý¤ÄÅá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¾¤â¤Ê¤Ï²»Î¤ä²¼µéÉð»Î¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åá¡£º£²ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Åá¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Åá¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡©¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸Å¤¤Æ»¶ñ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¿©´ï¤âÃåÊª¤âÅá¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Åá¤Ï¤½¤ÎÀ¼Á¾å¡¢½ê»ý¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤â¤Î¡£¡ÖÈþ½ÑÅª²ÁÃÍ¤¬Äã¤¯¡¢Çä¤Ã¤Æ¤â¤ª¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê
¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¸½¾õ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅá¤Ï¶ÍÀ¸¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¼«¿È¶ÍÀ¸¤Ë¤ªÅ¹¤ò³«¤¤¤Æ¤«¤é¤³¤Î³¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÍÀ¸¤Ø¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢¶ÍÀ¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥ê¥¿ー¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÍÀ¸¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶ÍÀ¸¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ë¤âÅá·õ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶ÍÀ¸¤È¤¤¤¦³¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Í·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥È¥í»¨²ßÅ¹¡ÖÃ¸ÃÝ89¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2022Ç¯12·î¡¢·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»ÔµÜËÜÄ®¤Ë¤Æ³«¶È¡£¾¼ÏÂ´ü¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¿©´ï¤ä¡¢À¸³è»¨²ß¡¢Æ«´ï¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¥æー¥¹ÃåÊªÅù¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¤ËÃåÊª¤òÃå¤ë¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÃåÊª¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÍÀ¸»Ô¼þÊÕ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ØÃåÊª¤òÃå¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃåÊª¤Î³Ú¤·¤µ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã¸ÃÝ89¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¡Ê°ìÉô¡Ë
¡üGUNMA CRAFT MARKET ¡ß TAKASAKI ANTIQUE FES¡Ê·²ÇÏ¥¯¥é¥Õ¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡ß¹âºê¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ë½ÐÅ¸
¡ü¡ÖÂç¿Í½÷»Ò¤Î¤¿¤á¤ÎViBLiss marche¡×½ÐÅ¸
¡ü¡ÖÃåÊª¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¡ª¸Þ¤Î²ñ¡¡ÃãÅ¦¤ßÂÎ¸³¡×³«ºÅ
¡¡¢¨¡ÖÇßÅÄ¤Õ¤ë¤µ¤È¥»¥ó¥¿ー¡×¼çºÅ¤Î¡Ö¶ÍÀ¸ÇßÅÄÃã¤Î¤ªÃãÅ¦¤ßÂÎ¸³¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§Ã¸ÃÝ89¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ï¥Á¥¯¡Ë
½êºßÃÏ¡§·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»ÔµÜËÜÄ®1-7-18
±Ä¶È»þ´Ö¡§9»þ～18»þ¡¡ÄêµÙÆü¡§¿å¡¦ÌÚ
ÂåÉ½¼Ô¡§¹â°æ Àé·Ã
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://hachiku89.official.ec/
Instagram¡§https://www.instagram.com/89hachikuchie/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/hachiku89retro