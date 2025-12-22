株式会社AtoJ、一般社団法人インパクトスタートアップ協会に正会員として参画

株式会社AtoJ

株式会社AtoJ（本社:大阪市北区、代表取締役CEO:森理俊、代表取締役COO:冨田信雄）は、このたび、一般社団法人インパクトスタートアップ協会（Impact Startup Association、以下「ISA」）に正会員として入会しました。会員企業・団体と協働しながら、インパクトスタートアップ協会が掲げる「社会課題の解決」と「持続可能な成長」を両立させ、ポジティブな影響を社会にもたらすことを目指して活動してまいります。

入会の背景・目的

AtoJは、BtoBにおける少額債権の未回収という課題に対し、オンライン上で合意形成を可能にするプラットフォーム「ワンネゴ（OneNegotiation）」を提供しています。テクノロジーとデザインをコミュニケーションに溶け込ませることで、これまで回収が困難だった未収金の解消や、支払い忘れによる滞留を防ぎ、誰もがスムーズに支払いを行える社会の実現を目指しています。

事業成長と同時に社会に対するポジティブなインパクトを創出し続けるためには、同じ志を持つスタートアップや大企業、行政、金融機関など、多様なステークホルダーとの連携が不可欠であると考えています。

ISAが推進する、インパクトスタートアップ・エコシステムの形成、政策提言やマルチステークホルダーとの協働、インパクト創出に関する知見共有・発信といった取り組みは、AtoJの目指す方向性と高い親和性を持つものであり、今回の入会に至りました。

今後の取り組みについて

AtoJは、ISAの正会員として以下の取り組みに積極的に参画してまいります。- ISAが主導する各種イベント・分科会・勉強会への参加- インパクト創出に関する実践知・事例の共有- 政策提言や社会実装に向けた議論への貢献- 他のインパクトスタートアップや賛同会員との協働機会の創出

これらを通じて、自社の事業成長のみならず、日本におけるインパクトスタートアップ・エコシステム全体の発展に貢献してまいります。

代表コメント

関連リンク- OneNegotiationサービスサイト- - https://service.1nego.jp/- 一般社団法人インパクトスタートアップ協会- - https://impact-startup.or.jp/news/press20251218共同創業者 代表取締役COO 冨田 信雄

共同創業者 代表取締役COO 冨田 信雄

当社は、少額で大量に発生する未払いという課題に対し、テクノロジーとデザインを融合させたODR（Online Dispute Resolution）という新しいソリューションを届けています。未払い問題の多くは、悪意ではなく、人と人とのコミュニケーションの行き違いから生まれます。督促や取り立てしか存在してこなかったこの未解決領域に、双方が納得できる解決を届けていきます。

インパクトスタートアップ協会が掲げる「社会課題の解決」と「持続可能な成長」の両立は、AtoJが目指す“法の安心を世界中の手のひらに”という思想と強く重なります。今回の正会員参画を通じて、同じ志を持つインパクトスタートアップや行政・企業と連携し、より柔らかく対話的な社会の実現に向けた挑戦を加速してまいります。

一般社団法人インパクトスタートアップ協会の概要

名称：一般社団法人インパクトスタートアップ協会（Impact Startup Association）

所在地：東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階

公式サイト：https://impact-startup.or.jp/

会社概要

社名: 株式会社AtoJ

設立: 2020年

代表者: 代表取締役CEO 森 理俊（弁護士） 代表取締役COO 冨田 信雄（弁護士）

所在地: 〒530-0017 大阪市北区角田町8番47号 阪急グランドビル26階

事業内容: オンライン紛争解決プラットフォームの開発・運営

企業理念: "Access to Justice" - 法の安心を世界中の手のひらに

認証: 法務大臣認証 裁判外紛争解決事業者（認証番号176）

サービスサイト: https://service.1nego.jp/



本件に関するお問い合わせ先

株式会社AtoJ 広報担当

Email: info@atoj.jp