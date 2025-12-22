パンチ工業が公式YouTubeチャンネルに決算説明会の動画を公開しました

パンチ工業株式会社

精密金型部品、ファクトリーオートメーション機器及びその周辺部品等の製造・販売を行っているパンチ工業株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：森久保哲司 証券コード：6165）は、企業公式YouTubeチャンネルにて決算説明会の動画を公開しましたことをお知らせいたします。

11月21日（金）に行われた決算説明会の内容を、決算説明部分と長期ビジョン「Vision60」概要・中期経営計画骨子説明部分の２つに分けたものです。決算説明会動画の社外公開は当社初の試みとなっています。

ぜひご覧ください。

公式YouTubeチャンネルはこちら :https://www.youtube.com/@punchindustry_official

本説明会の資料：https://www.punch.co.jp/news/upload/20251121_gaiyou.pdf

パンチ工業 IRサイト：https://www.punch.co.jp/ir/

■2025年11月21日 決算説明会について

機関投資家向けにオンラインにて行った本説明会では、代表取締役の森久保、財務経理部門を管掌する執行役員の片村知己が登壇し、2026年３月期第２四半期の決算概要をはじめ、2026～2028年度を計画期間とする中期経営計画「バリュークリエーション（以下、ＶＣ）28」の骨子などについても説明を行いました。

参加された方からは、業績予想の上方修正についての詳細や、中国事業についての見通し、2025年５月に公表した長期ビジョン「Vision60」で掲げた「脱・金型部品依存」についての今後の方向性などについてご質問をいただきました。

■動画１. 決算説明

決算ハイライトをはじめ、地域別・業種別売上高やその推移、財務状況などの情報をまとめています。また、第２四半期決算を受け今期業績予想を上方修正しましたので、その内容もご説明しています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=006J21_NAfw ]

■動画２. 長期ビジョン「Vision60」および中期経営計画の骨子

パンチグループは、2025年５月に初の長期ビジョンとなる「Vision60」を策定しました。これは、創業50周年を迎えたパンチグループが次の60周年に向け、企業としての「ありたい姿」を掲げたものです。

この「Vision60」概要のご説明と、2026～2028年度を計画期間とする次期中期経営計画「ＶＣ28」の骨子についてもご紹介しています。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=45CvSh_UnQE ]

■個人投資家の皆様へ

IRサイトに資料を掲載しています。また、株主様や、株式購入を検討中の投資家の方にご覧いただきたい情報をまとめた「個人投資家の皆さまへ」ページも設けていますので、ぜひご覧ください。

お問い合わせがございましたら、本件お問い合わせ先までご連絡ください。

パンチ工業 IRサイト https://www.punch.co.jp/ir/

「個人投資家の皆さまへ」 https://www.punch.co.jp/ir/individual.html

■機関投資家の皆様へ

１on１ミーティング（個別取材）も受け付けています。

今回の決算説明会動画および企業Webサイトで公開している決算説明資料等にご質問がある、より詳細に事業の状況や今後の見通しについて知りたい場合は、本件お問い合わせ先までご連絡ください。

【パンチ工業株式会社 会社概要】

パンチ工業は、精密金型部品、自動化装置及びその周辺部品等の製造・販売を行っています。金型部品とは、自動車やスマートフォンなどの製品を速く、均一に、たくさん生産するために必要な「金型」という装置に組み込まれる部品のことをいい、現代の豊かな生活を見えないところで支えています。パンチ工業は精密な金属加工技術に高い評価をいただいており、特注金型部品では世界シェア１位（当社推計）となっています。

また、製造現場を自動化する「ファクトリーオートメーション（FA）」分野にも注力しており、金型部品事業で培った高い技術力を生かしつつ、着実に実績を伸ばしています。

パンチグループのパーパスである「ものづくりによる信頼、真摯な技術、自由な創造力で、次世代の豊かな未来をカタチづくる」のもと、今後も世界のものづくりを縁の下で支えてまいります。

社名：パンチ工業株式会社

代表：代表取締役/社長執行役員 森久保 哲司

所在地：東京都品川区南大井6丁目22番7号 大森ベルポートＥ館5階

上場：東京証券取引所 スタンダード市場（6165）

創業：1975年

売上高：408億円（連結・2025年３月期）

従業員：3,463名(連結・2025年３月末)

企業サイト：https://www.punch.co.jp/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@punchindustry_official

事業内容：金型部品、自動化装置及びその周辺部品、特注機械部品等の製造・販売

社名に込められた意味：

創業の製品であるプリント基板用穴あけパンチの「パンチ」と、活力にあふれた「パンチ」の効いた会社という意味が込められています。

会社ロゴマークに込められた意味：

ゲンコツマークは「商品である金型用パンチ／ピンと企業としての勢い」、斜線は「稲妻のごとく業界に新風を送らんとする」意気込みを表現しています。

