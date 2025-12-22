不動産SaaSは「利用する」から「任せる」へ。「いえらぶAIエージェント」を提供開始｜いえらぶCLOUD

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、不動産実務を自律的に遂行する「いえらぶAIエージェント」の提供を開始します。

■ 提供開始の背景：SaaSは「利用する」から「指示する・任せる」へ

不動産業界では、少子高齢化による人手不足が年々深刻化しており、多くの企業で「追客や事務作業に追われ、コア業務（接客・商談）に集中できない」という課題を抱えています。これまでの業務システム（SaaS）は、業務効率化のために人が複雑な機能を「使いこなす・利用する」必要がありました。しかし、現場のリソースが限られる中、ツールの習熟に時間を割くことは困難です。

いえらぶGROUPは、この課題を根本解決するために、システムを「利用する」対象から、目的を「指示する」だけで自律的に動くパートナーへと進化させます。「反響来たらすぐに来店を促進して」「この条件で物件を提案して」と指示を出すだけで、AIが自ら考え、タスクを完遂する。そんな「人に代わる労働力」を提供することで、人はシステム操作から解放され、より創造的な業務や対人コミュニケーションに注力できるようになります。

■ 「いえらぶAIエージェント」の特長

1.「点」ではなく「線」で業務を完遂

単なる文章作成やデータ入力といった「点」のタスクだけでなく、「顧客へのヒアリング→物件提案→内見日程の調整→予約確定」といった一連の業務フロー（線）を、AIが自律的に判断して遂行します。

2.不動産実務に特化した学習済みモデル

専門用語の理解はもちろん、お客様の温度感に応じたコミュニケーションや、繁忙期特有のスピード対応など、不動産の現場で求められる振る舞いを学習済みです。導入したその日から「即戦力」として稼働します。

3.人とAIのシームレスな協働

AIが対応した履歴はすべてクラウド上で可視化されます。契約に関わる重要な局面や、複雑な相談が必要な場面では、スムーズに人間のスタッフへバトンタッチすることが可能です。

■ 今後の展望

「らくらくCRM AI」のLINE連携を皮切りに、今後さまざまな不動産会社の各部門で活躍する専門エージェントを順次リリース予定です。

いえらぶGROUPは、AIエージェントと人が共存し、誰もが快適に働ける「未来の不動産会社」の業務モデルを構築してまいります。

■「いえらぶCLOUD」とは

「いえらぶCLOUD」は賃貸・売買・管理すべてに対応したオールインワンの不動産業務支援システムです。毎週行われるアップデートの速さや、幅広い業務を一気通貫でオンライン化できる点が支持されており、全国の不動産会社17,000社以上で導入されています。

サービスサイト：https://ielove-cloud.jp/

■ いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点から、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

