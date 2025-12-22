世界最大級のテック系展示会「CES2026」日本パビリオンCES2026「JAPAN TECH」出展企業 総勢37社が決定！

写真拡大 (全2枚)

株式会社クリエイティヴ・ヴィジョン

株式会社クリエイティヴ・ヴィジョン(本社：大阪府大阪市 代表取締役：加藤 浄海)が、大阪商工会議所(所在地：大阪府大阪市)共催の下、日本パビリオンとして企画・運営する「Japan Tech Project」が2026年1月6日～9日、米国・ラスベガスで開催のCES2026へ今年も出展いたします ！




JAPAN TECH 01&02

展示会名　：CES2026


展示会会期：2026年1月6日から9日(米国西部時間)


(1) 会場名：Venetian Expo, Hall G


出展社名　　　　　　　　　　　 ：Japan Tech Project


ブース番号 　　　　　　　　　　 ：61415 (Eureka Park)


ブース内イベント Let's Talk Over a Beer：2026年1月7日(水)16:00開始


(2) 会場名：Venetian Expo, Halls A-D


出展社名　　　　　　　　　　　 ：Japan Tech Project


ブース番号　　　　　　　　　　 ：50339 (Global Pavilion)


ブース内イベント All You Can Meet ：2026年1月6日(火)16:00開始




Let's Talk Over a Beer & All You Can Meet

各ブース内では初日と2日目にミートアップイベントのお時間もご用意しています。本イベントは招待制ですが、メディアのIDを示していただくか、フライヤーをご持参いただければ参加可能です。


クラフトビール(無料)を片手に、日本が誇る最先端のテクノロジーを体験し、出展各社のスタッフとカジュアルに歓談いただける絶好の機会です。


■『CES2026 日本パビリオン「JAPAN TECH」ユーレカパーク出展企業』


◇ UT Innovation Lab (Brought to CES by Suntory)


◇ Thinca Vision


◇ Ultraclear Mobility


◇ SPACEONE Fukushima (Brought to CES by Fukushima Prefecture)


◇ Okuma Tech (Brought to CES by Fukushima Prefecture)


◇ Living Robot Lab (Brought to CES by Fukushima Prefecture)


◇ PARKS-KYUTECH, OIST


◇ Greater Tokyo Innovation Ecosystem(GTIE)


◇ GTIE - Institute of Science Tokyo


◇ GTIE - University of Tsukuba


◇ Integrated Electron Source (IES)


◇ Carbo-E


◇ Lightblue X


◇ Messay Technology by Nissin Denki Kohsaku


◇ Garage Labo


◇ WEM Brand-Protect tech


◇ REDCLIFF Drone Show


◇ Poketomo Tech - Powered by Sharp


◇ FYF Corp.


◇ Materialgate Inc. (Brought to CES by Osaka Chamber of Commerce)


◇ Acompany Innovations


◇ OPSODIS powered by KAJIMA


◇ toraru co., ltd.




■『CES2026 日本パビリオン「JAPAN TECH」グローバルパビリオン出展企業』


◇ RISO KAGAKU CORPORATION


◇ Tokyo Broadcasting System Television, Inc.


◇ Uzabase USA, Inc.


◇ Daiya Industry Co., Ltd.


◇ NTT Integration powered by Nutrix


◇ NewsedTech Co., Ltd.


◇ Tokyo Metropolitan Government


◇ CalTa Inc.


◇ CITIZEN WATCH CO., LTD


◇ Kao Corporation


◇ Mitsui Fudosan Co., Ltd.


　 MUFG Bank, Ltd.


◇ COLDRAW Inc.


◇ Kinish Inc.


◇ Kawada technologies, Inc.




■JAPAN TECH


Japan Tech Projectは「世界最大級のテック系展示会CESへの日本企業の出展障壁を下げること」を目的にクリエイティヴ・ヴィジョンが2018年に立ち上げたプロジェクトです。発足以来CES史上初のジャパン・パビリオンとして2025年まで毎年多くの日本企業の出展サポートを行ってきました。


CES2026ではユーレカパークに加えて、Venetian Expo2Fのグローバルパビリオン(Venetian Expo, Halls A-D ブース#50339)へも2つめの日本パビリオンを設置して、2箇所での出展をいたします。


主催： 株式会社クリエイティヴ・ヴィジョン


共催： 大阪商工会議所


URL ： https://ces-japantech.jp/



■会社概要


名称　　　： 株式会社クリエイティヴ・ヴィジョン


本社所在地： 大阪市西区江之子島1-7-3 奥内阿波座駅前ビル1103


設立　　　： 2013年


代表者　　： 代表取締役　加藤 浄海


URL　　　： https://www.creativevisionworld.com/


【本件に関するお問い合わせ先】


Japan Tech Project運営事務局


TEL　： 06-6445-5522


FAX　： 06-6445-5523


E-mail： exhibit@ces-japantech.jp