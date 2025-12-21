【支援実績】ショクサイ株式会社の支援により、多忙な経営者の対談連載が第41回に到達。TA分析を活用した最新マネジメント記事を公開

ショクサイ株式会社

ウェビナー運用代行およびコンサルティング事業を展開するショクサイ株式会社（代表取締役：辻本 大樹）は、弊社が記事制作を支援している「ideal」の対談連載記事が第41回を迎え、最新記事『どうしてる！？さらなる”自己理解と他者理解”』を公開したことをお知らせいたします。

本件は、多くの企業が課題を抱える「Webメディアの継続的な更新」に対し、弊社独自の「制作工程アウトソーシング」を導入することで、多忙な経営者の負担を極限まで減らしながら長期連載を実現した支援事例となります。

■最新公開記事（第41回）の内容

今回制作・公開した第41回のテーマは、「交流分析（TA）」をどのように組織マネジメントに活用するかです。心理学を活用したコンサルティングに従事するideal代表・清澤様とサポーターMichie様の対談形式で、スタッフの個性や思考、行動の特徴に合わせた指導法や活用方法を解説する内容となっています。その他にも、組織の悩みに合わせて、現状の課題を把握するための「オリジナル診断シート」もダウンロードができます。

■継続の秘訣は「制作工程のアウトソーシング」

情報発信は企業のブランディングに不可欠ですが、「執筆する時間がない」「話すのは得意だが、文章にまとめるのが大変」「入稿作業が手間で更新が止まってしまう」といった課題が多く見受けられます。

ideal様におきましても、本業である「ブランドづくり支援」に集中していただくため、弊社がメディア運営の制作パートナーとして参画いたしました。対談内容の素材を基に、「読みやすく魅力的な記事への執筆（編集）」から「Web入稿・導線設計」までを弊社が担当することで、クオリティを維持しながら41回という長期連載を実現しています。通常、継続が困難とされる多忙な経営者の対談連載において、クオリティを維持しながら41回もの長期連載を実現した点は、オウンドメディア運用に悩む多くの企業様にとって再現性の高いモデルケースとなると考え、本実績を公開いたしました。

弊社では、ウェビナー運用代行「まるごとウェビナーサービス」に加え、こうした「対談記事制作・入稿代行」も承っております。「インタビューした内容を記事にしてほしい」といったご要望に対し、制作から公開までワンストップで対応可能です。継続的な発信でお困りの企業様は、ぜひご相談ください。

会社概要

・会社名：ショクサイ株式会社

・設立：2025年3月

・所在地：大阪府八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所2F インキュベートルーム

・事業内容：ウェビナー運用代行・コンサルティング

・代表者：代表取締役 辻本 大樹

・Webサイト：https://owned-media-club.com

・YouTube：https://www.youtube.com/@seminar.event.gengoka

・書籍：『顧客獲得型オンラインセミナーのやり方：専門性と人柄で仕事を受注するセミナーの技術（辻本 大樹・著）』

