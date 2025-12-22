鉄道技術展2025 出展報告：未来の鉄道を担う最新技術を紹介

株式会社レンタルのニッケン

2025年12月22日

株式会社レンタルのニッケン

株式会社レンタルのニッケン（本社：東京都港区、社長：齊藤良幸）は、2025年11月26日（水）～29日（土）まで、幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区）で開催された

「第9回鉄道技術展2025 Mass-Trans Innovation Japan2025」に出展いたしました。

当社ブースでは、「環境・省エネ・効率化」をテーマに、 現場の課題解決に貢献する製品・サービスとして、自社開発の軌陸車では初となる完全オートマチック車両、「鉄道用3t平ボディ標準キャブパワーゲートAT車」や、電動パワーユニットを搭載し、バッテリー交換式へと一新した、「鉄道用トンネル点検Xリフト交換式バッテリータイプ」、導入以来、好評を博している現場の業務効率化を実現した「オンラインレンタル」、更に新たにグループに加わった計測ネットサービスから、「トラックステーション3」などを出展いたしました。

第9回鉄道技術展【出展商品一覧】｜建機レンタル｜レンタルのニッケン(https://www.rental.co.jp/product/railway/)

◆当日の当社ブースの様子◆

会期中は、当社ブースに非常に多くのお客様にご来場いただき、誠にありがとうございました。ここに改めて深く感謝申し上げます。

レンタルのニッケンは、今後も「お客様の困った」に耳を傾け、レンタル事業を通じ、安心・安全を提供し、地域社会への貢献と、環境対策に率先して取り組んでまいります。