2026年干支うま×サンリオキャラクターズのオリジナルアートを使用した『サンリオキャラクターズ　しゅがふわ かる～せる』を12月26日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、オリジナルアートを使用した『サンリオキャラクターズ　しゅがふわ かる～せる』の当社限定プライズゲーム用景品５アイテムを、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設において12月26日（金）より順次展開いたします。


◆展開店舗一覧・詳細はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#sanrio2512(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#sanrio2512)



限定プライズゲーム用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xで「しゅがふわ かる～せる　メリーゴーランド風クッション」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。



“うま”をモチーフにしたメリーゴーラウンドデザインがかわいい『サンリオキャラクターズ』のプライズが登場！


来年2026年の干支の「午」をモチーフにした、株式会社サンリオのキャラクター「マイメロディ」、「クロミ」、「シナモロール」、「はなまるおばけ」、「ポムポムプリン」のオリジナルアートを使用したプライズが登場。メリーゴーラウンドデザインで、キュートなうまの衣装をまとったキャラクターたちの「ちいさなペアぬいぐるみ」、「オーロラアクリルチャーム」、「ぬいぐるみスリッパ」、「保冷バッグ」、「ふたつきタンブラー」の５アイテム全26種類を展開いたします。



「サンリオキャラクターズ　しゅがふわ かる～せる」プライズゲーム用景品　概要

景品：


サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる　ちいさなペアぬいぐるみ　全５種、オーロラアクリルチャーム　全15種、ぬいぐるみスリッパ　全２種、保冷バッグ　全２種、ふたつきタンブラー　全２種



展開期間：


2025年12月26日(金) ～ 無くなり次第終了



店舗：


モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、 PRIZE SPOT PALO（プライズ　スポット　パロ）、クレーン横丁



「サンリオキャラクターズ　しゅがふわ かる～せる」 プライズゲーム用景品





サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる　ちいさなペアぬいぐるみ　全５種


たて約13cm


うまをモチーフにした、メリーゴーラウンドデザインのマイメロディ、クロミ、シナモロール、はなまるおばけ、ポムポムプリンのかわいいペアぬいぐるみ。





サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる　オーロラアクリルチャーム　全15種


たて約８cm


うまをモチーフにした、メリーゴーラウンドデザインのマイメロディ、クロミ、シナモロール、はなまるおばけ、ポムポムプリンのアクリルチャーム。





サンリオキャラクターズ　しゅがふわ かる～せる　ぬいぐるみスリッパ 全２種


奥行約25cm


かわいい“うま”の衣装をまとったマイメロディ、クロミのぬいぐるみスリッパ。





サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる　保冷バッグ　全２種


たて約29cm×よこ約43cm


うまをモチーフにした、メリーゴーラウンドデザインのオリジナルアートを使用したかわいい保冷バッグ。





サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる　ふたつきタンブラー　全２種


たて約16cm


うまをモチーフにした、メリーゴーラウンドデザインのオリジナルアートを使用した持ち運びにも便利なふたつきのタンブラー。



「しゅがふわ かる～せる　メリーゴーランド風クッション」が当たるSNSキャンペーンを開催！




限定プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xでは、「しゅがふわ かる～せる　メリーゴーランド風クッション」が抽選で３名さまに当たるSNSキャンペーンを開催いたします。


詳細は公式アカウントをご確認ください。



応募方法：下記の方法でご応募ください。


モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト


応募期間：


2025年12月22日(月) 17：30 ~ 2026年１月４日(日) 23：59


モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of



オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは


オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。


（一部セット発送対象景品は除く）


新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！



公式サイト：https://www.molly.online/


モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/


モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of


モーリーオンラインお友だち登録はこちら：https://lin.ee/mKiwcMd



(C)2025 SANRIO CO.,LTD APPROVAL NO.660101



※画像はイメージです。　


※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。


※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。


※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。


※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。