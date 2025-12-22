2026年干支うま×サンリオキャラクターズのオリジナルアートを使用した『サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる』を12月26日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始
株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、オリジナルアートを使用した『サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる』の当社限定プライズゲーム用景品５アイテムを、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設において12月26日（金）より順次展開いたします。
◆展開店舗一覧・詳細はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#sanrio2512(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#sanrio2512)
限定プライズゲーム用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xで「しゅがふわ かる～せる メリーゴーランド風クッション」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。
“うま”をモチーフにしたメリーゴーラウンドデザインがかわいい『サンリオキャラクターズ』のプライズが登場！
来年2026年の干支の「午」をモチーフにした、株式会社サンリオのキャラクター「マイメロディ」、「クロミ」、「シナモロール」、「はなまるおばけ」、「ポムポムプリン」のオリジナルアートを使用したプライズが登場。メリーゴーラウンドデザインで、キュートなうまの衣装をまとったキャラクターたちの「ちいさなペアぬいぐるみ」、「オーロラアクリルチャーム」、「ぬいぐるみスリッパ」、「保冷バッグ」、「ふたつきタンブラー」の５アイテム全26種類を展開いたします。
「サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる」プライズゲーム用景品 概要
景品：
サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる ちいさなペアぬいぐるみ 全５種、オーロラアクリルチャーム 全15種、ぬいぐるみスリッパ 全２種、保冷バッグ 全２種、ふたつきタンブラー 全２種
展開期間：
2025年12月26日(金) ～ 無くなり次第終了
店舗：
モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、 PRIZE SPOT PALO（プライズ スポット パロ）、クレーン横丁
「サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる」 プライズゲーム用景品
サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる ちいさなペアぬいぐるみ 全５種
たて約13cm
うまをモチーフにした、メリーゴーラウンドデザインのマイメロディ、クロミ、シナモロール、はなまるおばけ、ポムポムプリンのかわいいペアぬいぐるみ。
サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる オーロラアクリルチャーム 全15種
たて約８cm
うまをモチーフにした、メリーゴーラウンドデザインのマイメロディ、クロミ、シナモロール、はなまるおばけ、ポムポムプリンのアクリルチャーム。
サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる ぬいぐるみスリッパ 全２種
奥行約25cm
かわいい“うま”の衣装をまとったマイメロディ、クロミのぬいぐるみスリッパ。
サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる 保冷バッグ 全２種
たて約29cm×よこ約43cm
うまをモチーフにした、メリーゴーラウンドデザインのオリジナルアートを使用したかわいい保冷バッグ。
サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる ふたつきタンブラー 全２種
たて約16cm
うまをモチーフにした、メリーゴーラウンドデザインのオリジナルアートを使用した持ち運びにも便利なふたつきのタンブラー。
「しゅがふわ かる～せる メリーゴーランド風クッション」が当たるSNSキャンペーンを開催！
限定プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xでは、「しゅがふわ かる～せる メリーゴーランド風クッション」が抽選で３名さまに当たるSNSキャンペーンを開催いたします。
詳細は公式アカウントをご確認ください。
応募方法：下記の方法でご応募ください。
モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト
応募期間：
2025年12月22日(月) 17：30 ~ 2026年１月４日(日) 23：59
モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of
オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは
オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。
（一部セット発送対象景品は除く）
新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！
公式サイト：https://www.molly.online/
モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/
モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of
モーリーオンラインお友だち登録はこちら：https://lin.ee/mKiwcMd
(C)2025 SANRIO CO.,LTD APPROVAL NO.660101
※画像はイメージです。
※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。
※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。
※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。
※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。