2026年干支うま×サンリオキャラクターズのオリジナルアートを使用した『サンリオキャラクターズ　しゅがふわ かる～せる』を12月26日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、オリジナルアートを使用した『サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる』の当社限定プライズゲーム用景品５アイテムを、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設において12月26日（金）より順次展開いたします。

◆展開店舗一覧・詳細はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#sanrio2512(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#sanrio2512)

限定プライズゲーム用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xで「しゅがふわ かる～せる メリーゴーランド風クッション」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

“うま”をモチーフにしたメリーゴーラウンドデザインがかわいい『サンリオキャラクターズ』のプライズが登場！

来年2026年の干支の「午」をモチーフにした、株式会社サンリオのキャラクター「マイメロディ」、「クロミ」、「シナモロール」、「はなまるおばけ」、「ポムポムプリン」のオリジナルアートを使用したプライズが登場。メリーゴーラウンドデザインで、キュートなうまの衣装をまとったキャラクターたちの「ちいさなペアぬいぐるみ」、「オーロラアクリルチャーム」、「ぬいぐるみスリッパ」、「保冷バッグ」、「ふたつきタンブラー」の５アイテム全26種類を展開いたします。

「サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる」プライズゲーム用景品 概要

景品：

サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる ちいさなペアぬいぐるみ 全５種、オーロラアクリルチャーム 全15種、ぬいぐるみスリッパ 全２種、保冷バッグ 全２種、ふたつきタンブラー 全２種

展開期間：

2025年12月26日(金) ～ 無くなり次第終了

店舗：

モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、 PRIZE SPOT PALO（プライズ スポット パロ）、クレーン横丁

「サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる」 プライズゲーム用景品

サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる ちいさなペアぬいぐるみ 全５種

たて約13cm

うまをモチーフにした、メリーゴーラウンドデザインのマイメロディ、クロミ、シナモロール、はなまるおばけ、ポムポムプリンのかわいいペアぬいぐるみ。

サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる オーロラアクリルチャーム 全15種

たて約８cm

うまをモチーフにした、メリーゴーラウンドデザインのマイメロディ、クロミ、シナモロール、はなまるおばけ、ポムポムプリンのアクリルチャーム。

サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる ぬいぐるみスリッパ 全２種

奥行約25cm

かわいい“うま”の衣装をまとったマイメロディ、クロミのぬいぐるみスリッパ。

サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる 保冷バッグ 全２種

たて約29cm×よこ約43cm

うまをモチーフにした、メリーゴーラウンドデザインのオリジナルアートを使用したかわいい保冷バッグ。

サンリオキャラクターズ しゅがふわ かる～せる ふたつきタンブラー 全２種

たて約16cm

うまをモチーフにした、メリーゴーラウンドデザインのオリジナルアートを使用した持ち運びにも便利なふたつきのタンブラー。

「しゅがふわ かる～せる メリーゴーランド風クッション」が当たるSNSキャンペーンを開催！

限定プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xでは、「しゅがふわ かる～せる メリーゴーランド風クッション」が抽選で３名さまに当たるSNSキャンペーンを開催いたします。

詳細は公式アカウントをご確認ください。

応募方法：下記の方法でご応募ください。

モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト

応募期間：

2025年12月22日(月) 17：30 ~ 2026年１月４日(日) 23：59

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。

（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

モーリーオンラインお友だち登録はこちら：https://lin.ee/mKiwcMd

(C)2025 SANRIO CO.,LTD APPROVAL NO.660101

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。