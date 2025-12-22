ゲレンデ直行が嬉しい！無料送迎バス&リフト券付きのスキーヤー＆スノーボーダー向けオールインクルーシブプランを販売開始【メルキュール鳥取大山リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

日本海と大山の雄大な自然に囲まれたリゾートホテル「メルキュール鳥取大山リゾート＆スパ」（所在地：鳥取県西伯郡伯耆町／総支配人：大城 将也）は、スキーやスノーボードを楽しむお客様の滞在をサポートする冬季限定宿泊プランを販売します。鳥取県大山のスキー場「だいせんホワイトリゾート」のリフト券が含まれたプランで、ホテルとスキー場間の無料送迎をはじめ、滑走後のケアに嬉しい足湯器やブーツドライヤーの貸出サービスも用意。また、冬の味覚・ベニズワイガニの食べ放題、地元の酒蔵から厳選した銘酒の燗酒や温泉などをオールインクルーシブで満喫できる充実の内容です。

プラン企画の背景

鳥取県は、日本海側の気候の影響で冬季の降雪量が多く、西日本でも屈指の寒冷地となるエリアです。日本海に近く、高くそびえる標高1,709mの大山は、大陸からの北西の季節風を受け、安定した積雪量と良質な雪質によって冬のレジャー環境が整っています。大山山麓に位置する当ホテルでは、この豊かな自然環境を最大限に活かし、スノーボードやスキーを楽しむお客様の滞在をサポートする特別プランを企画しました。ゲレンデへの無料送迎やリフト券付きでスムーズに滑走を楽しむ他にも、地元食材を使ったビュッフェ、ラウンジサービス、温泉をオールインクルーシブで堪能し、内側からリフレッシュ。翌日も万全のコンディションで、アクティビティや旅を楽しめる冬の滞在を提案します。

「スキーヤー&スノーボーダー向けオールインクルーシブプラン」概要

【提供期間】2026年1月5日（月）～2026年2月28日（土）

【除外日】2026年1月13日（火）

【料金】オールインクルーシブ1泊 22,800円～（2名1室利用時・1名あたり・税・サ込）

【詳細・予約】https://mercure-tottoridaisen-resortandspa.jp/plan/2026ski/

【備考】交通状況や天候などにより無料送迎バスの運行が遅延、または中止となる場合がございます。

ダイヤ等は都合により予告なく変更する場合がございます。

スキーヤー&スノーボーダー向けオールインクルーシブプランのポイント

1 ゲレンデ直行が嬉しい！無料送迎サービス

ホテルと鳥取県大山のスキー場「だいせんホワイトリゾート」間を結ぶ無料送迎サービスを利用できます。朝はホテルからゲレンデへ直行し、雪山を存分に楽しめるスケジュールを用意。帰りは2つの時間帯で運行しており、ゲレンデでの過ごし方や滑走後の予定に合わせてホテルへ戻ることができます。天候が変わりやすい冬の山間部でも安全に移動でき、車を使用しないお客様にも安心のサービスです。重い板を持っての移動や道路状況が不安定な雪道運転の心配もなく、スムーズに雪遊びを満喫できます。

【無料送迎バス運行スケジュール】

・ホテル発→だいせんホワイトリゾート（大山スキー場）（所要時間：約20分）

8:30

・だいせんホワイトリゾート（大山スキー場）→ホテル行き（所要時間：約20分）

14:00、16:00

2 リフト券付きでスムーズにゲレンデへ

だいせんホワイトリゾートで利用できるリフト券がプランに含まれており、到着後すぐに滑走をスタートできます。現地で購入する手間が発生しないため、混雑しやすい時間帯でもスムーズにゲレンデへ向かえる点が魅力です。初めて訪れるお客様でもわかりやすく、旅行中の時間を有効に使いたい方にはぴったりの特典です。多様なレベルのコースを備えたスキー場で、思い思いのスタイルで快適に滑走を楽しむことができます。

3 スキーヤー・スノーボーダーの快適な滞在をサポートするサービス

マイスキー・マイボードをお持ちのお客様は、館内の専用ラックまたはロッカースペースで安心して保管できます。また、滑走後に利用できるサービスとして、ブーツドライヤーや足元を温める足湯器をフロントにて無料で貸し出します。濡れたブーツをしっかり乾燥させ、雪山で冷えた足先を温めて疲れを軽減することで、翌日も万全のコンディションで滑走を楽しめます。

4 身も心も温まる、オールインクルーシブステイ

ホテル到着後は、ウェルカムドリンクとして提供する山陰特産のしじみ出汁でほっと一息ついたら、露天風呂で大山温泉の湯をゆったりと堪能するのがおすすめです。筋肉疲労に対する適応症も認められている泉質で、雪山で冷えた身体を心地よく癒やします。サウナや水風呂も備えており、滞在中のリフレッシュに最適です。湯上がりには温泉ラウンジで甘酒を用意しており、温まった身体をそのままいたわる特別なひとときを過ごせます。

当プラン販売期間中は、夕食でベニズワイガニを食べ放題で堪能できます。またベニズワイガニの身をカニロブスタークリームパスタにトッピングするなど、アレンジメニューにトライするのも、ビュッフェならではの楽しみ方です。そして一日の締めくくりには、大山の景色を望む最上階のラウンジで、地酒の熱燗や温かいドリンクを楽しみ、翌日のスノーアクティビティへ向けて心身ともに整うオールインクルーシブステイを提供します。

【2026年1月5日、JR米子駅とホテル間の無料送迎がスタート】

予約不要で利用できる、JR米子駅とホテル間の無料送迎バスの運行を開始します。米子鬼太郎空港からJR米子駅までは、連絡バスや電車を利用して約30分でアクセス可能です。飛行機で訪れる場合も、米子鬼太郎空港からJR米子駅を経由し、ホテルまでスムーズに移動できます。また、県内をはじめ、近隣エリアから訪れる場合でも、普段はマイカーを利用する方が、「冬場の運転は不安」という時に、気軽に安全に利用できます。

・JR米子駅→ホテル（所要時間：約30分） ・ホテル→JR米子駅（所要時間：約30分）

9:50、15:00、17:00 9:20、10:30、14:20、16:20

【詳細】https://mercure-tottoridaisen-resortandspa.jp/sightseeing/bus/

だいせんホワイトリゾートについて

4つのエリア9コースを持つスノーリゾート。リフトから降り、見下ろす斜面の奥にはパノラマの日本海が広がることから “海の見えるゲレンデ” としても有名です。絶景の中で滑走を楽しむことができ、雪量の多さと良質な雪質が特徴。キッズパークやスキー教室などもあり、初級から上級まで多彩なコースを備え、子ども連れから本格的に滑走を楽しみたい方まで幅広く人気を集めています。

住所：鳥取県西伯郡大山町大山96

URL：https://www.daisen-resort.jp/

メルキュール鳥取大山リゾート＆スパについて

雄大な自然の中に佇むリゾートホテル信楽焼の壺湯で楽しむ、大山温泉和洋の豊富なメニューをビュッフェで

「メルキュール鳥取大山リゾート＆スパ」 は霊峰・大山山麓に立つリゾートホテルです。雄大な大山を間近に眺め、遠くに日本海を望む豊かな自然、風情あふれる温泉露天風呂、朝夕のビュッフェやラウンジでのアルコールを含むオールインクルーシブのおもてなしで、お客様を非日常のひとときへと誘います。「Local Inspired Hotel～ローカルインスピレーションから生みだされるホテル～」というコンセプトの通り、食やアクティビティを通じて鳥取、大山の魅力を感じる、新しい旅のスタイルを提案します。

【所在地】〒689-4108 鳥取県西伯郡伯耆町丸山字中祖1647-13

【TEL】 03-6627-4692（予約センター）

【料金】 オールインクルーシブ1泊 18,500円～（2名1室1名あたり、税・サ込）

※一部のドリンク、アクティビティなどは有料。ランチの提供はございません。

【アクセス】米子空港から車で約45分、JR米子駅から車で約30分

【公式サイト】https://mercure-tottoridaisen-resortandspa.jp

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りを提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、70か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,600以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,600を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細についてはhttps://group.accor.comをご覧ください。

