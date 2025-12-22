産業用製品検索サイト「メトリー」、「建設技術フェア2025 in 中部」「中部ライフガードTEC2025」開催にあわせ、月間96万人が利用するあおなみ線車内ジャック広告を実施

ZAZA株式会社

ZAZA株式会社（代表取締役：永津 豪、所在地：愛知県名古屋市）が運営する産業用製品検索サービス「Metoree（メトリー）」（https://metoree.com/(https://metoree.com/)）は、2025年12月1日より「建設技術フェア2025 in 中部」「中部ライフガードTEC2025」の開催にあわせ、名古屋駅と会場を結ぶ主要路線、あおなみ線の車内ジャック広告を実施しております。本施策により、展示会来場者をはじめとする幅広い層へのブランド認知向上を図ります。

◼︎広告展開の背景

2025年12月1日より1か月間、「建設技術フェア2025 in 中部」と「中部ライフガードTEC2025」の開催にあわせ、名古屋駅と会場のポートメッセなごやを結ぶ主要路線のあおなみ線にて、車内ジャック広告を実施しております。

今回の両展示会は、製造業・建設業・防災技術に関わる多くの技術者やビジネスパーソンが来場する中部エリア有数の専門展示会です。本施策では、展示会来場者が集中して利用するあおなみ線の路線特性を活かし、展示会動線上での広告接触機会を最大化することで、効果的なブランド認知の向上を図っています。今後も全国各地で開催される展示会にあわせて広告展開をさらに拡大していく予定です。

現在も掲出を継続しており、展示会開催期間中のみならず前後の期間においても、月間96万人のあおなみ線利用者に向けて、継続的にメトリーの魅力を訴求していきます。

今回の車内ジャック広告では、「産業用製品を探すなら」というキャッチフレーズとともに豊富な製品数を視覚的に訴求することで、メトリーの利便性と信頼性をわかりやすく伝えています。

■広告掲出概要

・広告概要：あおなみ線車内ジャック広告

・掲出期間：2025年12月1日～12月31日

・掲出箇所：車両内の全ての中吊り広告、ドア横広告

■メトリーについて

メトリーは、日本最大級の産業用製品検索サービスです。エンジニアや研究者、購買担当者向けに計測器、加工・工作機器、電子部品、試験機、梱包材等の産業用製品カテゴリで、メーカー・代理店など80,000社以上の情報を提供しています。現在、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語の5つの主要言語に対応し、産業の課題解決・未来づくりに貢献しています。

当社は今後も、メトリーを通じて様々な産業用製品メーカーのオンラインマーケティングを支援し、製造業界におけるデジタルトランスフォーメーションを促進してまいります。

■ZAZA株式会社 会社概要

ZAZA株式会社は、「未来を実装する。」をミッションに、21世紀を代表するBtoBのマーケットプレイスの実現を目指しています。デジタル化が遅れていたBtoBの取引に革新をもたらし、業界全体の課題解決と価値創造に挑戦します。

会社名 ：ZAZA株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21F

代表者 ：代表取締役 永津豪

設立 ：2017年7月4日

事業内容：製造業向けDXプラットフォーム「メトリー」の運営、旅行プラットフォーム事業「airKitchen」の運営

所属団体：新経済連盟、日本航空宇宙学会、日本熱測定学会、応用物理学会、日本流体力学会、計測自動制御学会、レーザー加工学会

会社HP ：https://zazainc.co.jp/

『Metoree（メトリー）』ホームページ：https://metoree.com/

『airKitchen（エアキッチン）』ホームページ：https://airkitchen.me/

公式SNS

・X：https://x.com/metoree55

・Instagram：https://www.instagram.com/metoree_jp/

・Pinterest：https://www.pinterest.com/metoree/

・Threads：https://www.threads.net/@metoree_jp?hl=ja

・YouTube：https://www.youtube.com/@metoree

