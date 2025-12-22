子ども英語教室Lepton（レプトン） 入会金＆2月または3月の月謝が“0円”になる『春の入会キャンペーン』を実施！

株式会社FREEMIND子ども英語教室Lepton（レプトン）春の入会キャンペーン

個別・自立学習型の子ども英語教室Lepton（レプトン）を全国1,320拠点※でフランチャイズ展開する、株式会社FREEMIND（本社：京都市中京区、代表取締役社長：北田 秀司）は、2026年2月または3月にキャンペーン対象教室のいずれかに新規でご入会、およびレッスンをスタートされた方全員の入会金および初月月謝が“0円”になる『春の入会キャンペーン』を実施いたします。

入会特典として、期間中にご入会者された方全員にLeptonのオリジナルリュックまたはトートバッグのうち、お好きなほうをプレゼント！ さらに、お友だち紹介特典として、レプトン生からの紹介でご入会された場合、レプトン生と入会者さま双方に“Amazonギフト券1,000円（Eメールタイプ）”をプレゼントいたします。

春の新入学、新学期に向けて、ひとりでも多くのお子さまに英語の早期学習を始めていただけるよう、無料体験レッスンも随時受け付けておりますので、ぜひ、お早めにお申し込みください。

※2024年4月時点

＜キャンペーン詳細URL＞ https://tinyurl.com/lepton-campaign26SP

4技能をバランスよく習得できるレプトン

レプトンは、いつからでも、どのレベルからでも始められる無学年制＆個別・自立学習型の子ども英語教室です。「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能の総合学習により、幼児・小学生からTOEIC(R)600点（≒英検(R)2級）レベルのコミュニケーション英語力習得を目指します。

2020年度から小学5・6年生の英語が教科となり、翌2021年度には中学校で新学習指導要領が施行され、教科書も改訂されました。この影響により、中学校の英語の定期テストや公立高校入試の英語問題は急激に難しくなり、英語の成績格差がこれまで以上に大きくなっています。こうした「学校英語の難化」を受け、レプトンは学習塾を中心に国内約 1,320 教室※にまで拡大。さらに近年は、スイミングスクールやスポーツクラブ、学童などでも“成果の出る習いごと”としての開講が相次いでいます。また、教室とまったく同じレプトンのレッスンがご自宅で受けられるオンライン直営教室「Lepton Bridge（レプトン ブリッジ）」も、居住地やご家庭のさまざまな事情で通学にお悩みを抱える方からご支持をいただいております。

■キャンペーン概要

●実施期間：

2026年2月1日（日）～3月31日（火）

●対象者：

上記期間中に、キャンペーン対象教室に新規でご入会、およびレッスンをスタートされた新規会員様

●特典：

（1）入会金（※1）、および初月月謝（※2）が無料

※1、※2 教室によって異なります。参考月謝：週2回 8,900円（税込9,790円）～

（2）入会された方全員に、レプトンのオリジナルリュックまたはトートバッグのうち、お好きなほうをプレゼント

●キャンペーン対象教室：

キャンペーンページ（https://tinyurl.com/lepton-campaign26SP）よりご確認ください

●注意事項：

・教室によっては、入会金以外の諸費用がかかる場合がございます。

・テキスト代は実費必要となります。その他、必要な諸費用は各教室にお問い合わせください。

・月謝の無料特典は、2月または3月のレッスンのみ対象です。2月または3月の途中や後半に入会された場合も、2月または3月の月謝の無料特典を翌3月、または翌4月以降に繰り越すことはできません。

・キャンペーン実施月（2月または3月）以降も継続して受講いただける方が対象となります。

・オリジナルリュックまたはトートバッグは、ご入会後に教室より進呈いたします。

・Amazonギフト券（Eメールタイプ）のプレゼントは、入会者お一人さまに対し、紹介者（レプトン生）はお一人さまのみになります。紹介者（レプトン生）には、紹介してくださった人数分、Amazonギフト券を進呈いたします。なお、レプトン生はレッスンを1回以上受講された在籍中の方（入会登録だけの場合は不可）に限られます。同時入会は不可（入会者が同時に紹介者になることはできません）。

・ほかのレプトン教室からの転籍者、並びに、再入会（退会から1年未満）の方は対象外となります。

・一部、実施していない教室がございます。

■Lepton（レプトン）の特長

子ども英語教室Lepton（レプトン）

レッスンでは、自立学習向けに独自開発した入門～上級の段階別ネイティブ音声付きテキストを使い、小学生のうちに日常生活に必要な語彙を習得します。テキストは、自分のレベルに合わせた選択が可能で、幼児や小学校低学年からでも始められるよう、豊富なカラーイラストに加え、チャンツ（歌）やクイズなどを盛り込み、子どもたちが楽しみながら学べる工夫を凝らしています。さらに、習熟度評価には、TOEIC(R)、英検(R)へとスムーズにつながる世界標準コミュニケーション英語能力テストJET（Junior English Test：ジェット）を採用し、受講生ご本人と保護者さまに“目に見える学習成果”を定期的に報告しています。

■株式会社FREEMIND 会社概要

●商 号：株式会社FREEMIND

●代表者：代表取締役社長 北田 秀司

●所在地：〒604-0875 京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403番地 田丸産業ビル

●設 立：1988年3月

●事業内容：

・学習塾、英語教室、小学校などを対象とした、子ども英語教室「Lepton」のフランチャイズ事業

・小学生・中学生を主対象とした、コミュニケーション英語能力テスト「Junior English Test（JET）」の実施運営

・多読・多聴・e ラーニングが一体となった、コミュニケーション英語の自立学習教材「Lepton Reading FARM」の販売

・教育業界を中心とした基幹システム開発、e-learning システムの受託開発、ネットワーク構築・Web サイト制作 等

●加盟教室数：全国約1,320教室（2024年4月時点）

●資本金：1億円

●URL：

https://www.freemind.co.jp （コーポレイトサイト）

https://www.lepton.co.jp （子ども英語教室Lepton）

https://www.jet-japan.ne.jp （Junior English Test（JET））

https://www.reading-farm.jp （Lepton Reading FARM）

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社FREEMIND 京都本社 レプトン事業部

TEL：075-257-7380 FAX：075-283-0050

フリーコール：0120-981-299（10:00～18:00 土日祝除く）