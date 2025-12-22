株式会社アペックスライン、Meta広告のサービス提供開始
株式会社アペックスライン
- 背景と目的昨今のInstagramをはじめとしたSNS市場が著しく成長している背景から、当初より既存のクライアント様を対象としてMeta広告の運用を行っておりました。その結果、様々な業界の企業様で成果に繋げられた実績をもとにし、顧客様の販路拡大を目的として、正式にサービスの新規提供をスタートいたします。
- サービス特徴
◆広告制作費無料
◆初期導入費用無料
◆広告編集手数料無料
◆成果報酬型
株式会社アペックスライン（住所：東京都中央区新川）は、2025年12月1日からの新サービス提供を開始いたしましたことをお知らせいたします。Instagram、Facebookを主軸としたMeta広告を利用し、多角的な検証を実施しておりました。その運用結果をもとに、広告の制作から運用までをトータルサポートする新しいサービスのご案内を開始いたしました。
- 背景と目的昨今のInstagramをはじめとしたSNS市場が著しく成長している背景から、当初より既存のクライアント様を対象としてMeta広告の運用を行っておりました。その結果、様々な業界の企業様で成果に繋げられた実績をもとにし、顧客様の販路拡大を目的として、正式にサービスの新規提供をスタートいたします。
- サービス特徴
◆広告制作費無料
◆初期導入費用無料
◆広告編集手数料無料
◆成果報酬型
当社はMeta広告をはじめ、Google広告やYahoo広告、その他のSNSでの広告等
様々な媒体に対応しております。
集客にお悩みの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
集客のご相談はこちらから
https://www.apex-line.net/
株式会社APEX-LINE
『成果を出す広告戦略を最短ルートで』 私たちは、Web広告の戦略立案・運用支援を通じて、 企業のビジネス成長を最短で実現する専門家集団です。 高い専門性と最新テクノロジーで、 最小限のコストから最大の成果をお約束します。
会社名 ： 株式会社アペックスライン
所在地 ： 東京都中央区新川1-10-14 FORECAST茅場町
代表者 ： 代表取締役 瀧上 直
事業概要： 広告代理事業
メディアコンサルティング事業
WEB制作事業
URL ： https://www.apex-line.net/