株式会社アペックスライン、Meta広告のサービス提供開始

株式会社アペックスライン（住所：東京都中央区新川）は、2025年12月1日からの新サービス提供を開始いたしましたことをお知らせいたします。Instagram、Facebookを主軸としたMeta広告を利用し、多角的な検証を実施しておりました。その運用結果をもとに、広告の制作から運用までをトータルサポートする新しいサービスのご案内を開始いたしました。

- 背景と目的昨今のInstagramをはじめとしたSNS市場が著しく成長している背景から、当初より既存のクライアント様を対象としてMeta広告の運用を行っておりました。その結果、様々な業界の企業様で成果に繋げられた実績をもとにし、顧客様の販路拡大を目的として、正式にサービスの新規提供をスタートいたします。- サービス特徴◆広告制作費無料◆初期導入費用無料◆広告編集手数料無料◆成果報酬型

当社はMeta広告をはじめ、Google広告やYahoo広告、その他のSNSでの広告等

様々な媒体に対応しております。

集客にお悩みの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

集客のご相談はこちらから

https://www.apex-line.net/

株式会社APEX-LINE

『成果を出す広告戦略を最短ルートで』 私たちは、Web広告の戦略立案・運用支援を通じて、 企業のビジネス成長を最短で実現する専門家集団です。 高い専門性と最新テクノロジーで、 最小限のコストから最大の成果をお約束します。

会社名 ： 株式会社アペックスライン

所在地 ： 東京都中央区新川1-10-14 FORECAST茅場町

代表者 ： 代表取締役 瀧上 直

事業概要： 広告代理事業

メディアコンサルティング事業

WEB制作事業

URL ： https://www.apex-line.net/