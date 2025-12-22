【発売前重版】「ファンベース」の佐藤尚之（さとなお）氏が、生成AI時代のマーケの未来を説く！ 新著『AIに選ばれ、ファンに愛される。』発売
株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口哲也）のマーケティング＆イノベーション専門メディア「日経クロストレンド」は、2025年12月22日（月）、コミュニケーション・ディレクターで、「ファンベース」の提唱者でもある佐藤尚之（さとなお）氏の著書『AIに選ばれ、ファンに愛される。～変わる生活者とこれからのマーケティング～』を発行しました。先駆けてAmazonにて予約を開始していましたが、好評につき発売前重版を決定。本日から全国の書店でも本格展開をスタートしました。
●定価：2000円＋税 ●体裁：四六判・464ページ ●発行：日経BP
https://www.amazon.co.jp/dp/4296209841/
生成AI時代のビジネス、マーケティングの羅針盤となる１冊！
本書は、『明日の広告』『ファンベース』などの著書で知られる佐藤尚之（さとなお）氏が、AI時代に生活者目線で「購買行動がどう変化するか」「マーケティングがどう変わるか」を分析・予測した唯一無二の書籍です。
生成AIは、既にビジネスやマーケティングを劇的に変化させています。AI活用はもはや後戻りできない状況となり、企業やビジネスパーソンの競争力を大きく左右する存在となっています。
ビジネスの“必須科目”となった生成AIですが、意外なことに議論の中心はAIが普及すると仕事をどう効率化できるのか、といったことばかり。もしくは、AIが普及するとなくなる仕事は何かといった、心配を煽るものも目立ちます。
ですが、問題の本質はそこにはありません。見るべきは、「AIによって生活者がどう変わるか。それによって買い物やビジネス、マーケティングがどう変わるのか」だと、著者は指摘します。
書籍『明日の広告』でインターネットの普及によって激変する広告の未来を、『ファンベース』で情報社会・SNS社会における生活者の変化を解いた著者が、今度はAI時代にさらなる激変期に突入した広告やマーケティングの未来を予測します。
この本のポイント！
●AIの進化・普及によって世界は「世界一賢い生活者」だらけになる
●彼ら彼女らに今までの広告やプロモーションは通用しない
●だから売り方もマーケティングも、根本から変わらないといけない
●世界一賢い生活者に買ってもらうためのルートは大きく2つに集約される
１.AIルート― AIに選ばれる道 ２.ファンルート―ファンに愛される道
●２つともに厳しい道だが「選ばれ”続ける”」ことこそがシナジーを生む
本書では、「世界一賢い生活者」だらけの社会で、企業そしてビジネスパーソンが生き抜いていくための術を解説。さらに、実践に裏打ちされた独自のファンベース理論の集大成・新フレームワークも大公開しています。
AI時代のマーケティングの答えが分かる一冊です！！
本書の構成
【目次】
- はじめに ～マーケティングという概念ができて以来最大の事件かもしれない
- 第1章 「世界一賢い生活者」の誕生とBtoCの崩壊
- 第2章 AIルートとファンルート ～AI時代を生き抜く２つの道
- 第3章 AIルート ～「TRUST」と「SENSE」を実装する
- 第4章 巨大企業総取りとファンベースの重要性
- 第5章 ファンルート ～選ばれ続ける唯一の解
- 第6章 AI時代のシン指標「顧客幸福度」とファンベース経営
- 第7章 AI時代の６つの物語
- おしまいに ～そして、あなたの物語へ
著者プロフィル
●佐藤尚之（さとう・なおゆき）
コミュニケーション・ディレクター／株式会社ファンベースカンパニー取締役会長
大手広告会社でのクリエイティブ・ディレクターを経て2011年に独立。（株）ファンベースカンパニー創業者/取締役会長。災害支援団体、患者団体、コーチング団体などの代表も務める傍ら、コミュニティの主宰や花火師などをやりつつ、平日夜は都内某所でバーのカウンターにも立っている。著書に『ファンベース』『ファンベースなひとたち』『明日の広告』『明日のプランニング』など。また、“さとなお”の名前で『うまひゃひゃさぬきうどん』『沖縄やぎ地獄』『極楽おいしい二泊三日』『ジバラン』など。
