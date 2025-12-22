【発売前重版】「ファンベース」の佐藤尚之（さとなお）氏が、生成AI時代のマーケの未来を説く！　新著『AIに選ばれ、ファンに愛される。』発売

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口哲也）のマーケティング＆イノベーション専門メディア「日経クロストレンド」は、2025年12月22日（月）、コミュニケーション・ディレクターで、「ファンベース」の提唱者でもある佐藤尚之（さとなお）氏の著書『AIに選ばれ、ファンに愛される。～変わる生活者とこれからのマーケティング～』を発行しました。先駆けてAmazonにて予約を開始していましたが、好評につき発売前重版を決定。本日から全国の書店でも本格展開をスタートしました。

●定価：2000円＋税 ●体裁：四六判・464ページ ●発行：日経BP

https://www.amazon.co.jp/dp/4296209841/

生成AI時代のビジネス、マーケティングの羅針盤となる１冊！

本書は、『明日の広告』『ファンベース』などの著書で知られる佐藤尚之（さとなお）氏が、AI時代に生活者目線で「購買行動がどう変化するか」「マーケティングがどう変わるか」を分析・予測した唯一無二の書籍です。

生成AIは、既にビジネスやマーケティングを劇的に変化させています。AI活用はもはや後戻りできない状況となり、企業やビジネスパーソンの競争力を大きく左右する存在となっています。

ビジネスの“必須科目”となった生成AIですが、意外なことに議論の中心はAIが普及すると仕事をどう効率化できるのか、といったことばかり。もしくは、AIが普及するとなくなる仕事は何かといった、心配を煽るものも目立ちます。

ですが、問題の本質はそこにはありません。見るべきは、「AIによって生活者がどう変わるか。それによって買い物やビジネス、マーケティングがどう変わるのか」だと、著者は指摘します。

書籍『明日の広告』でインターネットの普及によって激変する広告の未来を、『ファンベース』で情報社会・SNS社会における生活者の変化を解いた著者が、今度はAI時代にさらなる激変期に突入した広告やマーケティングの未来を予測します。

この本のポイント！

●AIの進化・普及によって世界は「世界一賢い生活者」だらけになる

●彼ら彼女らに今までの広告やプロモーションは通用しない

●だから売り方もマーケティングも、根本から変わらないといけない

●世界一賢い生活者に買ってもらうためのルートは大きく2つに集約される

１.AIルート― AIに選ばれる道 ２.ファンルート―ファンに愛される道

●２つともに厳しい道だが「選ばれ”続ける”」ことこそがシナジーを生む

本書では、「世界一賢い生活者」だらけの社会で、企業そしてビジネスパーソンが生き抜いていくための術を解説。さらに、実践に裏打ちされた独自のファンベース理論の集大成・新フレームワークも大公開しています。

AI時代のマーケティングの答えが分かる一冊です！！

本書の構成

【目次】- はじめに ～マーケティングという概念ができて以来最大の事件かもしれない- 第1章 「世界一賢い生活者」の誕生とBtoCの崩壊- 第2章 AIルートとファンルート ～AI時代を生き抜く２つの道- 第3章 AIルート ～「TRUST」と「SENSE」を実装する- 第4章 巨大企業総取りとファンベースの重要性- 第5章 ファンルート ～選ばれ続ける唯一の解- 第6章 AI時代のシン指標「顧客幸福度」とファンベース経営- 第7章 AI時代の６つの物語- おしまいに ～そして、あなたの物語へ【販売サイト】

著者プロフィル

●佐藤尚之（さとう・なおゆき）

コミュニケーション・ディレクター／株式会社ファンベースカンパニー取締役会長

大手広告会社でのクリエイティブ・ディレクターを経て2011年に独立。（株）ファンベースカンパニー創業者/取締役会長。災害支援団体、患者団体、コーチング団体などの代表も務める傍ら、コミュニティの主宰や花火師などをやりつつ、平日夜は都内某所でバーのカウンターにも立っている。著書に『ファンベース』『ファンベースなひとたち』『明日の広告』『明日のプランニング』など。また、“さとなお”の名前で『うまひゃひゃさぬきうどん』『沖縄やぎ地獄』『極楽おいしい二泊三日』『ジバラン』など。

【日経クロストレンドについて】

「日経クロストレンド」（https://xtrend.nikkei.com/）は、マーケティング戦略や商品開発、新事業創造などの情報を提供するデジタルメディアです。デジタル・テクノロジーの進化などで様変わりする企業の新商品開発、マーケティング戦略、事業戦略の最前線をデータと実例を基に詳報。「売れる商品」「サービス開発」の勘所を解き明かします。対象は企業の経営企画、新事業開発、商品企画・開発、システム、マーケティング、営業、顧客窓口など幅広いビジネスパーソンで、Web・スマホサイト、スマホアプリを中心にお届けしています。

