【新コンテンツ公開】“候補者のキャリアは聞くが、自分のキャリアは？” 多くの人事が抱える悩みに終止符。プロとしての“次の一手”を描く『キャリアOS構築プログラム』を公開

LUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：堀尾 司）は、人事向けリスキリングプラットフォーム「CANTERA ACADEMY」にて、プロフェッショナルとしてキャリアの次のステージを目指す人事担当者のための新講座『キャリアOSをアップデートする』を公開しました。

ロールモデルが見えにくい環境下で、一人ひとりが自身の強みを再定義し「戦略人事」としてのキャリアを主体的に描くための、完全実践型プログラムです。

■講座開発の背景：プロであるからこその、キャリアの悩み

日本の人事プロフェッショナルは、採用から労務、組織開発まで幅広い領域を担います。

その一方で、特定の専門性を深めるキャリアパスやロールモデルが欧米に比べて少なく、「幅広い経験をどう体系化し、次の専門性につなげればいいのか」「候補者のキャリア支援はするが、自身のキャリアは曖昧だ」といった、プロであるからこその高度な悩みを抱える方が少なくありません。

私たちは、この課題を解決するためには、各人が自身のキャリアの基盤となる思考様式＝「キャリアOS」を主体的に構築し、常にアップデートしていく必要があると考えます。

本講座は、そのための具体的な「設計図」と「ツール」を提供するものです。

■講座の概要：戦略人事の視点で、自分だけの「HR地図」を描く

本講座は、全6本の動画（約30分）と、人事特有のキャリアパスが描かれた「HR地図」と連動する12のワークシートを通じて、キャリアの思考整理から具体的なアクションプランまでを設計します。

- ゴール： 自身の強みを言語化し、「Strategic（戦略）」「Advisory（助言）」「Service（実務）」の3階層でキャリアの現在地と方向性を可視化。明日から踏み出せる「最初の一歩」を描きます。- 特長： CHROやHRBPといった具体的なキャリアを視野に入れ、「戦略人事」として経営にどう貢献するかという視点でキャリアを設計します。- 対象者： 人事としてのプロフェッショナルな軸を築きたい、すべての担当者（特に1年目～中堅層)

【CANTERA（カンテラ）ACADEMY 3つの特徴】

- 企業の垣根を超えたコミュニティCANTERA ACADEMYで学び合う会員同士は、CANTERAというコミュニティに属し、企業間の垣根を越えたイベントに参加できます。業界を超えてHRパーソンがつながることで、1社ごとにおける人事の水準を高め、より効果的な学びの実現を可能としています。定期開催されているライブイベントやリアルイベントなどを通じ、他社人事とカジュアルに議論し合う中で、新たな気付きを得て頂けるような機会を提供しています。- 学習の効果性の高さへのこだわりCANTERA ACADEMYの活用で、人事についての学びをゼロから設計する必要がなく、自主学習の範囲で基礎から学ぶことができます。また、効率よく成長いただく為に、移動時間や休憩時間などで受講できるように、5分程度の短い動画で学習できる「マイクロラーニング」をコンセプトにサービスを設計してます。- オンライン学習プラットフォーム「UMU」からの全面サポートにより、AIを活用した学習を実現CANTERA ACADEMYは、世界203の国と地域で100万社以上で導入をされている、AIで企業の業績を向上させる学習プラットフォーム「UMU」から全面サポートを受け、運営をしております。動画コンテンツ内でも、AIや最新の技術を活用した学習スタイルを実現しています。また、インプットのみならず、受講生同士でコメントをしあい、意見交換ができる学習デザインが施されています。結果的に最小の時間投資で、最大の学習効果をリターンとして得られ、多忙な人事組織の生産性向上に寄与しています。

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地：〒 105-0012 東京都港区芝大門1丁目2-14 H1O浜松町401

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

LUF株式会社 担当：折原

TEL：03-6824-7996

お問い合わせ：https://luf.co.jp/contact