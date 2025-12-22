【キャセイ】大阪就航65周年を記念したデスティネーショントートバッグ（大阪）を日本先行割引発売

Cathay Pacific Airways Limited

キャセイ（本社：香港、最高経営責任者：ロナルド・ラム）の航空事業、キャセイパシフィックは、1960年に大阪―香港線を開設して以来、地域の皆さまにご愛顧いただき、本年で大阪就航65周年を迎えました。これを記念し、「デスティネーショントートバッグ（大阪）」を新たに発売します。

本商品は、2025年12月22日（月）から2026年1月6日（火）までの期間、キャセイ公式オンラインストア「キャセイショップ」限定で日本向けに先行割引販売を実施します。期間中は、現金およびマイルでの購入がいずれも25％割引となります。

デスティネーショントートバッグは、キャセイパシフィックの就航地各地のポストカードから着想を得たデザインで、鮮やかな色彩と、絵画のように美しくノスタルジックな風景が特長です。スマートフォンの収納に便利な内ポケットを備えており、ジムや街歩きなど、さまざまなシーンで活躍します。

大阪デザインのほか、福岡や東京をはじめ、香港、セブ、ロサンゼルス、アムステルダムなど、キャセイパシフィックの各就航地をモチーフにしたデザインも展開しています。

デスティネーショントートバッグ（大阪）割引価格：USD 23.08 もしくは12,683 アジア・マイル

ご購入はこちらから： https://lifestyle.asiamiles.com/ja/JP/p/CXB_0513_50001

なお、キャセイショップでは、12月22日（月）から12月24日（水）までの3日間、ギフトカード各種を対象としたクリスマスセールも実施します。期間中は、Uber、au PAY、Amazonの各種ギフトカードを、20％のマイル割引でご購入いただけます。

・Uberギフトカード 1,000円分 ：

1,760 アジア・マイル

・au PAY ギフトカード5,000円分：

8,800アジア・マイル

・Amazon ギフトカード5,000円分：

8,800アジア・マイル

ご購入はこちらから：https://lifestyle.asiamiles.com/ja/JP/c/t2_JPNflashsale

【キャセイについて】

キャセイは旅と日常を合わせてワンランク上の体験を提供するプレミアム・トラベル・ライフスタイル・ブランドです。フライト、ホテル、ショッピング、ダイニング、ウェルネス、ペイメントなど幅広い分野にわたってサービスを提供しています。また、キャセイパシフィックは70年以上の歴史を持つ香港のフラッグキャリアで、ワンワールド・アライアンスの創立メンバーです。キャセイカーゴとともに世界中にネットワークを広げプレミアムなフライトを提供しています。キャセイ・グループは、ローコストキャリアの香港エクスプレス航空、貨物専門航空会社のエアホンコン、その他多くの子会社で構成されています。

キャセイパシフィックは日本からは東京（成田、羽田）、大阪、名古屋、福岡、札幌の5都市6空港から香港へ毎日18便以上、エアバスA350-900/1000、A330、ボーイング777などで運航しています。



キャセイパシフィック航空ウェブサイト：https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html

公式Facebook: https://www.facebook.com/cathaypacific/?locale=ja_JP

公式LINE：https://lin.ee/gSwA0GH